Metal sektörünün son ürünleri ile imalat sanayisinin WIN 2 buluşması

İmalat endüstrisinin kalbi olan Metal İşleme, Kaynak ve Yüzey İşleme Teknolojileri...





Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli ve bir numaralı platformu olan WIN- World of Industry (Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri) Fuarı, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, 6-9 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlendi. WIN Metal Working Fuarı’nda, sektörün önde gelen çok sayıda yerli ve yabancı şirketi, net 23 bin 264 metrekarelik alanda, “Metal İşleme (Metalworking)”, “Kaynak (Welding)” ve “Yüzey İşleme (SurfaceTreatment)” sektörlerinin son dönem trendleri ve gelişmelerini sergiledi. Fuar, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, OAİB, KOSGEB, VDMA-Alman Mühendislik Federasyonu dahil, 30’u yabancı olmak üzere toplam 82 kuruluş tarafından desteklendi. Bu yıl, GALDER (Genel Galvanizciler Derneği), GAZDER (Sınai ve Tıbbi Gazcılar Derneği) ve İZTO'dan (İzmir Ticaret Odası) gelen üç yeni destekle bu sayı 85'e yükseldi.

Fuarda, Türkiye Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası, ilgili dernek ve birliklerle işbirliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde verimli ve etkin bir alım programı düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl fuara, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Gürcistan, İran, Irak, Ürdün, Kazakistan, Libya, Fas, Polonya, Romanya, Rusya, Sudan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan gibi ülkelerden çok sayıda alım heyeti katıldı. 37 ülkeden 963 katılımcı fuara katılarak ürünlerini sergiledi. Doğrudan katılımcı olarak yer alan başlıca ülkeler; Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, İtalya, İngiltere, Hollanda, Polonya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, Tayvan, Türkiye oldu. Almanya, Hindistan, İtalya, Güney Kore ve Tayvan da ülke pavyonlarıyla fuarda yer aldılar. Fuar, yurtiçi ve yurtdışından sektörün önemli temsilcilerini ağırladı. Almanya’dan Hannover Messe Bileşim Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Lenarz, VDMA’ den (Alman Mühendislik Federasyonu) Dr. Alexander Koldau, fuarı ziyaret etmek için özel olarak İstanbul’a geldi. İSDER Genel Sekreteri Faruk Aksoy da açılışta yer alarak sektöre ilişkin gelişmeleri ve verileri paylaştı. Konuşmacılar, makine imalatı sektörünün, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmenin itici gücü ve kalkınmasının üzerinde yükseleceği ayaklardan birisi olduğunda birleşti. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doların 100 milyar dolarlık payının makine imalat sektöründen elde edileceği ve sektörün yıllık büyüme rakamlarının 1990’dan bugüne yüzde 20’ler civarında olduğu dile getirildi.

“Yüzey Temizleme Özel Sunumu” WIN Yüzey Fuarı’nda oldukça ilgi gördü: Yüzey İşleme Alanı, hızla büyüyen yüzey işleme pazarının yeni teknolojilerini ve sanayide bu ürünleri kullananları biraraya getiren ve sektöre yönelik yeni fırsatlar yaratılmasına olanak sağlayan bir platform olarak ilgi gördü. Başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere, enerji, elektrik/elektronik, reklam, inşaat ve diğer bazı yüzey işlem teknolojileri ve galvaniz kaplamanın kullanıldığı birçok sektörden ziyaretçiye bu ticari platformda verimli iş ortaklıkları kurma fırsatı sunuldu. Sanayi makinalarının parçalarının temizlenmesi ve yüzey temizleme konuları imalat sektöründe gitgide daha fazla önem kazanıyor bu nedenle bu yıl da “Yüzey Temizleme Özel Sunumu”, “parts2clean” ile işbirliği içerisinde ikinci kez düzenlendi.

WIN Metalworking-Metal işleme Fuarı’nda “İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Özel Bölümü”: İş güvenliği konusu, bu yıl da WIN Metal İşleme Fuarı’nın gündeminde yer aldı. TİGİAD (Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği) ile işbirliği içerisinde ikincisi düzenlenen “İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Özel Bölümü”, fuara önemli bir katmadeğer sağladı.

