OSBÜK 12. Olağan Genel Kurulu

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 12. Olağan Genel Kurulu; OSB’ler teknolojik ve temiz üretime odaklanıyor

Ankara’da düzenlenen OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) 12. Olağan Genel Kurulu’nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, OSB’lerin çok daha güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını ve OSB’leri desteklemeye devam edeceklerini belirterek, nitelikli üretimin önemine işaret etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) 12. Olağan Genel Kurulu; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gaziantep AK Parti Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, TOSYÖV Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV eski Başkanı Hilmi Develi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ve OSBÜK Üyesi OSB’lerin yönetim kurulu başkanları, bölge müdürleri ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Ankara’da düzenlendi. Toplantının divan başkanlığını Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı ve EOSB Başkanı Savaş M. Özaydemir, başkan vekilliğini Antakya OSB (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kabaali, divan üyeliğini ise Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal yürüttü.



Bakan Işık: “Dünya rekabet ve kalite ekseninde dönüyor”

Toplantıda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) açısından dünyaya örnek bir model sunduğunu ve bu modele dünyanın gıpta ile baktığını söyledi. Işık, rekabetçi bir sektör inşa etmenin zorunluluğuna işaret etti: “Artık dünya rekabet ve kalite ekseninde dönüyor. Bizim de yapmamız gereken rekabetçi bir reel sektör oluşturmak.” Küresel krizin, bir ülkenin sadece finans ve hizmet sektörüyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınma şansının olmadığını gösterdiğini aktaran Işık, bu yüzden ağırlık verilmesi gereken reel sektörün rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya dönüştürülmesinin önemini vurguladı.

Büyüme rakamları revize edilecek: Fikri Işık, Türkiye’nin son birkaç aydır geçirdiği ağır sürece rağmen birinci çeyrekte OECD ülkelerinin 2, AB ülkelerinin de 3 katı büyüme başarısı gösterdiğini belirtti: “Dünya Bankası Türkiye’nin 2014 yılı büyüme tahminini yüzde 2.4 olarak açıklamıştı. Ama Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 3.5 olarak revize etti. İnanıyorum ki yılın son çeyreğinde bir revizyon ihtiyacı daha hissedecekler ve ‘OVP doğrultusunda Türkiye bir büyüme gerçekleştirecek’ diyecekler.” Büyümeyi ihracatı artırarak ve imalat sanayisini güçlendirerek başardıklarını bu arada cari açığı da azalttıklarını, üretim ve istihdamı arttırdıklarını anlatan Işık, bunun Türkiye’nin yıllardır arzu ettiği büyüme modeli olduğunu söyledi. Işık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre yılın 5 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttığını, Mayıs’ta gerçekleştirilen 13.4 milyar dolarlık ihracatın tüm zamanların Mayıs ayı rekoru olduğunu kaydetti.

“Nitelikli üretim yapmalıyız”: Fikri Işık, bu başarıda OSB’lerde faaliyet gösteren reel sektör temsilcilerinin payının önemine değindi: “Bütün bunlarla yetinmiyoruz. Türkiye’nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Bu hedefe ulaşmamız için yapmamız gereken şey daha nitelikli üretim yapmaktır.” Artık yükte hafif pahada ağır ürünler üretmeyi hedeflemek gerektiğini vurgulayan Işık, bunun için katmadeğerli üretimin önemine değindi.

Üretim ve sanayide 3 temel öncelik: Fikri Işık, üretim ve sanayide 3 temel önceliklerinin bulunduğunu açıkladı: “Yerli üretim, teknolojik üretim ve temiz üretim.” Işık, Hükümet olarak yerli üretimin artması için arka arkaya birçok düzenleme yaptıklarını, bugün sadece savunma sanayisinde sözkonusu olan offset uygulamasının artık sivil sektörlerde de uygulanabildiğini anlattı. Kamu alımlarında teknolojik ve yerli ürünlere sağlanan yüzde 15 fiyat avantajından sözeden Işık, kamu kesiminin artık bu tür ürünleri almak zorunda olduğunu anımsattı. Teknolojik ürünlerin iş bitirme belgelerinin artık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verildiği bilgisini veren Işık, “Yeter ki siz bu teknolojik ürünü üretin” dedi. KOSGEB’in OSB’lerden aldığı yüzde 1’lik katkı payının kaynağı olmayan Anadolu’daki pek çok KOBİ’ye kaynak olduğunu belirten Işık, bu kaynağı desteklenmesi gereken şirketlerin desteklenmesinde kullandıklarının altını çizdi. Temiz üretimin de öncelikleri arasında bulunduğunu vurgulayan Işık, sanayicinin ne kadar temiz üretim yaparsa o kadar iyi rekabet avantajı elde edeceğini bildiğini söyledi. Bunun da en güzel yapıldığı yerlerin OSB’ler olduğuna dikkat çeken Işık, üretimin tamamen OSB’lere kaymasını desteklediklerini ifade etti.



