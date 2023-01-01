KOBİLİŞİM'den KOBİ'lere destek

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu'nun düzenlediği "KOBİ'lere Destek ve Teşvik Günü"nde katılımcılar, KOBİ'lere sağlanan destek ve teşvikler hakkında bilgilendirildi.





KOBİLİŞİM'den KOBİ'lere destek

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu'nun düzenlediği "KOBİ'lere Destek ve Teşvik Günü"nde katılımcılar, KOBİ'lere sağlanan destek ve teşvikler hakkında bilgilendirildi. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu'nun düzenlediği, KOSGEB; Türkiye Bilişim Derneği ve Lokman Hekim Danışmanlık ve Kadıköy Belediyesi'nin desteklediği, "KOBİ'lere Destek ve Teşvik Günü", İstanbul'da, Kadıköy Belediyesi Başkanlık Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan TBD İstanbul Şubesi KOBİLİŞİM Çalışma Grubu Koordinatörü Osman Arslan Tunçelli, grubun yüzde 90'ının KOBİ nitelikli şirket sahibi veya üst düzey yöneticiden oluştuğunu belirterek, etkinliğin 13. toplantıları olduğunu ifade etti. Tunçelli, 2013 yılı çalışma planlarını şöyle özetledi: "Taslak çalışmalarını tamamladıkları KOBİ'lerin destek ve teşvik kaynaklarına nasıl ulaşması gerektiğini belirten kitapçık veya CD'ler. KOSGEB, TOSYÖV, İSO, TBD İstanbul Şubesi ve KOBİLİŞİM ve ilgili kuruluşlarla destekli inovasyon ve AB proje kaynakları, e-ticaret/iş konularında seminerler. TOSYÖV'ün düzenleyeceği 9. KOBİ Zirvesi'ne panelist grubu olarak katılmak. TBD, TOSYÖV ve KOSGEB birlikteliği ile DES, İMES ve OSB'ler başta olmak üzere TTK'nın KOBİ'leri ilgilendiren hükümleri, bilişim ağırlıklı konularda KOBİ'leri inovasyon, Ar-Ge, CRM, ERP, MRP, web, e-ticaret/iş ve teşvik desteklere uzanabilme konularında farkındalık yaratmak ve kolaylık getirmek, bilgilendirmek amaçlı seminerler düzenlemek."

KOSGEB İstanbul Anadolu Bölgesi Hizmet Merkezi Müdürü Dr. Serhat Öztürk, "KOBİ'lere Destek ve Teşvikler" adlı sunumunda, KOBİ'lerin büyümesi, onların değişmesi ve dönüşmesi için gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Ekonominin can damarı KOBİ'lere ücretsiz eğitimler, proje bazlı ve faaliyet destekleri verdiklerini aktaran Öztürk, bunlara başvuru yöntemlerini ve sundukları programları detaylarıyla anlattı. Ar-Ge ve inovasyonun yanısıra bu ürünlerin ticarileşmesi için Endüstriyel Uygulama Alt Programı geliştirdiklerini, kamu kaynaklarıyla desteklenmiş, başarıyla tamamlanmış bir Ar-Ge projesi, patent belgesine sahip bir ürün veya bir doktora tezi ve prototipi varsa programa başvurulabileceğini açıkladı.

Lokman Hekim Danışmanlık Temsilcisi ve KOBİ Girişimci İş Dünyası Derneği (KOGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Sezer ve Lokman Hekim Danışmanlık Temsilcisi ve KOGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bozgeyik, "KOBİ'lere KOSGEB Dışı Bazı Önemli Destek ve Teşvikler" konulu birer sunum yaptı. Sezer, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye'ye sağlanan mali yardımlar konusunda STK'ların ve KOBİ'lerin yararlanabileceği 700'ün üzerinde destek bulunduğunu anlattı, KOBİ'lerin bilişim teknolojileri alanında 400 bin TL'ye kadar destek alabileceğini ve 3 AB hibe programının da açık olduğunu kaydetti. Abdullah Bozgeyik, teknolojiyi kullanmanın ve işbirliğinin önemini vurguladı: "Rekabeti asla hafife almayın, tüm kaynaklardan yararlanın. Profesyonel hizmet alın, teknoloji ile gelecek geliyor. Sorundan çok çözüme odaklanın. Bugünden sonrayı yeni kabul edin."

Toplantının kapanışında TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karadağ, yazılımın Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu ve buna önem verilmesi gerektiğini vurgularken, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Azaklıoğulları, KOBİ'lerin destek ve teşvikinde STK'ların da mutlaka işin içine dahil olması gerektiğini söyledi. KOBİLİŞİM Çalışma Grubu Genel Sekreteri Kadir Osaydan, bir bilgilendirme grubu olan KOBİLİŞİM Çalışma Grubu'nun kuruluşunun 8. yılını kutladığını belirterek, bu yıl üniversitelerin son sınıf öğrencilerine ticareti tanıtmak istediklerini açıkladı.