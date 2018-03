Bu yıl 20. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 28-30 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında katılımcılar inovasyonun bilgi dolu dünyasını keşfe çıktı.





Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği ‘Türkiye İnovasyon Haftası’ 28- 30 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptı. Çağlayan, Türkiye’nin mevcut sistemlerle gelebileceği noktanın buraya kadar olduğunu belirterek, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmanın yolu her alanda önemli inovasyonlardan geçmektedir” dedi. Etkinliğe katılanların büyük bölümün gençlerden oluştuğunu belirten Çağlayan, şöyle konuştu: “Şimdi bugünün dünyasında iletişimin bu kadar geliştiği, Türkiye’nin şampiyonlar liginde önemli bir şekilde yer almak için gayret sarf ettiği bir ortamda gençlerimize sesleniyorum; Allah aşkına başımıza icat çıkartın, Allah aşkına eski köye yeni adet getirin” diye konuştu.

Bakan Çağlayan, Türkiye’nin son 10 yıldaki gelişimini ve gelecek 10 yıldaki hedeflerini anlatarak, 2023’ün sadece ekonomik büyüklükleri ifade eden bir yıl olmadığını, 2023 yılının asıl öneminin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıldönümü olduğunu söyledi. Çağlayan, Türkiye’nin mevcut sistemlerle gelebileceği noktanın buraya kadar olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmanın yolu her alanda önemli inovasyonlardan geçmektedir. Artık hamallık yapmayacağız. Biz de yükte hafif pahada ağır ürünler üretip satacağız. İşte inovasyon budur” diye konuştu.



Değişimin anahtarı inovasyon

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise dünyanın hızlı bir değişim yaşarken Türkiye’nin yerinde saymadığını, her geçen gün geliştiğini ve değişime daha fazla uyum sağladığını belirterek, bu değişim gücünü ise inovasyondan aldıklarını söyledi. Dünya hızlı bir değişim yaşarken, Türkiye’nin yerinde saymadığını, her geçen gün geliştiğini ve değişime daha fazla uyum sağladığını kaydeden Büyükekşi şöyle konuştu:

“Bundan 20 yıl önce Türkiye’nin milli geliri 242 milyar dolar, dış ticaret hacmi 45 milyar dolardı. 2012 itibarıyla milli gelirimiz 800 milyar dolara, dış ticaret hacmimiz 400 milyar dolara yaklaştı. Milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan pay binde 5 bile değilken, yüzde 1’lere yaklaştı.

Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelmiştir. Neden 20 yıl önce? Çünkü TİM 20 yıl önce kuruldu. Kurulduğumuz 1993 yılından bu yana, biz de bu değişim rüzgarında, uluslararası rekabette ülkemize önemli katkılar sağladık. 20 yıl önce ihracatçı firma sayısı 20 bin ve ihracat 15 milyar dolarken, bugün ihracatçı firma sayısı 57 bin, ihracat 153 milyar dolara yükseldi.”

Büyükekşi, İnovasyon Haftası etkinliklerinin sürdüğü 3 gün boyunca 500’den fazla lider tasarım ve Ar-Ge projesi, 50’den fazla Ar-Ge merkezinin sergilendiğini açıkladı.

Şehir, bölge planlamada da inovasyonun gündemde olduğunu, Marmaray’ın bile sistemiyle çok ileri bir teknolojiyi barındıran inovasyona sahip olduğunu ifade eden Büyükekşi, İnova-TİM Projesi’ni başlattıklarını duyurdu. Büyükekşi, “Proje için bütün öncü üniversitelerde stand kurarak başvuruları almaya başladık. Seçilen başarılı öğrenciler, bizimle çalışmaya hak kazanacak ve üniversitelerdeki temsilcilerimiz olacak. Daha sonra bu yapılaşmayı üniversiteleri inovasyon kulüpleri ile birleştireceğiz” dedi. İmkanları kısıtlı 50 ilköğretim okulunda İnovasyon Atölyeleri kurduklarını açıklayan Büyükekşi, “Her yıl 1.200, 10 yılda 12 bin inovatif lider yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl inovasyon endeksi projesinin startını verdik. 3 yıla yayılacak projeyle inovasyona değer veren şirketlerimizi yarıştıracağız. 2014 Türkiye İnovasyon Haftası’nda ilk İnovasyon Endeksi sonuçlarına göre tüm sektörlere uygulanabilecek bir Türkiye İnovasyon Ligi ve Endeksi geliştireceğiz” diye konuştu.



