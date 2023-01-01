TOSYÖV, Samsunlu kadın girişimcileri eğitti: Bilinçli kadın girişimciler artacak.

TOSYÖV, sadece kadınlardan oluşan 30 girişimci adayına yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni, İş Bankası ana sponsorluğu ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliğiyle 14-22 Aralık tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirdi.

Girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için paydaşlarının da potansiyelini harekete geçiren ve bu konuda etkili rol model olan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne devam ediyor.

TOSYÖV, İş Bankası ana sponsorluğunda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni, 14-22 Aralık tarihleri arasında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Salonu’nda gerçekleştirdi. Eğitim programına 30 kadın girişimci adayı katıldı. Eğitimleri Cüneyt Örkmez verdi.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, “Ülkemizin kalkınma ve büyümesinde can alıcı eksiklerden biri de yeterince kadın girişimcimizin olmamasıdır. Eğitim programımızla bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için İş Bankası, KOSGEB ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte önemli bir adım attık” dedi.

Yalçın Sönmez, TOSYÖV’ün destekleme dernekleriyle birlikte 26 yıllık faaliyetlerinin ağırlığını ‘Girişimcinin Gücü’ şiarıyla bilinçli ve inovatif girişimci yetiştirme konusunun oluşturduğunu söyledi. “Türkiye’yi küresel aktör haline getirecek yolun, girişimciliğin 7’den 77’ye kadın-erkek, genç-yaşlı, herkes tarafından bir nosyon (bilgi kavramı) olarak kazanılmasından geçtiğini artık biliyoruz” diyen Sönmez, bu eğitim programıyla uzun ömürlü işletmeleri Türkiye ekonomisine kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Yalçın Sönmez, TOSYÖV olarak sadece kadınlardan oluşan 30 girişimci adayına yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin ilkini, İş Bankası ana sponsorluk desteği, Kayseri Ticaret Odası işbirliğiyle Kayseri ilinde başlattıklarını anlattı. Sönmez, sonrasında TOSYÖV’ün KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’nin ikincisinin ise Bursa’da, İş Bankası ana sponsorluk desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Toplantının açılışında konuşan TOSYÖV Samsun Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topal, “Hedefimiz uzun ömürlü işletmeleri ülkemiz ekonomisine kazandırmak" dedi. TOSYÖV olarak 26 yıllık faaliyetlerinin temelinde girişimci yetiştirmek ve uzun ömürlü işletmeleri Türkiye ekonomisine kazandırmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirten Topal, “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 70 saatlik eğitim programı kapsamında, katılan gruba özgü spesifik, yerel dinamiklere uygun, girişimcilik açısından swot analizleri ile katılımcıların potansiyellerini ortaya çıkaran ve planlı iş kurmalarına yardımcı olan yöntemlerle örnek niteliktedir” diye konuştu.

KOBİ’ler ekonominin temel direği

İş Bankası Samsun Şubesi Müdür Yardımcısı Oğuz Kaan Yüksel, Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin kuruluşundan bugüne kadar geçen 91 yıllık süreçte Türkiye’nin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde roller üstlenerek önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Yüksel, şu noktalara değindi: “Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, büyüme ve yeni istihdam alanları yaratmanın yanısıra ekonomiye dinamizm ve rekabetçi bir boyut kazandırmaktadır. KOBİ'lerin esnek ve dinamik yapıları değişen piyasa koşullarına kolayca uyum sağlamalarına imkan tanımaktır. KOBİ’ler aynı zamanda dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve sürdürülebilmesine sağladıkları olumlu katkı ve kalkınmayı tabana yayma gibi önemli fonksiyonları ile Türk ekonomisinin temel dinamiğini oluşturmaktadır.”

Türkiye İş Bankası’nın uzun yıllardır çok sayıda kadın girişimciye finansman desteği sağladığını hatırlatan Yüksel, geçen yıl kadın girişimcilere yönelik finansman programını uygulamaya aldıklarını anlattı: “Programın amacı, yükselen bir değer arz eden kadın girişimcilerin özellikle sorun yaşadıklarını belirttikleri finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve beraberinde sunulacak yan ürünler ve hizmetlerle kadın girişimcilerle kalıcı bir ilişki sağlamak ve işletmelerinin sürdürülebilirliğine, büyümelerine katkıda bulunmaktır.”

KOSGEB KOBİ Uzmanı Nedim Tuna, Samsun'da sağlıklı ve bilinçli işletmeler oluşturulmasına yönelik çalıştıklarını belirterek, benzer projelerin bundan sonra da devam edeceğini dile getirdi.

Eğitim programında; kadın katılımcıların girişimcilik yönlerini ve iş fikirlerini sınayacakları, işletme yönetimi, üretim planı, pazarlama planı, finansal plan, iş planı hazırlama ve atölye çalışmaları gibi KOSGEB programı içerisinde verilmesi gereken zorunlu dersler yanında girişimcilik açısından bireysel gelişimlerini sağlayıcı yönde etkin eğitim uygulamalarını içeriyor. Eğitim, kadın girişimciler için değer yaratma yollarının keşfedilmesi, iş planlarının hazırlanması ve KOSGEB desteğiyle sürdürülebilir işletmelerin kurulmasının sağlanmasını amaçlıyor.