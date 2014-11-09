TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı ve CİTEX Ankara Bilişim Fuarı: Dijital AB’yi kaçırmayalım

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 31. Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX Ankara Bilişim Fuarı, 3 bin 500’e yakın katılımcıyla Ankara’da gerçekleşti.

KobiEfor’un medya sponsoru olduğu ve bu yıl Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Sayısal Gündem 2020’ teması etrafında gerçekleşen etkinlikte, TBD tarafından 40 uzmanlık grubu kuruldu. Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendirme mottosuyla 40 farklı konuda çalışmaya başlayan 1500 uzman, teknoloji politikalarını izleme ve denetleme misyonuyla hareket edecek.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) bu yıl, 31.’sini düzenlediği Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX Ankara Bilişim Fuarı, 3 bin 500’e yakın katılımcıyla Ankara’da gerçekleşti. Dergimiz KobiEfor’un medya sponsoru olduğu ve bu yıl Avrupa Birliği’nin (AB) ‘Sayısal Gündem 2020’ teması etrafında düzenlenen etkinlikte, TBD tarafından 40 uzmanlık grubu kuruldu. AB’nin teknoloji geleceğini belirleyen Sayısal Gündem 2020’de yeralan, dijital sanat ve fikri haklar, çocukların çevrimiçi güvenliği, bilişim okur-yazarlığı, kamu verilerinin yeniden kullanımı, savunma teknolojileri, kamu teşvikleri, bulut bilişim, büyük veri ve 4G gibi başlıklarda çalışan uzmanlık gruplarına, kamu kurumları, akademisyen ve özel sektörden 1500 kişi katıldı. Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendirme mottosuyla 40 farklı konuda çalışmaya başlayan 1500 uzman, teknoloji politikalarını izleme ve denetleme misyonuyla hareket edecek. Grupların raporu ve tavsiyeleri de çalışma sonucunda kamuoyuyla paylaşılacak.

Akademi, özel sektör ve kamu kurumlarını buluşturan ve ‘Türkiye’nin Geleceğini Şekillendiriyoruz’ mottosuyla ve ilk defa 10 Bakanlığın desteği alınarak düzenlenen Bilişim 2014 Kurultayı’nın açılış konuşmalarını Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Bilişim Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Cılız, Dijital Türkiye Platformu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Avrupa’dan CEPIS Başkanı Jorg Ruegg yaptı.

Menteş: “Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendirecek, sivil bilişim ordusunu kuruyoruz”: Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Turhan Menteş, AB’ye dijital çerçevede entegre olmanın önemini vurgulayarak, “AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği kalkabilir, ama Türkiye’nin geleceği için Dijital AB ile entegrasyonu kaçırma lüksü yok. AB’nin dijital ekonomisi gayrisafi yurtiçi hasılaya yüzde 5.7’lik bir artış olarak yansıyor. Bu rakam Türkiye için gözardı edilemez bir büyüklük anlamına geliyor” diye konuştu. Menteş, Türkiye’de geleceği teknoloji ile şekillendirmek için sadece kamunun değil özellikle yabancı bilişim firmalarının da elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti. Menteş, açıklanan ‘Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı’nda kamu otoritelerinin ‘Teknolojide Ticarileşme’ başlığıyla çok önemli bir konuyu gündeme taşıdığını ifade etti. Türkiye’de faaliyetteki teknoloji firmalarının satış yapmanın dışında üretim ve teknoloji transferinde de sorumluluk almaları gerektiğine dikkat çeken Menteş, “Hep beraber Türkiye’yi teknoloji satışı için bir bilişim cenneti olmaktan çıkarıp, teknoloji üretimi için bölgesel bir bilişim merkezi haline getirmeliyiz” dedi.

Menteş, şunları dile getirdi: “Bir sivil insiyatif olarak kurduğumuz uzmanlık gruplarında kamu ve özel sektörden katılımcıların yeralmasıyla Türkiye’nin bilişim geleceğini şekillendiren uzmanlar yetiştiriyoruz. Dernek çatısı altında çalışacak bu uzmanlık grupları, AB Sayısal Tek Pazar dahilindeki 136 hedefi takip edecek. Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji ve bilişim politikalarında izleme ve denetleme yapabilecek sivil bir inisiyatif görevi görecek. Etkinliğimize gönüllü olarak katılan 1500 uzmanla Türkiye’nin sivil bilişim ordusunu kuruyoruz” dedi.