Arçelik dünya markası

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Bakanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Türkiye, Romanya, Çin ve Güney Afrika olmak üzere dünya çapında 14 üretim tesisiyle, 25 bin çalışanla faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Çakıroğlu, 100’den fazla ülkede distribütörleri aracılığıyla ürün ve hizmet sunduklarını belirterek, dünya genelindeki ofislerinde 28 farklı dil konuşulduğunu, hazine yönetimlerinin 22 farklı para birimiyle işlem yaptığını anlattı. Çakıroğlu, vizyonlarını destekleyen stratejilerinin kalbinde inovasyonun yer aldığını ifade ederek, “Türkiye’nin en fazla Ar-Ge merkezine sahip ve sektöründe Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran şirketiz. Toplam binin üzerinde Ar-Ge çalışanına sahibiz. Teknolojisi, tasarımı ve kalitesiyle rekabetçi, çevre dostu ve yenilikçi ürünleri tasarlayarak dünya pazarlarına sunuyoruz. Fikri haklarımızı korumaya önem veriyoruz. Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne yapılan patent başvurularının 3’te 1’inden fazlasını biz sağlıyoruz” diye konuştu.



Yenilik sancılıdır

‘Google insansız araç inovasyonu insanı nereye götürüyor’ konulu konferans veren Google X’in kurucusu ve Udacity Üst Yöneticisi (CEO) Prof.Dr. Sebastian Thrun ise inovatif olmanın 4 unsurdan oluştuğunu şöyle sıraladı: ‘İyi bir vizyona sahip olmak, dünyayı değiştirmeyi istemek, deney yapma konusunda tutkulu olmak ve mümkün olmayan bir şey yoktur diyebilmek.’ Thrun, Google’ın kendi kendini sürebilen araç projesinin nasıl geliştirdiklerini şöyle anlattı; “Yeni bir şey icat etmek doğum yapmak gibi acılı bir süreç. Bir takım şeyler inşa ettik, denedik, başarısız olduk, tekrar denedik, test ettik ve sonuçta bir noktada başarılı olduk. Benim için test etme, deneme, başarısızlığa uğrama döngüsü olmazsa olmaz. Bu döngüden geçmeden başarıya ulaşamıyorsunuz.”

Google gözlüğünün ise insanı özgürleştirecek bir şeye ihtiyaç duyulması fikrinden ortaya çıktığını dile getiren Thrun, “Telefon cebinizdeyken, ellerinizi kullanmadan özgürce hareket edebiliyorsunuz. Gözlük hem hafif hem de kullanımı kolay. Kendimize sorduğumuz soru, bütün gün takabildiğimiz bir cihaz olabilir mi? Neredeyse bütün uzmanlar bunun imkansız olduğunu söyledi. Ama şu anda Google Glass’ı kullanan binlerce insan var” diye konuştu.