Nakıboğlu: “Büyük Türkiye” hayalinde en önemli rol; OSB’lerin

OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, konuşmasına birkaç gün önce vefat eden OSBÜK’ün kurucusu ve 5 yıla yakın yönetim kurulu başkanlığı yapan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Koşmaz’ı ve Manisa Soma’da meydana gelen maden kazasında vefat eden madencileri anarak başladı. Nakıboğlu, “21. yüzyıla Türk damgasını vuracak ‘Büyük Türkiye’ hayalimizin gerçekleşmesini amaçlayan 2023 ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde de en önemli rolü yine OSB’ler üstlenecektir. Bu hedeflere OSB’ler olarak var gücümüzle koşmaya devam ediyoruz. OSBÜK ve OSB yöneticileri olarak bu görevlerin farkındayız ve elbirliğiyle bu yolda çalışacağız” dedi.

OSB’ler Milli İhraç Projesi haline geldi: OSB’lerin minimum maliyet ve maksimum verimlilikle sanayicilere her türlü ihtiyacını karşılayacağı modern üretim merkezleri hazırlarken diğer yandan kentleşmeyi yönlendirdiğini, çarpık sanayileşmeyi önlediğini ve bunun yanında çevre sorunlarına kayıtsız kalmayıp temiz çevre bilinciyle temiz üretim için gerekli önlemleri aldığını, bölge insanına iş ve aş temin ederek, sosyal hayatta huzur ve istikrar sağladığını anımsatan Nakıboğlu, “Ancak bunu da yeterli görmeyip; OSB’lerin ihracatta pazar, ürün çeşitlendirilmesi ve ihracata dönük üretim teknolojilerinin geliştirilmesine daha da önem verip Milli İhraç Projesi haline gelerek, modern çağın gereği bilimsel yaklaşımlarla teknolojik yenilikler, Ar-Ge ve inovasyona odaklanılmıştır” diye konuştu.

Tek Durak Ofis mantığı: Geçen 10 yılda dünyada yaşanan ekonomik krizlere rağmen, yerli firmaların ihracat rekorları kırmasının, büyümenin sürdürülmesinin gerçekten Türk ekonomisinin geldiği sağlam yapıya en önemli örnek teşkil ettiğini belirten Nakıboğlu, bu başarıda Tek Durak Ofis mantığı ile yönetilen OSB’lerdeki firmaların her türlü ihtiyacının OSB Yönetimi tarafından düşünülüp karşılanarak üretimden başka bir işle meşgul olmamasının büyük payı olduğunu düşündüklerini ifade etti.

OSBÜK 287 OSB’nin ortak paydası: Cahit Nakıboğlu, Türkiye’de bulunan 287 OSB’nin ortak paydası olan OSBÜK’ün çalışmalarından sözetti. OSBÜK Yönetim Kurulu’nun OSB’lerin sorunlarını kaynağından öğrenmek amacıyla her yönetim kurulu toplantısını değişik bir OSB’de yapma kararı alarak, uyguladıklarını, gelenekselleşen TBMM Sanayi Komisyonu ile OSB İnceleme Gezileri’ne bu dönemde de devam edildiğini anlattı. OSB’lerin kurumsal yapılarını güçlendirmek amacıyla OSB çalışanlarına çeşitli alanlarda verilen hizmet içi eğitimlerinin OSB AKADEMİSİ adı altında birleştirildiğini, eğitim taleplerine göre planlanarak sürdürüldüğünü de aktaran Nakıboğlu, OSB’lerin onaylı sınırları içerisindeki taşınmazları tapu ve kadastro kayıtlarına internet ortamında güncel ve doğru olarak erişebilmeleri amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen projeyle sisteme dahil olan OSB’lere TAKBİS portalından hizmet verilmeye başlandığını açıkladı. OSB’lerin karşılaştıkları sorunlara kaynağından ulaşabilmek ve üretilecek çözüm önerilerinin en kısa sürede ilgili mercilere sunularak sonuç alınması amacıyla; 11 ayrı konuda oluşturulan Teknik Çalışma Komisyonları kurulduğunu da belirten Nakıboğlu, Bakan Fikri Işık’a ve bakanlık bürokratlarına OSB’lerin önündeki engelleri kaldırmak adına yaptıkları mevzuat düzenlemeleri için teşekkür ederek OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla çözülen sorunlarını şöyle sıraladı:

