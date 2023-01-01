MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Zirvesi

MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Zirvesi, Ankara’da yapıldı. Zirve’nin ana teması; ‘Büyümenin Sistematiği: Bilgi Teknolojilerinin Rolü’ idi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Zirve’de; ‘Türkiye bilgi teknolojilerine tutunarak orta gelir tuzağından kurtulacaktır’ dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu tarafından “Büyümenin Sistematiği: Bilgi Teknolojilerinin Rolü” ana temalı Bilgi Teknolojileri Sektör Zirvesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Bakan Fikri Işık son 12 yılda, düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine, düşük teknoloji seviyesinden de orta teknoloji seviyesine doğru yol alındığını belirterek, buna karşın Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için Ar-Ge’ye daha fazla pay ayırması gerektiğine dikkat çekti. Işık, bu hedefler için Ar-Ge ve inovasyona 60 milyar doların üzerinde yatırım yapılması gerektiğine işaretle; “Biz de Bakanlık olarak, uyguladığımız strateji belgeleriyle ve reel sektöre, girişimcilere sağladığımız desteklerle, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini, becerisini artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Kendisinden önce konuşanların, kamu alımlarında ‘yerlilik oranı’nın gözden geçirilmesini ifade ettiklerini hatırlatan Işık, son 4 ayda kamu alımlarıyla ilgili 4 önemli maddeyi Meclisin kabul ettiğini ve bunların yasalaştığını bildirdi. Bakan Işık, söz konusu yenilikleri de aktardı: “Bunlardan biri, bir ürün eğer teknolojikse, bu ürün yüzde 15 pahalı dahi olsa, yerli üretimse kamu tarafından alınmak zorunda. Bu kadar önemli bir kararın burada dile getirilmesi gerekiyordu. Dediğim gibi, çok çalışmak bazen bazı şeyleri fark etmemeyi de getirebiliyor.”



Kamu ‘İş Bitirme Belgesi’ aramayacak, verecek!

Diğer yenilikleri de açıklayan Işık, teknolojik ürünlere iş bitirme belgesini de kendilerinin verdiğini söyledi. Işık, iş bitirme belgesini kamu alımlarında bir engel, bir mani olmaktan çıkardıklarını kaydetti. Fikri mülkiyet haklarının el değiştirmesinde ortaya çıkan Kurumlar Vergisi’ne uygulanan istisnaya da değinen Işık, diğer bir adımın da, tamamı üretilemeyen ürünlerin bir kısmı için getirilen ‘yerli temin’ uygulaması olduğunu söyledi. Önem verdikleri bir kavramın da ‘ölüm vadisi’ olduğunu belirten Işık, bilgi teknolojilerinde bu kavramla çok sık karşılaştıklarını bildirdi. Kavram; Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan ürünün ticarileşmesine kadar gereken evreyi anlatıyor. Bakan Işık “Biz, bu firmalarımızın o ölüm vadisinde kaybolmaması için her türlü tedbiri aldık” dedi. Işık, bu kapsamda en son açıkladıkları Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’na da değinerek, bu program kapsamında girişimcilere büyük destekler verildiğini anlattı. Işık, Ar-Ge desteklerinden yararlanan şirketlerden yarısından fazlasının bilgi teknolojileri alanında olduğunu ifade etti.



Olpak: “Orta gelir tuzağına düşmeyelim”

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, Türkiye’de büyümeyi sürdürülebilir kılmak, Orta Gelir Tuzağına takılmamak ve hedefleri yakalamak için yüksek teknolojiyi kullanabilmek ve üretebilmek gerektiğini söyledi. Türkiye’nin sistematik yapılara ihtiyaç duyduğunu aktaran Olpak, “Yapısal olarak teknolojiyi yoğun kullanan sektörler, özellikle de bilgi teknolojileri sektörü, öne çıkmaktadır” dedi. Olpak, sektörde faaliyet yürüten global oyuncuların da daha paylaşımcı olması, vergilendirme yoluyla kazancın adil dağılımına katkıda bulunmaları gerektiğini aktardı. Olpak sözlerine şöyle bağladı: “Özellikle stratejik önem taşıyan devlet kurumlarının ve sektörlerin, bilgi teknolojileri altyapılarında yerli katkı payının artırılmasının önemini vurgulamak isterim. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, bilgi teknolojileri sektörü ve danışmanlık gibi çoklu disiplinlere sahip, bilginin işlenmesi ve değerlendirilmesi yönleriyle öne çıkan, diğer sektörlerin know-how’larını bünyelerinde bulunduran, altyapı sunan sektörlerin, özel olarak stratejik sektör kapsamında değerlendirilmelerinde fayda görüyorum.”

