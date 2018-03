Siemens Tedarikçi Günü, 11 Kasım’da, İstanbul’da;

Tedarik Zinciri Yönetimi, katmadeğer sağlar. Siemens Tedarikçi Günü, İstanbul’da, 11 Kasım’da, Siemens’in 200’e yakın iş ortağının katılımıyla “Future is Yours” mottosuyla düzenlenecek. Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü ve Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, özellikle hedeflerinin KOBİ’lerin bu alanda gelişmesine ve daha rekabetçi bir konuma gelebilmelerine katkıda bulunmak olduğunu açıklıyor.

Siemens Tedarikçi Günü; İstanbul’da, Grand Tarabya Oteli’nde, 11 Kasım Salı günü, Siemens’in 200’e yakın iş ortağının katılımıyla gerçekleştirilecek. Siemens’in her yıl düzenlediği ve iş ortaklarıyla aynı platformda buluştuğu ve mottosu “Future is Yours” olan Siemens Tedarikçi Günü’nde gelecek hedef, stratejiler ve iş ortaklarından beklentiler vurgulanacak. Etkinlik kapsamında, Siemens A.Ş. CFO’su Thomas Kolbinger geçmiş mali yılın değerlendirmesini paylaşacak ve Siemens’in global hedeflerinden sözedecek, iş ortaklarıyla olan işbirliklerine değinecek.

Organizasyonda; ayrıca NEXANS Türkiye End. ve Tic. A.Ş., DSV Hava ve Deniz Taşımacılığı A.Ş., ISS Hazır Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. ve EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. olmak üzere 4 iş ortağıyla birlikte düzenlecek panelde Siemens’in işbirlikleri değerlendirilecek. Siemens A.Ş. Enerji Yönetimi Bölüm Direktörü Sedef Karagöz ise Siemens bünyesinde “Diversity” yani çeşitliliğin öneminin vurgulanacağı bir konuşma yapacak. Türkiye Etik ve İtibar Derneği Genel Sekreteri Tayfun Zaman, konuşmasında kurumsallaşırken etik değerlerin içselleştirilmesi ve önemini vurgulayacak. Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Başkan Yardımcısı Alp Ressamoğlu da Türkiye’de Tedarik Zinciri Yönetimi prensiplerinin yaygınlaştırılması, mesleğin ve profesyonellerin gelişmesi ve KOBİ’lere verilebilecek destekleri anlatacak. Toplantı, 2014 mali yılında Siemens’le birlikte üstün başarılara imza atmış dört iş ortağının ödüllendirilmesiyle son bulacak.

Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm Direktörü ve Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal, tedarikçi seçim sürecinin Siemens Satın Alma Bölümü’nün temel yapı taşlarından biri olduğunu söylüyor. “Doğru iş doğru tedarikçi ile yapılır” düşüncesine sahip bir şirket olduklarını belirten Günal, ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’nin ana prensibinin sürdürülebilirlik olduğunu anlatıyor: “Tedarikçilerimizle olan çalışma sistemimizde ‘sorumluluk, yenilikçilik, mükemmellik’ olmak üzere şirketimizin değerlerini baz alıyoruz. Tedarik Zinciri Yönetimi stratejimizde; firmamızda yalnızca maliyet odağında olmayıp global bazda hayata geçirilen standart metodlar, sistemler ve süreçler ile katmadeğer yaratmaya konsantre bir strateji çerçevesinde ilerliyoruz. Firmamızın dünya genelindeki satın alma stratejisi/politikası tektir ve ülkelerdeki uygulamalar ise yönergelerle çok detaylı olarak tarif edilmiştir. Tüm ana ürünlerimize ait strateji dosyalarımız bulunmaktadır. Bu dosyalarımızda ilgili ürünün teknolojisi, pazar hacmi, önemli tedarikçileri ve pazar payları gibi tedarikçi seçiminde çok önemli rol oynayan kilit bilgiler bulunmaktadır.”

