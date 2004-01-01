TİM 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası

6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası şunu gösterdi. Ekosistemi zayıf olsa da Türkiye toplumundan “yenilikçilik” fışkırıyor.

‘Genç nüfus’ yüksekliğinin gelecekle ilgili en büyük şansımız olduğu, gençlerin inovasyon ve girişimcilikle temas kurabildiğinde harikalar yaratmasından anlaşılıyor. Kamunun ve iş dünyasının ilgi ve desteğinin inovasyona ve girişimciliğe yoğunlaşması Türkiye’nin 2023 vizyonuna güveni ve inancı artırıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği yaparak düzenlediği 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 6-9 Aralık tarihleri arasında, İstanbul Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. 4 gün süren etkinlik dikkat çekici bir başarıya imza attı. 1439 girişimci ve 649 yatırımcının katıldığı etkinlikte 56 konferans ve panelde 201 konuşmacı yer aldı. Etkinliğin görsel boyutunda açılan 449 adet standa inovasyon ve girişimci projeleri katılımcıların dikkatine sunuldu. Etkinlik kapsamında 819 adet S2C Görüşmesi gerçekleştirildi ve 120 Pitching adayı yarıştı. 2012 yılından beri yapılan Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftaları ekonomiye 80 bin yenilikçi girişimci kazandırdı ve 500 bin girişimci adayına dokundu.

Ödül törenine katılan ve Türkiye’nin rekabetçi vizyonu üzerine cesaretlendirici bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak katılarak yaptıkları konuşmalarla kamunun inovasyon ve girişimciliğe tam desteğini dile getirdiler.

“Uçak gemimizi yapacağız”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, inovasyon haftalarının başladığı 2012'den bu yana ekonominin büyüdüğünü ve ihracatın arttığını, Ar-Ge harcamalarında ciddi bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Yüksek teknolojinin üretimdeki ağırlığının artmaya devam ettiğini anlattığı açılış konuşmasında Büyükekşi şöyle konuştu: "Bugün 242 ülke ve bölgeye ihracat yapıyoruz. 177 ülkeye mobilya, 147 ülkeye takım elbise, 159 ülkeye buzdolabı, 121 ülkeye klima ihraç ediyoruz. 96 ülkenin yollarında bu topraklarda üretilen otomobiller yer alıyor. İnşallah kendi otomobilimizi de en yakın zamanda yollarda göreceğiz. 80 ülkeye uçak ve helikopter parçaları gönderiyoruz. Milli uçağımızdan da öte, artık kendi uçak gemimizi yapmayı hedefliyoruz."

“Yerimiz gelişmiş ülkeler sınıfıdır”

İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye'nin uluslararası rekabetteki gücünü artıracak girişimlerin neşvünema bulmasını sağlamak gerektiğini” belirterek şunları söyledi: "Kamunun, üniversitelerin ve özel teşebbüsün desteklediği girişimcilik ve kuluçka merkezleri, bu bakımdan önem arz ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için, kamunun sunduğu desteklerin yanı sıra aynı amaçla yatırım yapan girişim sermayesi fonlarını da harekete geçirmeliyiz. Özel sermaye fonları sektörünün son yıllarda ulusal varlık fonları, yatırım fonları, aile şirketleri, nitelikli yatırımcılardan kayda değer bir meblağ topladığını biliyoruz.

Dünyada 2008'de 4 bin 700 civarında bulunan özel sermaye fonu sayısı bugün 7 binin üzerine çıktı. Bu fonlar yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir kaynağı yönetiyorlar. Sektörün gelecek 10 yılda 15 trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu pastadan daha fazla pay alabilmek için hem ümit vadeden girişimcilere, hem de başarılı fon yöneticilerine ihtiyacımız var. Diğer taraftan büyük şirketlerin kurduğu girişim sermayesi fonları, sadece 2017 yılının ilk yarısında dünya genelinde 13 milyar doların üzerinde yatırım yapmış durumdalar. Ülkemizdeki büyük şirketlerimizin de benzer şekilde fonlar kurarak, girişimcilere yatırım yapmalarını bekliyoruz. Buradaki destek sadece maddi olarak değil, tecrübe paylaşımı şeklinde de olmalıdır. Basiretli işadamlarımız, tecrübelerini genç işadamlarımıza, bunun yanında genç girişimcilerimize aktararak, onların fırsatları görmelerini temin etmelidir.