- Yapı Denetim Ücretleri’nin OSB’lerde yüzde 75 indirimli uygulanması,

- OSB’lerde faaliyet gösteren sanayicileri çok yakından ilgilendiren Finansal Kiralama konusunda önlerinin açılması,

- OSB’lerin kamulaştırma yapma yetkisinin Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi sonucu meydana gelen darboğazın giderilmesi amacıyla 2 ay gibi kısa bir sürede yasal düzenleme yapılması,

- İl Özel İdaresi lağvedilen 30 ildeki özel idare hisselerinin Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlıkları’na devredilmesi hususlarındaki düzenlemelerin yapılması.”



Cahit Nakıboğlu, çözüm bekleyen OSB sorunlarını ve OSBÜK’ün önerilerini şöyle özetledi:

Sanayi yatırımlarının hepsi OSB’lerde olsun: Entegre tesis, savunma sanayi gibi bazı istisnalar hariç, 2 bin metrekareden büyük kapalı alan gerektiren her türlü sanayi yatırımının küçük sanayi siteleri ve OSB’lerde yapılmasının zorunlu veya cazip hale getirilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.

OSB’ler yetki yönünden kategorilere ayrılsın: OSB Kanun ve Uygulama Yönetmeliği ülke genelindeki bütün OSB’leri nicelik ve nitelik yönünden aynı kefede değerlendirip, büyük küçük, yeni eski demeden aynı yetki ve sorumlulukları planlamakta ve bu durum ekonomik ve personel yönünden zayıf olan bazı OSB’lerde uygulama güçlüğü doğurmaktadır. Bu ise OSB’ler genelinde sanki bazı yetkiler hakkıyla kullanılamıyor izlenimi doğurmaktadır. Bu durumun önlenmesi amacıyla; OSB’lerin yetki yönünden kategorilere ayrılması yönünde yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor ve öneride bulunuyoruz.

OSB’lerde görev süresi 4 yıla çıkarılsın: OSB mevzuatı gereği OSB organlarının görev süresi 2 yıl. Özellikle genel kurula geçmiş OSB’lerde bu süre çok kısa. 2 yıl için göreve gelen bir ekibin planladığı bir yatırımı tamamlamadan tekrar seçim atmosferine girmesi, uzun vadeli stratejik yatırımların yapımında olumsuz rol oynuyor, benzeri pek çok kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi, OSB’lerde de görev süresinin 4 yıla çıkarılmasını talep ediyoruz.

OSB imar mevzuatı yeniden düzenlensin: OSB imar mevzuatı; OSB arsalarına tabanda yüzde 55, toplamda yüzde 70’i kadar kapalı saha yapılabileceği hükmünü amirdir. Ayrıca; 100 bin metrekareden büyük parsellerde 33 metrelik geri çekme mesafeleri vardır. Bu hükümleri uyguladığımız 100 bin metrekarelik arsada, 45 dönüm, 250 bin metrekare parselde 112 dönüm, bizim Gaziantep’te bulunan 1 milyon metrekarelik arsalarda 450 dönüm arsa boş kalmaktadır. Bu hususun da gözden geçirilerek, OSB arsalarından azami verimliliği sağlayacak bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

OSB’ler Emlak Vergisi’nden muaf olsun: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir araziyi OSB alanı ilan edip, sanayicilerin ödedikleri arsa bedeli ve aidatlarla her türlü altyapı ve sosyal tesislerle donatarak nitelikli sanayi alanları haline getiren OSB’lerde, emlak vergisi muafiyeti olmadığından, belediyeler de; ‘onlar sanayici, onlar da para çok’ düşüncesiyle şehrin en lüks ve en pahalı arsaları gibi değerlendirip emlak vergisi talep etmektedirler. OSB arsaları da 5 bin, 10 bin, 100 bin hatta daha büyük olduğundan emlak vergileri çok yüksek değerlere ulaşmaktadır. Bu sebeple OSB’lerin Emlak Vergisi’nden muaf tutulması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde yasal düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

Yüzde 1 KOSGEB Payı kaldırılsın: Yatırımcılara kar amacı gütmeden, minimum maliyet ve maksimum verimlilikle sanayicilerimize nitelikli arsa üretmekle görevli OSB, tahsis edilen arsaların bedeli üzerinden yüzde 1 KOSGEB payı ödemektedir. KOSGEB’in kuruluş yıllarında mali kaynak temini amacıyla bu yönde yasal düzenleme yapılmıştır. Oysa bu gün itibarıyla KOSGEB girişimcilere önemli mali destek verir hale gelmiştir. Bu sebeple OSB’lerin KOSGEB Payı’nın kaldırılması yönünde yoğun taleple karşılaşmaktayız.