Tuğrul Günal, Siemens’in Tedarikçi Yönetim Sistemi’ni şöyle özetliyor: “Tedarikçi seçimi, tedarikçi değerlendirme, tedarikçi geliştirme, tedarikçi denetimi.” Tedarikçilerinin TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmaları gerektiğini de vurgulayan Günal, “Siemens olarak kalite, lojistik, inovasyon odaklı güvenilir partnerlerle hareket etmek en önemli kriterimizdir” diyor. Her yıl şirket ve dolayısıyla bölümün stratejileri doğrultusunda, Siemens süreç değerlendirme metodolojileri baz alınarak süreç portföyü içerisinden belirledikleri iyileştirmeye açık süreçlerin seçimini 30’a yakın çalışanlarıyla birlikte yaptıklarını anlatan Günal, detaylı çalışmalar sonucunda geliştirilen süreçleri yazılı hale getirerek tüm şirketin kullanımına açarak yayınladıklarını, nihai olarak şirketin kalite birimi bölümünün süreç olgunluğunu her yıl değerlendirdiğini ifade ediyor: “Teknolojideki gelişmeleri de yakından takip ediyor ve süreçlerimizi mümkün olduğunca elektronik ortama taşıyarak, kalitenin, verimliliğin ve izlenebilirliğin artmasını da sürekli hale getirmek için çalışmalarımız kesintisiz sürmektedir.”

Satın alma bölümlerinin şirketlerin maliyet azaltma adına en çok fayda sağlayan bölümlerinden biri olduğuna dikkat çeken Günal, “Fakat Siemens bünyesinde satın alma bölümümüz sadece maliyet azaltma hususunda değil, kalitenin artırılması ve müşteri memnuniyetinin de maksimize edilmesi yönünde faaliyet göstermektedir. Kaliteden kesinlikle ödün vermemek ve müşterilerimize en iyi hizmet ve ürünlerin zamanında en iyi koşullarda sağlanması öncelikli prensibimizdir. Bu kapsamda ilgili bölümlerle birlikte yapılan teknik şartname hazırlıkları (design), gerçekleştirdiğimiz e-ihaleler ve şirket bünyesinde aynı malzeme grupları ve hizmetler için yaptığımız pooling avantajlarını en iyi şekilde kullanarak kaliteden taviz vermeden büyük maliyet avantajları sağlıyoruz. Aynı zamanda satış bölümleriyle entegre olarak tekliflerin hazırlanması konusunda aktif rol oynuyor, süreçlere erken dahil olarak şirketimiz için maksimum faydayı sağlamaya odaklanıyoruz” diye konuşuyor.

Tedarik zinciri yönetiminin şirketlere sağladığı katmadeğer: TEDAR Başkanı Tuğrul Günal, özellikle hedeflerinin KOBİ’lerin bu alanda gelişmesine ve daha rekabetçi bir konuma gelebilmelerine katkıda bulunmak olduğunu açıklıyor: “En öncelikli hedefimiz, özellikle kurumsal firmaları bünyemize katarak tedarik zinciri yönetimi fonksiyonunun değerinin yükseltilmesinde ortak çalışmalar gerçekleştirmektir. Tedarik Zinciri Yönetimi bölümleri, şirketlerin mevcudiyetlerinin devam edebilmesinde ve/veya pazarlarında çok daha iyi yerlere gelebilmesinde katmadeğer yaratabilecek önemli bölümlerin başında geliyor. Bu kapsamda Cartered Institute Purchase and Supply (CIPS) ile Haziran 2015 tarihinde ortak bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Ayrıca çeşitli üniversitelerle bu alanda yapılabilecek ortak çalışmalar yürüteceğiz. Örneğin İstanbul Üniversitesi Tedarik Zinciri Bölümü ile 18 Aralık tarihinde birlikte konferans düzenleme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Üyelerimizin faydalanabileceği örnek yönergeler, görev tarifleri ve örnek sözleşmeleri kendi web sayfamızda bulunduracağız. Ayrıca çeşitli odalar ile yapılacak ortak toplantılarda KOBİ’lere verilebilecek desteği de görüşeceğiz.”

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği hakkında; TEDAR, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmak amacıyla Aralık 2013’te çalışmalarına başladı. Türkiye’de alanında tüm paydaşlarına dünya standartlarında katmadeğer yaratan bir sivil toplum kuruluşu olma vizyonuyla hareket eden TEDAR, sürdürülebilirlik ve çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının beklentilerine uygun olarak, ilgili paydaşlarla birlikte, etik değerlere bağlı kalarak tedarik zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine katkıda bulunarak ülkenin rekabetçiliğine katmadeğer yaratmayı hedefliyor. TEDAR kurucu firmaları arasında Siemens A.Ş., Koç Zer A.Ş., Finansbank A.Ş., Borusan Holding A.Ş., PMMS, Bosch Türkiye, Bosch ve Siemens Ev Aletleri bulunuyor.