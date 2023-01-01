Metalik Fikirler 3. Ar-Ge Proje Pazarı; Projeler gelecek için yarıştı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) düzenlediği Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarı’nda,Öğrenci ategorisinde; “Vartm Tezgahı ve Karbonfiber Protez Bacak İmalatı” projesiyle Mehmet Eraslan, Hüseyin Sancar, Tevfik Burak Konyalı ve Ozan Akdoğan,Profesyonel kategorisinde; “Zeki Yüzey Kusur Tespit Sistemi” projesiyle Ebubekir Koç ve Hasan Al-Jabbouli, birinci oldu.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (İDDMİB) düzenlediği “Metalik Fikirler 3. Ar-Ge Proje Pazarı” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. 264 projenin katıldığı yarışmada öğrenci ve profesyonel kategorisinde ilk üçe girenler ödüllerini aldı. Yarışmada 79 proje sergilenmeye değer bulunarak ziyaretçilerin ve sanayicilerin beğenisine sunuldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlikte Öğrenci dalında; Mehmet Eraslan, Hüseyin Sancar, Tevfik Burak Konyalı ve Ozan Akdoğan “Vartm Tezgahı ve Karbonfiber Protez Bacak İmalatı” projesiyle birinci, Mehmet Koru, İsa Yıldırım, Muhammed Ali Akpınar “Antibakteriyel Madeni Para” projesiyle ikinci, Nur Sağlam “Teknolet” projesiyle üçüncü; Profesyonel kategorisinde ise Ebubekir Koç ve Hasan Al-Jabbouli “Zeki Yüzey Kusur Tespit Sistemi” projesiyle birinci, Kemal Beyhan Ergüder “İmmobilizerli Şifreli Kapı Kilidi ve Çipli Anahtar” projesiyle ikinci, Cüneyt Bayrak “Hijyenik Antimikrobiyal Alüminyum Esnek Havalandırma Borusu Geliştirilmesi” projesiyle üçüncü oldu.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül törenine, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TOSYÖV Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın yanısıra çok sayıda birlik başkanı, sanayici ve yarışmacı katıldı.

Toplam 100 bin TL para ödülü verildi: Öğrenci kategorisinde birinciye 12 bin, ikinciye 8 bin ve üçüncüye de 5 bin TL, Profesyonel kategorisinde ise birinciye 30 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü dağıtıldı. Yarışma kapsamında projesini bir sanayiciyle buluşturan ilk yarışmacıya ise projesini olgunlaştırmak üzere İDDMİB tarafından 10 bin dolar “Can Suyu Ödülü” verilecek.



Toplum tüm kesimleriyle harekete geçmeli

Ödül törenine katılan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, geçen yıl demir ve demir dışı metaller sektörünün yaklaşık 7 milyar dolar, bu yılın ilk 8 ayında da 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Bir toplumda teknoloji, yenilikçilik, tasarım gibi anlayışların yerleşmesinin sadece bir sektörün gayretiyle olmayacağını aktaran Şenel, bu anlayışların toplumdaki bütün ekonomik kesimlerde olmasıyla harekete geçirilebileceğini kaydetti.



“Sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşmeliyiz”

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, Türkiye’nin sanayi toplumuna dönüştüğünü ancak sanayi toplumundan da bilgi toplumuna dönüşmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Melek yatırımcıları, devlet desteği, sanayici-araştırmacı işbirlikleri, eğitim kurumları, teknoparkları, nitelikli elemanları, risk sermayesi ve sanayicinin ilgisiyle fikirlerin önemsendiği, fikirlere değer verilen bir ortama, bir ekosisteme ihtiyaç var. Biz de İDDMİB olarak Metalik Fikirler Ar-Ge Proje Pazarı ile bu ekosistemin oluşabilmesi için üzerimize düşen payı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.”



“Yerli malı kullanmalıyız”

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, 2023 hedeflerine ulaşmada zaman zaman zorluklar yaşandığını ve yeni bazı tedbirler alınması gerektiğini söyledi ve yerli malı kullanmanın önemine değindi.



Yarışmaya katılan herkes kazandı

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ödül almayan ancak bu yarışmaya gönüllü katılan herkesin aslında kazandığını söyledi.



Türkiye’nin yıldız gençleri başarılarını anlattı

Ödül töreninin ardından 2014’te düzenlenen Dünya Model Uydu Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden ve dünya birinciliğini kazanan İTÜ ARISAT Model Uydu Takımı, başarıya giden yoldaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Gece, eğitmen-oyuncu Mehmet Auf’un orkestrası ile birlikte sahnelediği “Hayatın Ritmi” gösterisiyle sona erdi.



Projelerden bazıları:

- Yrd.Doç.Dr. Ebubekir Koç, Hasan Al-Jabbouli’nin, Zeki Yüzey Kusur Tespit Sistemi Projesi; alüminyum ekstrüzyon ile profil imalatı yapan tesislerde üretim sırasında önemli miktarlarda ürün yüzeylerinden kaynaklı kayıpları engellemek amaçlı kalite kontrol sistemi.

- Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri; Mehmet Eraslan, Hüseyin Sancar, Tevfik Burak Konyalı, Ozan Akdoğan’ın Vartm Tezgahı ve Karbonfiber Protez Bacak İmalatı Projesi ile imalatını yaptıkları vartm tezgahı ile kompozit malzeme üretecek ve bu yarı mamulü paralimpik olimpiyatlarında kullanılmak üzere protez sporcu bacağı üretiminde kullanacaklar.