WIN Welding-Kaynak Fuarı modern kaynak teknolojileri dünyasını sergiledi: Birçok sektörde önemli bir yapı taşı oluşturan kaynak, kesme ve birleştirme sektörünün Türkiye ve Avrasya Bölgesi’ndeki önemi ve rekabet gücü nedeniyle fuarın bu bölümü de büyük ilgi gördü. Bu bölümün, işletmelerin kullanabilecekleri en son teknolojileri sergilemesinin yanısıra kaynak ve kesme alanlarında çeşitli makinalar, sistemler ve yazılım çözümleri de sunuldu.



Gedik Holding, 50. yılını kutluyor

Bu yıl 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Gedik Holding, fuarda sektör temsilcileriyle biraraya geldi. Kaynak, döküm, vana ve eğitim gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Türkiye’nin köklü kurumlarından Gedik Holding, 425 metrekarelik standında yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Gedik Holding bünyesinde yer alan Gedik Kaynak standındaki kaynak uygulama alanında ziyaretçiler, farklı ürünlerle canlı uygulamalar yaparak ürünlerin kalitesini birebir test etme olanağı buldu. Gedik Kaynak, fuar kapsamında 50. kuruluş yılına özel aktiviteler de düzenledi. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, fuar sonrası yaptığı açıklamada; Gedik Kaynak ile 80’e yakın ülkeye ihracat yaptıklarını, iki yıldır İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından “En Çok Ülkeye İhracat Yapan Orta Ölçekli İhracatçılar” kategorisinde İhracatın Yıldızı Ödülü verildiğini anlattı. Gedik, kaynak sektöründeki çalışmalarını müşterilerine tanıtmayı ve sektörün nabzını tutmalarını sağladığı için fuarı önemli bulduklarını kaydetti. Fuarda sergilenen “24 eksenli Senkron Robot Sistemi (Quadro Motion)” ise bir taşıma robotu ile üç farklı tipte kaynak robotunun senkronize hareketlerle konfigüre edildiği ve 24 eksenli esnek yapının koordinasyonunu içeren bir sistem olma özelliğine sahip. Sistem, fikstür ve mekanik sistemlerdeki hata oranını minimize ederek maksimum verimlilikte parça birleşimi yapılmasını sağlıyor.



Marmara-Siegener Galvaniz yeni tesisini tanıttı

İzmit fabrikasında 2003 yılında ticari hayatına başlayan Marmara Galvaniz, 2008 yılında Avrupa’nın en saygın galvanizleme şirketlerinden Siegener Verzinkerei Holding GmbH ile ortaklığa imza attı. 2011 yılında Dilovası İMES OSB’de Türkiye’nin en büyük galvaniz tesisi yatırımı gerçekleşti. Bugün 2 fabrikasıyla 7 gün 24 saat hizmet veren Marmara Siegener Galvaniz A.Ş., yılda toplam 100 bin ton galvanizleme kapasitesiyle demir ve çeliğin paslanmaya karşı korunması, daha uzun ömürlü olması için çalışıyor, Türkiye ekonomisine ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Marmara-Siegener Galvaniz Pazar ve İş Geliştirme Koordinatörü Bünyamin Halaç, fuarda Dilovası İMES OSB’de, 9 dönümü kapalı olmak üzere toplam 33 dönüm arazi üzerine kurulu yeni tesislerini tanıttıklarını anlattı. Yıllık 70 bin ton üretim kapasitesi ve 16 metrelik ocak boyuyla Türkiye’nin en büyük galvaniz tesisine sahip olduklarını belirten Halaç, üretim kapasitelerinin yüzde 65-70’ini kullandıklarını ifade etti. Halaç, tesisin büyüklüğünün, özellikle yapısal çelik ürünleri, çelik konstrüksiyon, kolon, kiriş tarzı malzemeleri tek seferde galvanizleme imkanıyla demir-çelik imalatçısına nakliyeden imalat aşamasına, işçilikten fire verilmemesine kadar birçok noktada ciddi bir maliyet avantajı sağladığını kaydetti. İzmit’teki mevcut tesisleri de dahil her iki tesiste yüzde 100 doluluk oranıyla üretim yapmayı hedeflediklerini açıklayan Halaç, “Müşteri talepleri doğrultusunda ikinci tesisimizi kurduk, daha büyük çelik yapı imalatçılarına ulaşma şansımız oldu. Kalite anlayışımız gereği yüzde 100 müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz. Amacımız çelik imalatçılarının her türlü talebini en kısa sürede yerine getirebilmek” dedi.



