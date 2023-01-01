Turkcell Teknoloji Zirvesi

Turkcell, kurumsal müşterilerini ve iş ortaklarını en önemli fikir önderleriyle buluşturmak amacıyla 4 sene önce hayata geçirdiği ve alanında ülkenin en kapsamlı etkinliklerinden biri haline gelen “Turkcell Teknoloji Zirvesi”ni Kasım ayında gerçekleştirdi.





Zirve bu yıl 2 güne yayıldı. 10 bin katılımcı ağırlandı. 120 oturum yapıldı. 200 fikir önderi teknolojik dönüşümün iş dünyasına etkilerini tartıştı.

İlk gün Microsoft Başkan Yardımcısı ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, ikinci gün ünlü teknolog Kevin Kelly ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Kulabaş konuştular. Süreyya Ciliv, içinde bulunduğumuz 50 yıllık dönemin insanlık tarihinde bir dönüm noktası olacağını vurguladı ve şirketler açısından yeni dünyayı doğru okumanın önemine dikkat çekti: “Yeni dünyanın belki de en önemli olayı mobil internetin insanlığa etkisi. Bilgiye ulaşmak çok önemli. Teknoloji devriminin geliştirdiği bu yeni dünyada kurum ve şirketlere çok önemli görevler düşüyor. Teknoloji ve inovasyonla farklılaşmak kilit önem taşıyor. Bu yeni dünyayı iyi okuyanlar hızla yükselebiliyor, okuyamayanlar ise yok oluyor. Bugün artık her yer ofis haline geldi, akıllı telefonlar yeni iş bilgisayarlarımız. Bu nedenle şirketlerin, kritik işleri ve uygulamaları için üstün network platformuna ihtiyacı var.”

Network kesilince bilişim, bulut, M2M’in duracağını öngören Ciliv, Turkcell takımı olarak tüm müşterilerine güçlü, çevik ve akıllı network ayrıcalığını sunduklarını söyledi. Ciliv, şu noktalara değindi: “Yeni networke; yani fiber ve mobil entegrasyonuna yaptığımız yüksek yatırım sayesinde kapsama, kalite ve hızda güçlü ve üstün hizmet sunuyoruz. Seyyar istasyonlarımız, proaktif hazırlıklarımız ve afet-acil durum yönetimi konusundaki uzman ekibimizle çevik bir network deneyimi yaşatıyoruz. Başlattığımız ‘İş’te Teknoloji Hamlesi’ ile şirketlerin işlerine odaklanmalarını, teknolojiyle inovasyonu yakalamalarını hedefliyoruz.”



Kulabaş: “İleri Görüş’le net bir gelecek resmi çizmeye çalışıyoruz”

Turkcell Teknoloji Zirvesi’nin 2. gününde ilk ana konuşmacı olan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Kulabaş “İş’Te Teknoloji Hareketi”nin önemli bir uzantısı olarak gelişen yeni vizyonu “İleri Görüş”ü lanse etti. Kulabaş, şu bilgileri verdi: “Turkcell olarak hedefimiz, sektör liderleri ve teknoloji dünyasını buluşturarak Türkiye’nin geleceğini teknoloji ile şekillendirmek. İleri Görüş’ün oluşumunda insan odaklı işler, geleceği birlikte yaratma ve global teknoloji/ yerel gerçekler prensipleri yatıyor. Önümüzdeki 10 senede teknolojinin iş hayatını ve sektörleri nasıl değiştireceğini şimdiden görmek şirketlerin başarısı için hayati bir önem taşıyor.”



Kelly: “Geç kalmadınız!”

Teknoloji dergisi Wired’ın kurucu editörü ve eski yayın yönetmeni Kevin Kelly ise konuşmasında “Geleceğin interneti için 6 anahtar kelime nedir?”, “İnternet ağından daha büyük ne var?” ve “İnternetten sonra ne gelecek?” sorularına yanıtlar aradı. Kelly şöyle konuştu: “Küçük, çok ciddiye alınmayan, dayanıksız, küçük ya da pahalı diye görülen yenilikler ve başlangıçta kar oranları düşük olan bir ürün, pazarı domine edebiliyor. Yeni teknolojiler daima merkezden değil çevreden çıkar.”



Fuaye

Zirve’nin ilgi odaklarından biri de Akıllı Şehir standları oldu. Akıllı fare kapanı, sim kartlı otomat makineleri, Akıllı Bahçe projesi, sokak aydınlatması ve enerji yönetimi sunumları, reaktif enerji servisi sunumu, Turkcell Connected Car Platform ve M2M teknolojisine sahip Kırcı jeneratörlerinin sergilendiği standlar ziyaretçi akınına uğradı.