Bizim ne üretimle, ne tasarımla, ne yenilikçilikle, ne de girişimcilikle bir sıkıntımız yok. Şimdi artık bunları kuvveden fiile geçirme zamanıdır. Türkiye, orta gelir tuzağından ancak bu şekilde kurtulabilir. Bizim yerimiz gelişmekte olan ülkeler değil, gelişmiş ülkeler sınıfıdır. Türkiye, adeta dünyanın kalbi olan bir coğrafyada, istikrar, güven ve umut abidesi olarak yükseliyor.”

“Melek yatırımcılıkta 5.’yiz”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, girişimcilik ve inovasyonun refahın ana motoru olduğunu belirterek, "DNA’mızda girişimcilik var” dedi. Şimşek şöyle konuştu: “Bana bir uygulama gösterildi. Bu uygulama sayesinde burada yapılan konuşmaları herhangi bir yerde Türkçe ve İngilizce olarak dinleyebiliyorsunuz. Belki birkaç yıl sonra burada bir konuşmacının hologramı Türkiye’nin dört bir köşesinde sanki fiilen oradaymış gibi 3 boyutlu interaktif program yapma imkanı olacak. 4. Sanayi Devrimi’nin bütün bileşenleri, yapay zekadan Nesnelerin İnterneti’ne kadar, otonom teknolojilerin hepsi belli bir seviyeye ulaşmış durumda, kritik eşikleri aşacak. İş aleminin ve özellikle geleneksel sektörlerin şunu bilmesinde fayda var; çok hızlı bir şekilde yıkıcı bir devrimin, değişimin içinden geçiyoruz.”

Verilen desteklerle Avrupa’da melek yatırımcılıkta Türkiye’nin 5’inci sıraya yükseldiği bilgisini paylaşan Mehmet Şimşek, “Hazine olarak biz 500 milyon liralık bir kaynağı fonların fonuna, gelecek vadeden start-uplara, teknoloji firmalarına, fikirlere yatırım yapsın diye aktaracağız. Talep bekliyoruz. Sadece ve sadece bu fikirler ve ürünler ticarileşsin diye vereceğiz” diye konuştu.

“İnovasyonla rekabetçi oluruz”

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ilginç ve ufuk açıcı bir kavramsal revizyon yaparak, “İnovasyon teknik, fizik, mühendislik, teknoloji değil bir mantık, evrim, gelişim anlayışı ve mantalitesidir” diye konuştu. Bugüne kadar Türkiye'nin biraz fasoncu bir ülke olarak geldiğini belirten Zeybekçi, bugün artık kendi teknolojisini, bilgisini üreten, inovasyonunu yapan, marka ve patentini üretebilen, dağıtım ve kontrollerine hakim bir Türkiye haline gelindiğini, gelinen noktanın da bir mucize olduğunu söyledi. Zeybekci, şöyle konuştu: “Birkaç 10 veya 5 yıl içinde enerji, ulaştırma, üretim, bankacılık, finans ve tüketim gibi alanlarda hiçbir şey aynı kalmayacak. Türkiye'nin bu devrimi yakalaması halinde medeniyet de ayağa kalkacak. Teknolojik dönüşüm konusunda mazeretimiz olamaz, başaracağız. Küresel pazarlarda rekabetçi olmanın olmazsa olmazı inovasyondur.”

“Girişimciliği destekleyeceğiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Buraya gelince çok daha farklı, geniş şirketlerimizin gençlere yaptığı çalışmaları gördük" dedi ve genç girişimciler kitlesine şunları söyledi:“Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Güneş enerjisiyle çalışan, hidrojenle çalışan, benzinle en uzun mesafeye giden araçlar var. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu tip projelere destek vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. TİM, bu etkinliğin altıncısını yaptı. Çıtayı biraz daha yükseltelim. Yedincisini biz gençlerimizle, bu noktada inovatif fikirlerinden dolayı, ortaya koyacakları çabalardan dolayı onlarla çıtayı yükseltelim. Teşvik verelim. 2018 bütçemizde gençlerimiz için, teknoloji için inovasyon için ve girişimcilik için ciddi yatırımlar yapacağız."

