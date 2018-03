‘Türkiye İnovasyon Haftası’ 3 günde 50 bin kişiyi buluşturdu

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından, Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları, partner ülke Hollanda’nın desteğiyle Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul’da tamamlandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları, partner ülke Hollanda’nın desteğiyle organize edilen, “farklı düşünmek” ve “fark yaratmak” için başlayan Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul’da tamamlandı, 3 günde etkinlikleri 50 bin kişi izledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı etkinlikte İnovaLİG şampiyonları ile ‘Küresel IMP3rove Ödülleri verildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Ekonomi Bakanlığı’nın katkıları, partner ülke Hollanda’nın desteğiyle organize edilen Türkiye İnovasyon Haftası, İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Sınırsız inovasyon, sınırsız potansiyel’ temasıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’ye inovasyonda, tasarımda, markalaşmada yeni vizyon sunan TİM’in bu yıl dördüncüsünü düzenlediği ‘Türkiye İnovasyon Haftası’na; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Osman Deveci, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Hamit Velioğlu’nun yanısıra iş dünyası temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler, girişimciler katıldı, 3 gün süren etkinlikleri 50 bin kişi izledi.

Astronot Chris Hadfield’den fütürist Peter Hesseldahl’a, nano teknolojide devir açan Dave Blank’tan strateji tasarımcısı Patrick van der Pijl’a kadar dünyaca ünlü birçok inovasyon gurusunun konuşma yaptığı organizasyonda NAO Robot şovlarından Maker Hareketi’ne kadar birbirinden ilgi çekici etkinlikler gerçekleştirildi. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin evsahipliğindeki ‘Türkiye İnovasyon Haftası’nda 30 ülkenin inovasyon şampiyonunun katıldığı ilk ‘Küresel IMP3rove Ödülleri’ ve İnovaLİG şampiyonlarının ödülleri verildi.

“İnovasyon kültürünü geliştirmeliyiz”

Türkiye İnovasyon Haftası’nın son günü etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için çıtanın yükseltilmesi gerektiğini söyledi ve bunun için gençleri işaret etti. 2023 hedeflerini hatırlatan Erdoğan, Türkiye’yi bugünlere getiren politika ve uygulamaların çok önemli olduğunu belirtti. Ancak bu politikalarla hedefe ulaşılamayacağını aktaran Erdoğan, “Hedeflerimiz için çıtayı yükselterek ve yeni politikalar geliştirerek yolumuza devam etmeliyiz. Elbette üretmeye devam etmeliyiz. Marka değeri yüksek, ileri teknoloji üretmek zorundayız. Bunun için eğitim ve öğretime önem vermeliyiz” dedi.

Ar-Ge konusunda Türkiye’nin çok daha atak ve kararlı adımlar atmasının ve bu nedenle inovasyonun önemini vurgulayan Erdoğan, milli gelirden Ar-Ge için yapılan harcamaların yüzde 3 seviyesine yükseltilmesinin gerektiğini kaydetti. Erdoğan ayrıca ihracatta ileri teknoloji ürünleri oranının yüzde 10’a, orta yüksek teknoloji ürünlerinin oranını da yüzde 50 seviyesine çıkarmanın önemine işaret etti: “Sürdürülebilirlik için bunu yapmamız önemlidir. Başka türlü 500 milyar dolar hedefine ulaşamayız. İnovasyon kültürünü bunun için hem bireysel hem kurumsal anlamda geliştirmeliyiz.”

“Gençleri yetiştirirsek inovasyonda atamayacağımız adım yok”

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye’nin inovasyon alanındaki gelişimi için gençlerin potansiyelinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin yeterince petrol, doğalgaz, altın madeni gibi kaynağının olmadığını, buna karşın genç, üretken, çalışkan bir genç nüfusunun olduğunu aktaran Elitaş, “Türkiye’de toplam nüfusun yaklaşık 12 milyonu 15-24 yaş aralığında. Türkiye İnovasyon Haftası’nda öğrencilerin gözlerindeki kıvılcımı, zekalarını, heyecanlarını gördük. Gençlerdeki bu potansiyeli daha ileriye götürürsek, inovasyon konusunda atamayacağımız adım, ulaşamayacağımız menzil olmayacaktır. Gençlerin buluşlarını ekonomik değer haline dönüştürmek, devletin olduğu kadar iş dünyasının da görevidir. Mevlana, ‘İnsanın kanadı, gayretidir’ demiş. Bizler birbirimizden birşey öğrenmezsek, işbirliği yapmazsak, inovasyonu başaramayız” dedi.

“Gençler, yükselen Türkiye’nin kanatları olacak”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 3 gün süren etkinliklere 50 bin kişinin katılımıyla yeni bir rekor kırıldığını dile getirdi. Anadolu topraklarının tarih boyunca yeniliklere öncülük ettiğini, Aristoteles’ten Hazerfen Ahmet Çelebi’ye, Piri Reis’e kadar çok sayıda bilim insanı yetiştirdiğini kaydeden Büyükekşi, bu topraklardaki devletlerin, yeniliklere değer verdiği sürece dünyanın en güçlü toplumları olduğunu hatırlattı:

“Tekrar silkinip sıçrama yapacak beyin gücümüz, sermayemiz, bu yönde ihtiyaç olduğuna dair fikir birliğimiz ve insan kaynağımız gençler var. Cumhurbaşkanımız’ın da liderlik ettiği büyük inovatif düşünce çağını daha ileriye taşıyacak, Türkiye’yi global çapta güçlü bir ülke haline getireceğiz. Türkiye’nin gençleri, Hazarfen Ahmet Çelebi’nin torunları olarak geleceğin yükselen Türkiye’sinin kanatları olacak. 2023 hedefimiz Ar-Ge payını yüzde 3’e çıkarmak. Türkiye güçlü dinamik ekonomisi, katmadeğerli ihracatı, dünyaya yayılan markaları ile bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı olacak” dedi.

