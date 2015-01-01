Türk kadınının ekonomik ve sosyal manası; CEVHER

“Yönetim Kurulunda Kadın” Danışma Kurulu Başkanlığı’nı MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar’dan devralan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer; Programı Anadolu’ya yayacaklarını söyledi.

“Yönetim Kurulunda Kadın” Şirketlerarası Mentorluk Programı’nın Danışma Kurulu Başkanlığı’nı devralan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer, Türkiye’nin G20 Başkanlığı’nı üstlendiği 2015 yılında, odaklanılması gereken hedeflerden birinin de yönetim kurullarındaki kadın sayısını artırmak olacağını söyledi.

Programın ikinci dönemi “iş lideri mentorlar” ile “başarılı kadın yönetici mentiler”in katılımıyla başladı. Programın Danışma Kurulu Başkanlığı’nı 2015 ve 2016 yıllarında sürdürecek olan Suzan Sabancı Dinçer, “Çalışma dönemimizde, yönetim kurullarında daha çok kadın görme hedefimiz doğrultusunda büyük bir titizlikle çalışacağız” dedi.

Türkiye ekonomisinin büyümesi için, Türk kadınının ekonomik potansiyelini teşvik etmenin gerektiğini vurgulayan Dinçer, “Yeterince ortaya çıkarılamamış bu gücü, hep beraber destekleyerek ekonomimize yeni bir güç katmak, benim de kişisel hedeflerimin arasında. Şuna kesinlikle inanıyorum ki Türk kadınının gücü, henüz tam işlenmemiş ekonomik ve sosyal bir cevherdir” diye konuştu.

Yönetim Kurulunda Kadın Platformu’nun bu cevherin işlenmesinde büyük bir rol oynadığını aktaran Dinçer, Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında kadınların işgücüne daha geniş ve daha aktif bir şekilde katılmalarının üst sıralarda yeraldığını, yönetim kurullarında daha fazla kadın üye görmenin de bu hedeflerden biri olduğunu kaydetti. Dinçer, bu anlamda yüklendikleri misyonun çok önemli olduğunun altını çizdi.

Suzan Sabancı Dinçer, geçen dönem 40 olan mentor ve menti eşleşmesinin yeni dönemde 50’ye çıkarıldığı bilgisini verdi: “Geçen dönem, 10 mentimiz yönetim kurullarına terfi etti; 6 mentimiz de kendi şirketlerinde ya da başka bir şirkete geçerek daha üst bir pozisyona çıktı. Önümüzdeki dönemde hedeflerimizden biri de bu sayıları hızlıca artırmak olacaktır.” Kendisinin de geçen dönem mentorluk yaptığını aktaran Dinçer, “Genç, dinamik, akıllı, daha yolun başında olan; öğrenme arzusuyla dolu genç bir arkadaşımıza tecrübelerimi aktardım, onun bu tecrübelerden yararlandığını görmek de beni çok mutlu etti” dedi.

“İyi ve sürdürülebilir sonuca ulaşabilmenin en hızlı yolu başarılı üst yönetici kadınlardır”: Genç Türk kadınının ne kadar dinamik, canlı, tuttuğunu koparan olduğunu da bir kez daha gördüğünü ifade eden Dinçer, iyi ve sürdürülebilir sonuca ulaşabilmenin en hızlı yolunun başarılı üst yönetici kadınlar” olduğunu kaydetti: “Yönetim Kurulunda Kadın Platformu olarak, 2015-2016 döneminde, kadının iş hayatı ve ekonomide daha etkin yer alabilmesine dönük projelere yoğunlaşacağız. Her şeyden önce konumuz hakkında toplumsal bilinç ve sosyal farkındalık yaratmak için her seviyede çalışmalar yapacağız. Programımızın Anadolu’ya yayılması için çalışmalarda bulunacağız. İstanbul dışında, en az 2-3 ile gidip, program hakkında bilgi vereceğimiz roadshowlar düzenleyeceğiz.”

Törenin açılışında konuşan, “Yönetim Kurulunda Kadın” Şirketlerarası Mentorluk Programı’nın birinci dönem Danışma Kurulu Başkanı Muzaffer Akpınar ise; “İş dünyası olarak, ürün ve hizmetlerin satın alımında en çok karar veren, en büyük varlığımız olan zihin toplamının yarısını oluşturan, farklı değerleri ile bir bütünü tamamlayan kadınlar, mutlaka yönetim kurullarında yerlerini almalıdırlar” dedi.