TEB girişimciyle farklılaşıyor

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “10 ay önce Girişim Bankacılığı ile uzun soluklu bir yolculuğa çıktık. Türkiye’deki en kapsamlı Girişim Bankacılığını başlatarak, ‘yenilikçi bir fikrim’ var diyen herkese ‘yanınızda biz varız’ diyoruz. Buradaki amacımız inovatif iş fikirlerini ekonomiye kazandırmak” dedi. Leblebici, girişimcinin dinamiklerini göz önünde bulunduran özel bir kredilendirme mekanizması kurduklarını aktardı. Leblebici şöyle konuştu: “Kurumsal, KOBİ, esnaf ölçeğindeki firmaları analiz etmekte kullandığımız yöntemler, girişimciyi kredilendirmekte yetersiz kalacaktı. Bu nedenle; kredilendirmede karar verme sürecine girişimcinin projesini de dahil ettik. Yani kredilendirme de girişimcinin iş fikrinin potansiyeli de kredi değerlendirme sürecinde önemli hale geldi” diye konuştu. ‘Danışman Banka’ anlayışıyla, elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl ‘iş’e dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadara her konuda girişimcilere yol gösterdiklerini söyleyen Leblebici, “Yılda ortalama 260 bin işletmenin kurulduğunu, 140 binin ise kapandığını düşündüğümüzde böyle bir desteğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu nedenle gerek fikir aşamasında gerekse fikirlerini hayata geçirilme aşamasında danışman banka olarak girişimcilerin yanlarında duruyoruz” dedi. TEB Girişim Bankacılığı kapsamında girişimcilere özel olarak bir de Girişim Evi açtıklarını hatırlatan Ümit Leblebici şunları kaydetti; “Girişim Bankacılığı ile 10 ayda yaklaşık 3 bin girişimciye, 800 saat eğitim verdik. Yine 200 girişimci yaklaşık 400 saat danışmanlık hizmeti aldı. İstanbul’da hayata geçirdiğimiz TEB Girişim Evi’nin kapılarını ‘İş fikrim var’ diyen herkese ücretsiz olarak açtık. Bu çatı altında onlara sadece eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekle kalmadık; 273 projeyi dinledik. 31 projeye Girişim Evi’nde bulunan Kuluçka Merkezi’mizin olanaklarını seferber ettik. Proje sahiplerine ihtiyaç duydukları fiziki çalışma ortamını sunduk. Onlara projelerini tanıtmaları için imkanlar yarattık”.



2. Gün

Türkiye İnovasyon Haftası’nın ikinci gününde konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış, inovasyon için eğitime önem verilmesi gerektiğini belirterek, inovasyonun doğru algılanması, geleceğe iyi hazırlanılması için Atatürk’ün iyi anlaşılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Bağış, AB sürecinin kendisinin bir inovasyon ve barış projesi olduğuna işaret etti. Türkiye’nin çok büyük hedefleri olduğuna dikkat çeken Bağış, bu hedeflerine ulaşmak için inovasyona ihtiyaç olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İnovasyon alanında en öne geçmek için Fatih Projesi üretildi. Bu proje ile 16 milyon genç dünyadaki son gelişmeleri ve yayınları yakından takip edebilecek. Bilgiye dayalı bir toplum ortaya çıkacak. 2023 hayallerini inovasyon ile gerçekleştireceğiz. Bunu yapacak irade bizde var. Sorunlarımızı ancak eğitimle çözeceğiz. Bildiğiniz gibi bütçede en büyük pay milli eğitime ait. Eğitime ve inovasyona inanıyoruz.” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan LRN Kurucu Başkanı ve CEO’su Dov Seidman, şirketlerin işe alımlarında önemli olan davranış şekillerinin neler olduğuyla ilgili bilgi verdi. Dov Seidman, şirketlerin ‘daha özel başka ne yapabiliriz’ sorusuna yanıt aradığını ve insana daha fazla odaklandıklarını belirterek pazarlama departmanlarının hedef kitleleriyle iyi ilişkiler içinde olmaları gerektiğini söyledi.



273 Ar-Ge projesi ve 243 tasarım projesi ile farklı bakış açıları

Başarılı tasarımcılarla, sanayicileri buluşturarak sektörü kaliteli tasarımlarla beslemek hedefinden hareketle, İhracatçı Birlikleri tarafından 2013 yılında düzenlenen 8 Farklı Ar-Ge Proje Pazarı ve 17 farklı tasarım yarışmasından seçilen ödüllü 273 Ar-Ge projesi ve 243 tasarım projesi katılımcıların beğenisine sunuldu. 168 üniversiteden seçilen projeler ise karma bir sergi olarak etkinlikte yer aldı.

53 Ar-Ge Merkezi, 16 Teknopark, 8 Bilim Merkezi ile 53 üniversite stand açarak, katılımcılara inovasyona dayalı zengin bakış açısı kazandırdı.