Ateş İnşaat’tan yeni iş güvenliği ürünleri

Ateş İnşaat, iş güvenliği konusunda tüm kişisel koruyucu donanımlarının (eldivenler, gözlükler, baretler, toz maskeleri, yelekler, emniyet fileleri, ayakkabılar gibi) tedarik ve dağıtımlarını kendi markası Starline ile yapıyor. Hırdavat sektörüne Starline markasıyla hizmet veren firma, ayrıca farklı markalı ürünlerin dağıtımını yapıyor, aşındırıcı grubu, kaynak ekipmanları, pnomatik ürünler, havalı el aletleri, hortum ve hortum ekipmanlarını da piyasaya sunuyor. Ateş İnşaat İş Güvenliği İthalat ve İhracat Müdürü Sema Turgut, geçen yıla oranla yüzde 200 oranında ürün yelpazesinin arttığını belirtti. Isıya ve ateşe dayanıklı kaynak aşamalarında kullanılabilecek ürünlerin özellikle eldiven gruplarının fuarda öne çıktığını anlatan Turgut, yaklaşık 600 ile 1000 dereceye yakın ısılarda kullanılabilecek ürünlerin yelpazeye girdiğini aktardı. Aynı şekilde kesilme direnci çok yüksek eldivenleri bulunduğunu kaydeden Turgut, artık işe ve amaca uygun ürünler bulunduğunu ifade etti. Turgut, “Bu fuarda özellikle eldiven konusunu önplana çıkarttık. İnsanların ilk iş güvenliğinde ilk hasara uğrayan, en çok sakatlanmanın meydana geldiği insan uzvu el olduğu için ellerle ilgili çalışmalarımızı her zaman önplanda tutuyoruz, ellerle ilgili kişisel koruyucu donanımlarına önem veriyoruz. Starline markalı ürünlerimizle ‘Ellerinizi bizimle koruyun’ diyoruz. Bir sonraki aşamada ağır sanayi eldivenlerinin yanısıra her sanayiye hitap edebilecek, genel kullanım amaçlı tek kullanımlık eldiven çalışmalarımız olacak” diye konuştu. Turgut, ürün yelpazesinin genişliği, her zaman stoklarının elinden bulunması, müşteriye anında ve doğru depodan cevap verebilme özellikleri nedeniyle tercih edildiklerini söyledi. Üretimlerinin yüzde 15’ini Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ettiklerini dile getiren Turgut, ürün yelpazelerini sürekli geliştirdiklerini açıklıyor: “El, ayak, göz, yüz, baş, vücut, yüksekte çalışan insan için koruyucular gibi iş güvenliğinde 9 farklı kategoride gelişen ürünlerimiz mevcut.”