Acarer: “AB Sayısal Tek pazar konusunda işbirliğine hazırız”: Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, şunları dile getirdi: “2014 yılı çok ilginç geçti. Bu yılsonunda Çin ekonomisinin ABD’yi geçerek ilk sıraya oturacağı tahmin ediliyor. Hindistan ve Japonya’nın da yer değiştirmesi bekleniyor. İnternet trafiği tahminlerin çok üstünde bir hızla artıyor. Yüzde 92’lik bir artış var. Dünya hızla dijitalleşiyor. Dijitalleşmedeki yüzde 10’luk bir artış ülkelerin GSMH’de binde 8 gibi bir artışa yol açarken binde 8 gibi bir oranla işsizliği azaltıyor. Bilişim, Ar-Ge’de de ülkeleri 6 basamak öne çıkarıyor. TBD’nin çoğumuzun gözünden kaçan AB Sayısal Tek pazar gündemine dikkat çekmesi çok önemli, bu konuda işbirliklerine hazırız. AB’nin GSYH’sında Sayısal Tek Pazar’ın yüzde 1’lik artış sağlaması hedefleniyor.” Acarer, Kurultay’ın da dikkat çektiği önemli konulardan birinin; kamuya ait verilerin paylaşılması olduğunu anlattı: “Kişisel veriler geleceğin ticareti üzerinde çok etkili olacaktır.” Günümüzde 10 milyar nesnenin internete bağlandığı bilgisini veren Acarer, “Önce nesnelerin interneti derken şimdi herşeyin interneti diyoruz. Her şey arasında bağlantı sağlanacak gelecekte ve bu sayı 50 milyara ulaşacak” dedi. Acarer, e-ticaret ve güvenliğine de değindi: “Türkiye’de e-ticaret hacmi 2012’de 31 milyar TL oldu. E-ticaret artış oranı son iki yılda yüzde 45’lerdeydi bu yılda yüzde 50’nin üzerine çıkabilir. E-ticaret’te bilgi güvenliği hususunda uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu düşünüyorum.”

Prof.Dr. Mustafa Alkan: ‘Türkiye, dünyada en çok siber saldırıya uğrayan ilk 5 ülke arasında’: Siber güvenlik ve savunma alanındaki çalıştaya başkanlık yapan Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Alkan, Türkiye’nin dünyada en çok siber saldırıya uğrayan ilk beş ülke arasında yer aldığını söyledi: “Türkiye, siber saldırılar konusunda, kişisel ve ulusal anlamda ciddi tehlike altında. Çok basit saldırılarda bile savunmasız kalan Türkiye’nin siber savaş savunma gücü son derece yetersiz. Bu konudaki en önemli sorunumuz ise, farkındalık yaratamamak. Türkiye’nin bu alanda bir politika ya da stratejisi yok, yasal düzenlemeler yetersiz ve bu alanda ciddi bir kurumsal yapılanma ihtiyacı var.”

Naneci: ‘Osmanlıca OSR yazılımı olmalı’: Etkinlikte dikkat çekilen bir başka konu da sanat eserlerinin sayısallaştırılması oldu. Milli Kütüphane Bilgi İşlem Müdürü Erdal Naneci, Osmanlı’dan günümüze kalan yazma ve basma eserlerin okunamadığını, dünyada yaşayan dillerin tümü için dijital olarak okunmasını sağlayan OSR (optik character recognation) yazılımı geliştirildiğini ancak Osmanlıca’nın bulunmadığını, mutlaka yazılması gerektiğini aktardı.



CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı

Bu yıl ilk kez CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı ile birlikte 6-9 Kasım 2014 tarihlerinde ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Bilişim 2014’te Türkiye’nin sayısal gündeme yönelik olarak 2020 yılına kadar izleyeceği strateji, politika ve izlemesi gereken yol haritası, 1500 yerli ve yabancı uzman, bürokrat, iş dünyası temsilcisi, akademisyen ve yetkililer tarafından masaya yatırıldı. Etkinlikte Türkiye’nin bilgi teknolojileri odağındaki önceliklerini ortaya koymak, tartışmaya açmak ve takibini gerçekleştirmek hedefleniyor.



Bilişim 2014 Hizmet Ödülleri

Bilişim sektörünün en büyük etkinliği olan TBD Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Bilişim 2014 Hizmet Ödülleri Töreni de gerçekleşti. Yılın Girişimcilik Ödülü, 4PPS mobil uygulama hizmetlerine; Sağlık Projesi Ödülü Sisoft'a, eğitimde etkin teknoloji kullanımının bir okul kültürü haline dönüştürülmesi çalışmalarından dolayı Yüce Okulları'na, Eğitim Ödülü; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 112 projesiyle Büyük Veri Ödülü; ODTÜ'ye Nesnelerin İnterneti Projesi’yle Akademik Ödül verildi.