“Kitle Fonlama Platformları önemli”

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Ar-Ge'ye, projeye yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek kitle fonlamasının önemine dikkat çekti: “Girişimcilerin başarısının en temel belirleyicisi ‘Girişimcilik ekosisteminin etkinliği’dir. Bu ekosistem; mevzuat altyapısı, finansmana erişim, yenilikçilik ve Ar-Ge kapasitesi, beceriler, eğitim ve kültür bileşenlerinden oluşmakta ve bunların her biri girişimcilerin başarısını etkilemektedir. Girişimcilerimizin ulusal ve uluslararası rekabet gücü, sadece kendi çalışmalarına değil ülkedeki ekosistemin kalitesine de bağlıdır.”

Son 10 yılda kamu tarafından Türkiye'de 800 binin üzerinde girişimci eğitimi verildiğini anımsatan Elvan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yüksek teknoloji ve yenilikçiliğe yönelik bugüne kadar 10 bin civarında girişimciye kamu olarak destek verdik. Geleneksel sektörler alanında girişimcilere verdiğimiz desteklere bakıldığında da aşağı yukarı 50 bin kişiye yakın. Özellikle gençlere, kadınlara yönelik yenilikçi ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla eğitim ve finansal desteği vermeliyiz. 2014-2016 döneminde çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin yüzde 62'si yenilik faaliyetinde bulunmuş. 2004-2006 yıllarında bu oran yüzde 31'di, iki katlık bir artış söz konusu olmuş. Elbette yeterli değil, bu yönde çok daha fazla çaba sarf etmeliyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleşen kapanış etkinliğinde TİM İnovasyon ve İnovalig Ödülleri sahiplerini buldu. İnovalig şampiyonları ödüllerini Erdoğan'ın elinden aldı. Ödüllerini alan İnovalig 2017 şampiyonları:

* İnovasyon Stratejisi' kategorisinde Türkiye şampiyonu Farplas Oto Yedek Parça adına Üst Yönetici (CEO) Ömer Burhanoğlu

* İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü' kategorisinde Türkiye şampiyonu Arzum Elektrikli Ev Aletleri adına Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat Kolbaşı

* İnovasyon Döngüsü' kategorisinde Türkiye şampiyonu Temsa Global adına Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı

* İnovasyon Kaynakları' kategorisinde Türkiye şampiyonu Turkcell adına Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça

* İnovasyon Sonuçları' kategorisinde Türkiye şampiyonu VSY Biyoteknoloji adına Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş."

Shell Eco Marathon Türkiye ödülleri

Etkinlikte dünyanın önemli öğrenci inovasyon yarışmalarından olan ve tasarladıkları enerji tasarruflu araçlarla en az enerji harcayarak en uzun mesafeyi kat etmeye çalışan ekiplerin yarıştığı Shell Eco Marathon Türkiye Ödülleri de sahiplerini buldu. Bu kapsamda;

* Birincilik ödülü "Şehir Konsepti Hidrojen Kategorisi"nde İstanbul Üniversitesi'nden Hidroist ekibine,

* "Prototip Hidroje Kategosi"nde Anadolu Üniversitesi'nden Hidroana ekibine,

* "Şehir Konsepti Elektrik Kategorisi"nde Çukurova Üniversitesi'nden Çukurova Elektromobil ekibine verildi.

* İnovasyon Ödülü'ne İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Faselis ekibi,

* İnovasyon Ekip Ruhu Ödülü'ne de Uludağ Üniversitesi'nden Umakit ekibi layık görüldü.

Samsung Yaratıcı Çocuklar ödül töreni

* "Gaz alarmında tam güvenlik" projesiyle birinci olan Ayşegül Çelik,

* "Güneş pilleri farklı kulvarlarda" projesiyle ikinci olan Arda Hızır, Boran Kalender Kaya, İlker Poyraz Çermik,

* "Hayata acil çıkış" projesiyle üçüncü olan Beyzanur Çakır, Yılmaz Enes Girgin

ödüllerini Bakan Lütfi Elvan ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldılar.