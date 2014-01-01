Toplam 9.5 milyar dolar ihracat yaptılar. Metal sektörün ihracat yıldızları, ödüllerini aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk bin ihracatçı listesinde yeralan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) üyesi 75 başarılı firma ödüllendirildi.

Vestel, Kibar Dış Ticaret, Ekom Eczacıbaşı, Sarkuysan ve Borusan Mannesman gibi sektörün lider firmalarının ilk sırada ödül aldığı gecede konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisini, ihracatı ayakta tutarak ve geliştirerek bertaraf edebileceklerini söyledi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2014 yılında yaptıkları toplam 9.5 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) ilk 1000 listesinde yeralan 75 başarılı üyesini ödüllendirdi. Vestel, Kibar Dış Ticaret, Ekom Eczacıbaşı, Sarkuysan ve Borusan’ın da ödüllerini aldığı geceye Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da katılarak başarılı firmalara ödül verdi. Ödül törenine; TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Osman Deveci, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Hancı, İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, İSTOÇ Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay’ın yanısıra iş dünyası temsilcileri katıldı.

Törenin açış konuşmasını yapan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, demir çelik, alüminyum, bakırdan mamul eşyalar, döküm, el aletleri gibi birçok alanı bünyesinde barındıran ve 2014’te 9.5 milyar dolarlık ihracatı gerçekleştiren firmalara teşekkür etti. Mertöz, tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisini, ihracatı ayakta tutarak ve geliştirerek bertaraf edebileceklerini söyledi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, gençlerin ekonominin içinde olmasını çok arzu ettiklerini belirterek, Türkiye’nin yeni bir ekonomik modeli olacaksa bunun üretime dayalı bir ihracat modeli olacağını dile getirdi.

TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, 3-5 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da düzenledikleri Türkiye İnovasyon Haftası’nı 50 bin kişinin izlediğini belirterek, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma bilincinin yayılmasında önemli katkı sağladıklarını, bu bilincin yerleşmesiyle Türkiye’nin 500 milyar dolar hedefini yakalamasının kolaylaşacağını söyledi. Öztiryaki, etkinlikte Türkiye’nin inovasyon şampiyonlarını belirledikleri yarışmanın ödül töreninden sözederek, “Şimdiden demir ve demir dışı metaller sektöründeki tüm firmalarımızı 2016 İnovaLİG’e başvurmaya davet ediyorum” dedi.

2016’da en az 5 adet Türkiye Ticaret Merkezi açılacak

İhracatın artırılması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, ‘Turquality’, ‘Fuar’ ve ‘Yeni Pazar’ destekleriyle ihracatçının dünya ile rekabette elini güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. E-ticaret ve e-ihracatla ilgili stratejiyi ortaya koyacaklarını ifade eden Parlak, eylem planı üzerinde çalıştıklarını, gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını anlattı. Dünyadaki karışıklıklar nedeniyle 2015 yılında hayata geçiremedikleri Türkiye Ticaret Merkezleri’ne de değinen Parlak, 2016 yılında en az 5 tane merkezi önde gelen hedef pazar ülkelerde açacaklarını dile getirdi.

Açış konuşmalarının ardından TİM’in ilk 1000 listesine geren üyelere ödülleri verildi. Listenin 4. sırasındaki Vestel Dış Ticaret A.Ş., ve 5. sırasındaki Kibar Dış Ticaret A.Ş., Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. (25.), Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş., (31.) ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (38.) ile diğer firmaların ödüllerini Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Veysel Parlak, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan birlikte verdi.