Mini bir düzenleme: OSB Kanunu’nun geçici 9’uncu Maddesi gereğince tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisi yapan OSB’lerin kanundaki ‘Hazine Müsteşarlığı’ndan uygun görüş alınır’ hükmü sebebiyle Kredi Mahsup İşlemleri’nin yapılamadığından çok sayıdaki OSB’nin kredi borcu olmamasına rağmen borçlu gibi görülerek faiz ve banka komisyonu ödemek zorunda kaldıkları yönünde başvurularla karşılaşıyoruz. Bu husus, mini bir yasal düzenlemeyle çözülebilecek.

TRT Payı, Belediye Tüketim Vergisi gibi fonlar, TEİAŞ Kalite Hizmet Bedeli kaldırılsın: OSB katılımcılarının tükettikleri elektrik bedelleri üzerinden alınan; TRT Payı, Belediye Tüketim Vergisi gibi fonların ve TEİAŞ tarafından Kalite Hizmet Bedeli adı altında yapılan tahsilatın kaldırılması sanayicilerimizin enerji maliyetlerini kısmen de olsa düşürecektir.”



Toplantı gündemi

Açılış konuşmalarının ardından OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve İkitelli OSB Başkan Vekili Nihat Tunalı, 2013 bilanço ve gelir-gider tablosunu sundu. Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları bilanço, gelir ve gider tablosunun görüşülmesinden sonra OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirtaş OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yedikardeş, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasını sundu. İbranın ardından Yedikardeş denetim kurulu sonuç raporu ve Temmuz 2014-Haziran 2015 bütçesi teklifini okudu, rapor ve teklif görüşülerek karara bağlandı.



Dilekler, Öneriler….

Dilekler ve Öneriler bölümünde söz alanlar ve dile getirdikleri şunlar oldu:

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş, OSB’lerin sorunlarından sözederek Niğde OSB’ye yapılan teşviklerin tahsilatıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümünü talep etti.

- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Malatya OSB Başkan Vekili Hasan Hüseyin Erkoç, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki OSB’lerdeki iflas eden veya kardeş kavgası nedeniyle sıkıntı yaşayan parsellerin sorunlarının çözümüyle ilgili yeni bir düzenleme istedi.

- PAGDER&Aslan Özel OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yalçındere, özellikle Türkiye’de reel sektörün omurgasını teşkil eden OSB yöneticileri ve sanayicilerinin “Çalıştıracak eleman bulamıyoruz” talepleri sonucu “2023 Yolunda Güçlü İşgücü Piyasası” konulu ertelenen çalıştaylarının en kısa sürede yapılmasını desteklediklerini söyledi. OSB’lerin cazibe merkezi haline getirilmesi için; OSB’lerin altyapı çalışmalarının desteklenmesi ve OSB’lere yatırım yapanlara taşınma amaçlı hibe destek kredisi verilmesini talep ettiklerini aktaran Yalçındere, mevcut OSB’lerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olmadığını, buna uygun örnek tesis modellerin geliştirilip yeni OSB’lerde uygulanması ve eski OSB katılımcılarının da yasaya uygun hale getirilmesi için projeler geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

- Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir ise OSB’lerin Türkiye’nin direği olduğunu söyledi. Türkiye’nin yüzde 7 büyümesinin bile hedefleri gerçekleştirmede yeterli olmayacağını belirten Özaydemir, “Herşeyi 3’e katlamak durumundayız, geçtiğimiz yıllarda ihracat patlaması yaşadık, yine yaşayabiliriz. 5 yıldır orta gelir tuzağının içindeyiz, bu tuzağın içinde çakılmak üzereyiz. Kaliteli eleman yetiştirmek zorundayız, okul meselesi önemli” dedi. OSB yatırımcılarının sermaye sıkıntısı çektiğine değinen Özaydemir, OSBÜK’ün leasingle nefis bir sermaye tekniği oluşturduğunu dile getirdi.