TİM, Adana’da inovasyon rüzgarı estirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) organizasyonu ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) evsahipliğinde gerçekleşen Türkiye İnovasyon Haftası, Adana Buluşması’na ulusal ve uluslararası 47 konuşmacı, 16 üniversiteden öğrenci ve akademisyenler ile iş dünyasının önemli temsilcileri katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yenilikçi çalışmaların ihracatla buluşması, inovasyon kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) evsahipliğinde, Ekonomi Bakanlığı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Finlandiya'nın ülke partnerliğinde “Türkiye İnovasyon Haftası” etkinliği düzenlendi. Adana’da 5-6 Kasım’da gerçekleştirilen etkinliği kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 8 bini aşkın kişi izledi.

Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim sürecine değinerek 1.5 yıldan beri yatırımların ertelendiğini, inovasyonun bile ertelendiğini, istihdamla, satın almayla, büyümeyle artık ertelenen ne varsa harekete geçeceğini söyledi. Zeybekci, şunları dile getirdi: “Ertelenen herşeyin 2016 döneminde artık gümbür gümbür harekete geçtiğini göreceğiz. Türkiye’nin iç piyasada canlandığını göreceğiz. Yatırımlarda Türkiye’nin çok farklı bir şekilde, özel sektörün özellikle yatırımlara yöneldiğini göreceğiz. Büyüme, önümüzdeki 2016’da alışık ve performans anlamında tutturmak zorunda olduğumuz yüzde 5’ler seviyesinin de üzerinde mutlaka ve mutlaka geçilen bir yıl olacak.

Zeybekci, bilim dünyası ile üretim dünyası arasında devasa bir uçurum bulunduğunu, üniversitelerin başka bir dünyada, üretim dünyası, sanayi, endüstri ihtiyaçları ve problemlerinin ayrı ayrı yerlerde yaşadığını dile getirdi. Zeybekci, “Problem çözücüler biraraya geldiği andan itibaren zaten sistem çalışmaya başlar. Onu biraraya getiremediğimiz zaman olmaz” dedi.

“Kazanmak için değişin”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, rekabet dünyasında değişimin bir ihtiyaç değil bir zorunluluk olduğunu, bu amaçla bu etkinlikleri düzenlediklerini söyledi. İnovasyon sürekliliğini sağlamanın inovasyon kültürünü yaymak kadar önemli olduğuna değinen Büyükekşi, bu bağlamda Türkiye’ye inovasyon kültürünü yaymak için çok boyutlu çalışmalar yaptıklarını belirtti. Büyükekşi, inovasyonun bir lider ile takipçiyi birbirinden ayırdığına işaret etti: “Türkiye olarak biz de takipçi bir ekonomi değil küresel ekonomide liderlik için rekabet eden bir ekonomiyi hedef edindik. Bu uğurda kendimize büyük hedefler koyduk. Bu hedeflere doğru şekilde gitmenin yolu da üretim ve ihracatı sadece sayısal olarak değil, tam tersi katmadeğeri, inovasyon kültürümüzü artırarak artırmamız gerekiyor. Bugünkü gelişmiş ülkelere baktığımızda başarılarının altında hep inovatif girişimlerin yattığını görüyoruz.”

“Türkiye’nin büyük bir potansiyeli var”

‘Finlandiya’nın Türkiye Büyükelçisi Nina Vaskunlahti ise yenilikçilikte çok hızlı geliştiklerini paylaşarak bunu nasıl başardıklarını anlattı.

Vaskunlahti, Türkiye’nin büyük bir potansiyeli olduğunu, bunları keşfetmek için öncelikle Adana’ya geldiklerini kaydetti. Finlandiya'nın aslında bir teknoloji merkezi ve kendini pek çok kez yeniden icat etmiş bir ülke olarak da adlandırılabileceğini belirten Vaskunlahti, bunu yapabilmelerinin arka planında ülke olarak kamu eğitimine, bilgiye açık gelişime ve toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmaları olduğunu ifade etti.