Açılışta konuşan MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, bilgi ve iletişim teknolojileri sektör pazar büyüklüğünün 2014 yılında 5 trilyon dolar olacağını belirterek şu rakamsal bilgileri verdi: “Ülkemizin bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomisi 1.2 trilyon dolar büyüklüğündeki Avrupa BİT pazarının yüzde 2’sini, 4.1 trilyon dolarlık dünya pazarının da yüzde 0.75’ini temsil ediyor. Ekonomik büyüklük olarak dünyanın 17. ekonomisi olan ülkemizin hem nüfusunun hem de ekonomisinin dünya genelindeki payı yüzde 1’in üzerinde olmasına rağmen, global BİT pazarından aldığı payın yüzde 0.75’te kalıyor olması bilgi ve iletişim teknolojileri sektörümüzün büyüme potansiyeline işaret etmektedir.”

MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı Bekir Sami Nalbantoğlu’da bir uyarıda bulunarak; “Kamunun kendi bünyesinde ekipler oluşturarak sektör ile rekabete girmesi, kendi yazılımını üretmesi modeli, sürdürülebilir modeller olmayıp bilgi teknolojileri sektörünün gelişimini, sektörel ivme kazandıracak projelere özel sektörün erişimini engelleyen ve önünü tıkayan bir yaklaşımdır” diye konuştu.



Zirvede sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumlu panel gerçekleştirildi. Sabah gerçekleştirilen “Sektöre Yönverenler” oturumuna; MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Üyesi Ahmet Kozakoğlu, TTNET Genel Müdür Yardımcısı Şahin Şen, THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojileri Başkanı Mehmet Kerem Kızıltunç ve YASAD Başkanı Doğan Ufuk Güneş konuşmacı olarak katıldı.

Zirvenin öğleden sonra gerçekleştirilen “Büyümenin Sistematiği, Bilgi Teknolojilerinin Rolü’ oturumuna ise TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Abdullah Çavuşoğlu, İTÜ Bilişim Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ertuğrul Karaçuha, TÜRKSAT Genel Müdürü Prof.Dr. Ensar Gül, Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Orhan Muratoğlu konuşmacı olarak katıldı.



TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından açıklanan destek programı hakkında bilgiler aşağıda sıralanmaktadır:

- Sanayiye yönelik, ‘Ar-Ge ve Yenilik’ projeleri sonucunda ortaya çıkan ‘Teknolojik Ürünler’ veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan ‘Teknolojik Ürünler’ ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesi amaçlandı. Bu kapsamda;

- Küçük ölçekli işletmelere 5 milyon TL’ye kadar, orta ölçekli işletmelere 4 milyon TL’ye kadar, büyük ölçekli işletmelere ise 2 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

- Makine, teçhizat ve ekipman alımında ithalat bedelinin yüzde 40’ına kadar destek verilecek.

- Yeri üretim makine, teçhizat ve ekipman alımlarında ise yüzde 50’ye kadar destek verilecek.

- 1 yıllık kira bedelinin yüzde 75’ine kadar destek verilecek.

- Toplam enerji harcamalarının yüzde 75’ine kadar destek sağlanacak.

- 1 yıl boyunca çalıştırılan personelin brüt asgari ücretin yüzde 75’ine kadar destek sağlanacak, Ar-Ge personelinin ise brüt asgari ücret tutarındaki kısmı 2023’e kadar desteklenecek.

- Destekler, “makine desteği”, “kredi faiz desteği” ve “işletme desteği” olmak üzere 3 ana başlıkta verilecek.