- Kemal Beyhan Ergüder, İmmobilizerli Şifreli Kapı Kilidi ve Çipli Anahtar Projesi ile otomobillerden bilinen immobilizer sistemi ev kapılarına adapte etmiş. Böylece kapıların hırsızlarca açılması imkansız hale gelecek.

- Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fehmi Nair, Al/Mg Katmanlı Kompozit Ürünlerin Sıcak Ekstrüzyonla Üretilmesi Projesi ile alüminyum ve magnezyumu biraraya getirerek, otomotiv, havacılık ve uzay sanayinde kullanılacak özgül dayanımı yüksek, yoğunluğu düşük, hafif, yüksek mukavemetli kompozit malzeme ürettiklerini anlatıyor. Ürün, eski üretim teknolojileri ve tesislerinde de rahatlıkla üretilebilecek.

- Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği çift anadaldan yeni mezun Mevlüt Akkaya, Taşıtlarda Yangın-LPG Güvenlik Kontrol Sistemi Projesi ile aracın yakıt hattı üzerinde veya araç üzerinde sistemin anlık takibini ve olası tehlikeli durumun sürücüye bildirilmesi için bir güvenlik kontrol sistemi geliştirmiş.

- Işıl Mühendislik A.Ş. Makine Mühendisi Cüneyt Bayrak, Hijyenik Antimikrobiyal Alüminyum Esnek Havalandırma Borusu Geliştirilmesi Projesi ile ısıtma¸ soğutma¸ havalandırma ve atık gaz geçiş hatlarında kullanılmak üzere iç ve dış yüzeyi hijyenik alüminyum folyodan ve yüksek gerilimli çelik telden esnek havalandırma borusu geliştirmiş.

- Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği son sınıf öğrencileri; Mehmet Koru, İsa Yıldırım, Muhammed Ali Akpınar, Antibakteriyel Madeni Para Projesi ile madeni paralara antibakteriyel özellik katarak hijyenik olmalarını sağlamayı hedeflemiş. Madeni paraların gümüş (Ag) veya gümüş nitrat (AgNO3) ile kaplanmasıyla paralar antibakteriyel hale getirilecek. Gelecekte bu yöntemle AVM’lerden hastanelere, ev anahtarlarından toplu taşıma araçlarındaki metallere kadar hijyen gerektiren her türlü metalin antibakteriyel hale gelmesi hedefleniyor.

- İstanbul Ticaret Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Nur Sağlam’ın Teknolet Projesi; pedalları solar panellerle donatılmış, ön ve arka tekerleği katlanabilir özellikte bir bisiklet projesi.

- Ramazan Kaş, Mehmet Kaş ve Turgay Büyük, Enerji Dönüşümü Projesi ile güneş enerjisinden ve ısı enerjisinden yararlanarak elektrik üretimi sağlamayı amaçlamış. Böylece yeşil enerjinin kullanımı ve verimini artırmak hedeflenmiş.

- Hüseyin Küçük, Orbital Kaynak Örümceği Projesi ile hızlı ve dairesel kaynak yapmayı ve kaynağın kalitesini artırmayı hedeflemiş.

- Hüseyin Bekir Yıldız, Fotoelektrokimyasal Olarak Suyu Tam Olarak Ayrıştıran Özgün Hermatit Bazlı Güneş Hücreleri Projesi ile suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayrıştırabilen güneş enerjisi sistemi tasarlamış. Böylece güneş ışığından hidrojen gazı üretilebiliyor ve depolanabiliyor.

- Mustafa Bintaş, Firmaya Özel İlk Yerli CAD Programı Projesi’ni hayata geçirdiklerini anlatıyor. TÜBİTAK desteğiyle 4 yılda geliştirdikleri projeyle Microsoft’tan ödül aldıklarını ve 2 müşteriye satış yaptıklarını da belirtiyor.

- Garbis Şenberber ve Alper Şenberber’in Akıllı Duş Projesi, duş konforu bozulmadan duş sırasında su-yakıt-elektrik tasarrufu sağlıyor.

- Mahmut Taş, Ferrokrom Cürufunun, Jeotekstli Malzemesi Katkısı Olarak Kullanımı ve Üretimi Projesi ile üretilecek jeotekstilin özellikle yol yapımında asfalt altına döşenerek yolun daha mukavemetli ve uzun ömürlü olmasının sağlanacağını söylüyor.

- ZKS End. Arge Ltd. Şti.’den Ar-Ge Uzmanı Canhan Şen, Akıllı Medikal El Aletleri Projesi ile cerrahi uygulamalarda yaygın kullanılan medikal el aletlerinin kullanım ömrü dolduğunda geriye dönük takibinin ve envanterinin tutulmasının sağlanacağını ifade ediyor.

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Burak Dikici, Alerjik ve Toksik Etki Oluşturmayan Yeni Nesil Titanyum Alaşımlarının Geliştirilmesi ve Doku Gelişimini Hızlandırıcı Biyoaktif Hibrid Kaplamalar ile Kaplanması Projesi’ni TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiklerini ve ayrıca yeni nesil implantlara iyileşmeyi hızlandırıcı materyaller de eklediklerini açıklıyor.

- Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Durmuş Ali Bircan, Kişiye Özel Diş İmplantı Tasarım ve Analizi Projesi ile kişilere özel çözümler geliştirdiklerini vurguluyor.