Türkiye İnovasyon Haftası’nın açılışında konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Eğer içinizde bir kişinin dahi hayal dünyasında bir kıvılcım yakabilirsek, bir inovatif fikrin dahi tohumunu atabilirsek, bir inovatif girişimin dahi yolunu açabilirsek, biz amacımıza ulaşmış olacağız. Özellikle gençlerimize sesleniyorum: ‘Yapamazsın’ diyen sesleri geride bırak, ‘Sen’, içinden gelen sese bak. Farklı ol, farklı düşün, fark yarat..”dedi.

Açılış konuşmacılarından Hollanda Prensi Maurits van Oranje-Nassau, başarılı bir inovasyon için üç önemli etkeni; mükemmel bir fikir, seçkin bir ekip ve yüksek kaliteli ekosistem olarak açıkladı. Hollanda Büyükelçisi H.E. Cornelis van Rij, Hollanda’nın inovasyona verdiği önemden sözederek, etkinlikte partner ülke olarak bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açılışta konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında inovasyonun önemine değindi: “Bugünün sorunlarını yarının fikirleriyle çözebiliriz, hayal kurmaktan, yeni düşüncelerden, yenilikçilikten korkmamalıyız.” İhracata dayalı rekabetçi bir üretim yapısının önemini vurgulayan Şenel, kalite ve markalaşma konusunda daha önemli aşamalar kaydetmek gerektiğini ifade etti. Şenel, Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen Turquality desteği kapsamındaki firmaların ihracat kilogram fiyatının 3 doları aştığını belirterek, “Bu da markalaşmanın, kurumsallaşmanın, tasarımın ve pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

İnovasyon, toplumsal düzeyde sahiplenilmeli: Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu verdiği konferansta, Arçelik olarak Türkiye İnovasyon Haftası’nın stratejik destekçisi olduklarını hatırlatarak, “İnovasyon kültürünün TİM liderliğinde artan önemi ve gelişimini görmek bizi heyecanlandırıyor. Biz de inovasyonu stratejimizin temel taşı olarak görüyoruz. Teknoloji ve inovasyonda sınır yok bilinci ile çalışıyoruz. İnovasyonu toplumsal düzeyde sahiplenmemiz gerekiyor” dedi. Ebiçlioğlu, Silikon Vadisi ile Almanya’da yeni Ar-Ge ve inovasyon birimleri kurmak için seçenekleri araştırdıklarını açıkladı.

Girişimcilik için müşteriyi bilmeden yola çıkmayın: İnovatif İş Modelleri Tasarımı başlıklı konferansta konuşan Business Model Inc. CEO’su ve Strateji Tasarımcısı Patrick van der Pijl, “Müşteri kim ve müşterinin gerçek sorunları ile beklentileri ne?” sorularından yola çıkılarak girişimciliğe başlanması gerektiğini vurguladı.

“Cesaret ve tutkuya ihtiyaç var”: TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici verdiği konferansta, değişen dünyanın yeni inovasyon modelinin tutumlu inovasyon olduğunu söyledi. Leblebici, daha az kaynakla daha fazlasını yapmak, basit ve sade çözümler üretmek zorunda olduğumuzu kaydetti. “Cesarete ve tutkuya ihtiyacımız var. O tutku ve cesaret burada” diyen Leblebici, elektrikli bisiklet projelerini gençlerle birlikte sahnede sergiledi.

3D ile teknoloji her yerde: Yenilikçi Zihinler başlıklı konferansta konuşan İnovasyon Uzmanı ve Fütürist Peter Hesseldahl da etkinlikte inovatif çalışmalardan örnekler verdi. Dünya çapında farklı insanların biraraya gelerek yenilikler yarattığını ve günümüzde bunun için fabrikaya gerek kalmadığını anlatan Hesseldahl, “Burada katılımcılık önemli. Üç boyutlu yazıcılarla teknoloji her yerde var. Farklı eller ve farklı tariflerle yaratıcılıkla inovatif projeler yapılabiliyor” dedi.

“Çılgın Türk kızları’

‘Sıra Dışı Kadınlar’ Paneli’nde Sabah Yazarı Şelale Kadak moderatörlüğünde biraraya gelen 3 Türk çılgın kadın mucid, bilime katkılarından dolayı ayakta alkışlandı.

Çipli haplarla vücudun her noktasının dili çözülecek: Amerikalılar’ın, ‘Çılgın Türk kızı’ diye adlandırdığı ‘Giyilebilir Kalp Pili’ Mucidi Canan Değdeviren, ABD’de yayımlanan Forbes’ın 35 yaşından küçük 30 bilim insanı arasına girdi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) bilimsel çalışmalarda adını duyurarak Harvard Üniversitesi’nin genç akademi üyeliğine seçilen ilk Türk insanı oldu. Dağdeviren, giyilebilir kalp pilinin çocukluk hayali olduğunu belirtti: “Giyilebilir Kalp Pili, vücutla uyumlu kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Saç telinden yüz kat daha ince olan aleti kalp hissetmiyor.” Dağdeviren, deri kanserini erken teşhis etmeyi sağlayan dövme projesi ve parkinson, alzheimer ve beyin tümörüne sahip insanların ilaç tedavisi sırasında vücutlarındaki zararı önlemek için geliştirdiği aletten sözetti. Dağdeviren, 2017’de tamamlayacağı projeyi anlattı: “4 boyutlu aletler yapacağım. Çipli haplar yutacağız. Bu haplar aracılığıyla vücudumuzdaki her noktanın dilini çözeceğiz.”

Hayatın pek çok alanında robotlar: Robotların hayatımı