Gülmelet Galvaniz, kalitesiyle iddialı

Temelleri 1960 yılında İstanbul Topkapı/Maltepe’de atılan Gülmelet Galvaniz, İkitelli Halkalı’daki tesisini 1998 yılında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerine taşıdı. Gülmelet Galvaniz Pazarlama Müdürü Emre Meletlioğlu, 2011 yılında Sakarya/Hendek 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 8 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 50 bin metrakarelik arazide yeni tesislerini kurduklarını anlattı. Bu tesislerinde 14.6 metre boy, 1.8 metre genişlik ve 3.5 metre derinlikle Türkiye’nin en derin ocağına sahip olduklarını anlatan Meletlioğlu, “650 ton çinko kapasiteli ocağımız Türkiye’nin en büyük ocaklarından. İki tesisimizde yıllık 110 bin ton çelik galvanizleme kapasitesine sahibiz. Yüzde 65-70 kapasiteyle çalışıyoruz” dedi. Galvanizin yeterince bilinmediğini ve bu bilincin oluşması için GALDER’le işbirliği yaptıklarını, katıldıkları fuarlarda da galvanizin önemini anlattıklarını ifade etti. TSE, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği, 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi kalite belgeleriyle üretim yaptıklarını vurgulayan Meletlioğlu, “Kalite konusunda çok hassasız. Geçen yıl Sakarya/Hendek’teki yatırımımızla kapasitemizi yüzde 150 artırdık. Kaliteli ürünü, uygun fiyata, zamanında teslim etmeyi ilke edindiğimiz için tercih ediliyoruz” diye konuştu.



Cloos’tan yenilikçi kaynak prosesleri

Yenilikçi kaynak prosesleriyle firmalara avantaj sağlayan Cloos, çatı markası altında dünya çapında 40’ın üzerinde ülkede yenilikçi çözümler geliştiriyor, üretiyor, satıyor. Manuel ve otomasyonlu uygulamalar için yeni kaynak akımı üreteçleri nesli QINEO ve otomasyonlu kaynak ve kesme sistemi QIROX ile ürün yelpazesi ark kaynağı teknolojisinin tamamını kapsıyor. Ürün portföyünde bunların yanısıra yazılım, sensör sistemleri ve güvenlik teknolojisi sahasında akıllı çözümler de yer alıyor. Cloos Türkiye Genel Müdürü Cem Deşen, 1919’da kurulmuş Cloos’un 17 ülkede kendi ofisiyle faaliyet gösterdiğini belirtti. Daha önce Türkiye’de irtibat ofisi bulunan firmanın 2009 yılında Cloos Kaynak Teknik San. Ltd. Şti. ile yer aldığını anlatan Deşen, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde, Temmuz ayından itibaren 400 metrekaresi kapalı toplam bin metrekarelik bir alanda üretim yapmaya başlayacaklarını açıkladı: “Bu tesisimizde robot sistemleri montajı ve entegrasyonu yapacağız. Standımızda 7 eksenli QIROX model kaynak robotlarımızı, yüksek tonajlı çok eksenli pozisyonerlerimizi, kaynak makinalarımızı ve Narrow Gap Welding prosesimizi sergiliyoruz. Cloos Narrow Gap Welding büyük enerji türbinleri, enerji sektöründeki basınçlı kaplar ve makine sanayisinde kullanılıyor. 300 mm kalınlığa kadar olan malzemeleri kaynak ağzı açma ihtiyacı olmadan kaynak yapabiliyor. Bu da yüzde 80 oranında kaynak teli, gazı, zaman, işçilik ve enerji tasarrufu sağlıyor. Biz herkesin yapamadığı işleri yapıyoruz, entegre çözümler sunuyoruz. İş makinaları, tarım, ziraat sanayi, makine imalatçıları, tersaneler, havacılık ve savunma sanayisine hizmet veriyoruz. Paslanmaz çelik, alimünyum ve değişik alaşımlara sahip özel malzemelerin kaynağı, standart MIG/MAG kaynak uygulamasının yanısıra plasma, plasmapowder, lazerhibrid, TIG, tandem gibi özel kaynak prosesleri konularında uzmanız.”



Fikssan Fikstür’den müşteriye özel çözümler

Fikssan Fikstür Sanayi Satış ve Pazarlama Müdürü Yüksek Mühendis Şenol Günay, 1974 yılında Türkiye’de kurulan ilk fikstür firması olduklarını söyledi. Otomotiv başta olmak üzere tarım ve demiryolu sektörlerine hizmet verdiklerini belirten Günay, 1996 yılında Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 bin 300 metrekare alana, 2011 yılında ise tesislerini toplam 20 bin metrekare kapalı alana taşıdıklarını anlattı. Otobüs karoseri, traktör gövde ve platform, traktör yakıt tankı, kombi kazan imalatı, alüminyum yakıt deposu, tren fren modülü, robotlu kaynak sisteminin yanısıra özel imalatlar yaptıklarını, müşteri ihtiyacına göre komple robot ve otomasyon hatları kurduklarını aktaran Günay, kaliteye verdikleri önemi vurguladı: “ISO/TS 16949, ISO 9001:2008, EN 15085-2 ve CE kalite belgelerimizin yanısıra Türkiye’de yalnızca 4 şirkette bulunan IRIS Sertifikası’na ve kaynak yapabilme yetkisine de sahibiz.” Günay, Fransa, Finlandiya ve Almanya’ya ihracat yaptıklarını belirterek, yüzde 30 olan ihracat oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti: “Maedler’in Türkiye’deki ilk distribütörüyüz. Teknik hırdavat ve makine sektörüne yönelik 26 bin çeşit ürünü bulunan Maedler’i de tanıttık fuarda. Bir de Fikssan marka kenetlerimizi (bağlantı elemanları) sunuyoruz. Otomasyon alanında Kuka ve Fronius’un da sistem partneriyiz. Mühendislik hizmetleri de sunuyoruz.”



Makine Tanıtım Grubu, Türk makinesinin kalitesini anlattı

Makine Tanıtım Grubu (MTG) standında Türk makine ihracatıyla ilgili bilgiler verilerek makine ihracatçılarının yer aldığı cd ve kataloglar dağıtıldı. Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği kurduğu MTG standında Türk makinesinin kalitesini anlattı. 8 bin Türk makine üreticisinin 2023 hedefi 100 milyar dolar ihracat. Fuar kapsamında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği organizasyonunda “Alım Heyeti Programı” da düzenlendi. Alım Heyeti Programı’na Azerbaycan, Fas, Hırvatistan, Irak, İran, Mısır, Sırbistan ve Tunus’tan 26 firma ve 28 kişi katıldı, Türk firma temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi, fuar sırasında, sergilenen ürünler hakkında bilgi almaları ve Türk firmalarının yetkilileriyle görüşmeleri sağlandı.



GALDER’den VDMA ile ortak panel: “Sürdürülebilir Gelişim”

Türkiye’de galvaniz sektörünün sözcüsü Genel Galvanizciler Derneği - GALDER ve Avrupa'nın en büyük ve en önemli sanayi kuruluşlarından, mühendislik sektöründe 3 bin 100 firmayı temsil eden Alman Mühendisler Birliği - VDMA ile ortak bir panele imza attı. Dünya çevre gününden hareketle fuar etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen panel, "Sürdürülebilirlik" konusunu işledi. Sürdürülebilirlik Paneli'nde ilk sözü alan Der VDMA Teknik Müdürü Dr. Martin Reister, sunumuyla Yüzey Teknolojileri pazarındaki son trendleri paylaştı. GALDER Genel Sekreteri S. Burcu Akman “Sürdürülebilir Gelişim İçin Sıcak Daldırma Galvaniz” konulu sunum yaptı. Dürr EcoClean adına konuşan Reiner Schwerdtle ise kimyasal parçaların temizliği ve sürdürülebilirlik konusunu ele aldı. Galvanizin çevreci yüzünü bu panelle katılımcılara tanıtmayı amaçladıklarını belirten Burcu Akman, GALDER standında da sektörü tanıttıklarını anlattı. Sektörün toplam 1 milyon 200 bin ton olan kapasitesinin yaklaşık yüzde 60’ını (720 bin ton) kullandığını aktaran Akman, sıcak daldırma galvanizin korozyon koruma yöntemleri arasında doğaya dost bir çözüm olduğunu, doğaya kalıntı bırakmadığını anlatmak istediklerini söyledi. Bu kapsamda fuar katılımcı ve ziyaretçilerine tamamen geri dönüşümlü malzemeden üretilen, içinde ladin ağacı tohumları bulunan kalemler hediye ettiklerini ifade etti.