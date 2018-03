Türkiye'nin en büyük enerji fuarı; ICCI 2014

Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen ICCI 2014 - 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, 3 günlük maratonun ardından sona erdi.

Başta Avrupa, Balkan ve Ortadoğu ülkelerinden olmak üzere 17 ülkeden 161’i yabancı 189’u yerli toplam 350 enerji şirketinin katıldığı ICCI 2014, 1604’ü yabancı olmak üzere 15 bin 621 kişi tarafından ziyaret edildi.

ICCI 2014 – 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Fuar’da 6 panel ve 34 oturum düzenlendi. Fuar boyunca yaklaşık 250’nin üzerinde akademisyen, özel sektör temsilcisi, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri yaptıkları sunumlarla enerji gündemindeki önemli konuları tartıştılar/tartıştırdılar.

Fuarı 15 bin 621 kişi ziyaret etti. Fuar’ın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanısıra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, ICCI Yürütme Kurulu Başkanı ve ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr. Selahattin Çimen, Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Süleyman Bulak katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaptığı konuşmada Türkiye’de yapılan nükleer santrallere ortak alacaklarını belirtti. Yıldız, “Varsanız buyurun, nükleer santrallerde yüzde 5 ila 20 arasında payla yerli ortak alacağız. Her iki santral için de bunu yapacağız. Kamunun bir miktar payı olabilir” dedi.

Bakan Taner Yıldız, Türkiye’deki iki nükleer enerji santralinin 10 yıl önce yapılmış olsaydı 7.6 milyar dolarlık daha az ithalat yapılmış olacağının altını çizerek şöyle devam etti: “Net ithalatımız 52 milyar dolar, bunun yüzde 60’ı ulaştırma ile ilgili. Türkiye’nin bu kadar büyüme ve üretime rağmen enerjiyle alakalı ithalat oranları artmamıştır. Çünkü Türkiye’nin ekonomik derinliği artmaktadır. Almanya iki yıl önce nükleerden vazgeçeceğini söyledi. Ama iki hafta önce tekrar düşünebileceğini söyleyen açıklama yaptı; neden, Ukrayna krizi yüzünden. Anlık reflekslerle ülkeyi yönetirseniz bu doğru olmaz. Biz 10 yıl önce nükleeri yapacağız dedik, 10 gün önce de yapacağız diyoruz, inşallah 10 yıl sonra da yapmış olacağız.”

Yıldız, Konya Karapınar Ayrancı bölgesinde tarım arazisi olmayan dümdüz bir alan olduğunu belirterek, “Oraya özel bir çalışma yapıyoruz. 3 bin MW’lık güneş santrali için o bölgeyi açacağız. EPDK’nin 600 MW’lık ihalesine 9 bin MW’lık talep geldi, bunu yapabileceğini söyleyen yatırımcımız var. Burada dünyanın en büyük santralini kuracağız. İletim hatlarını ona göre dizayn ettiriyoruz” diye konuştu.



2013’te Cumhuriyet tarihi rekoru

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik gelişme ve halkın refah seviyesinin artmasının merkezinde enerji sektörünün olduğunu belirterek, geleceğin planlamasında da enerjinin önemli bir noktada bulunduğunu anlattı. Mazıcıoğlu şöyle devam etti: “Ülkemizde enerji yatırımları hız kesmeden devam etmiştir. Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen 2013 yılında yaklaşık maliyeti 7 milyar dolar olan 6 bin 985 MW kurulu güç eklenerek Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır.”



Yenilenebilir enerji “Cennet Kaynakları”

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya ise Türkiye’nin hiçbir yerinde su ve enerji sıkıntısı çekilmemesi temennisinde bulunarak şunları söyledi: “Barajlarımızdaki doluluk oranlarını yakından takip etmemiz gerekiyor. Sizden ricam bu sıkıntılı süreçte elimizdeki kısıtlı imkanları tasarruflu bir şekilde kullanmaktır” dedi. Çevre konusunda ahlaki boyutun da göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizen Kaya, ABD’li bir aktivistin yer altındaki fosil yakıt kaynaklarını “Cehennem Yakıtları” olarak değerlendirdiğini hatırlatarak, “Gökyüzündekileri ise ‘Cennet Enerji Kaynakları’ olarak tanımlıyor. Cennet kaynakları olan su, güneş, rüzgar gibi enerji kaynaklarının gerekliliği unutulmamalı” dedi.



Enerji Borsası yakında açılacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz lisansları verilen projelerin pek çoğunun hayata geçmeye başlayacağını, Türkiye’de ulusal ve uluslararası enerji ticaretinin daha kapsamlı hale geleceğini, doğalgaz ithalatında özel sektörün payının artacağını, tüketicilerin daha kaliteli hizmet alacağını ve enerji borsasının yakın zamanda kurulacağı bilgilerini paylaştı.



Enerji, cari açığın günah keçisi değil

MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak ise cari açık sorununu sürekli olarak enerji açığına bağlamak gibi bir alışkanlığımız olduğunu vurgulayarak “Belki biraz abartarak söyleyeceğim, şu enerji talebi olmasa da cari açık da olmasa noktasına gelecek. Bu iki kavramın bu kadar çok birarada kullanılmasını doğru bulmuyoruz, bunu önlemeliyiz. Cari açığın tek sebebi enerji değildir, enerjiyi günah keçisi olmaktan kurtarmalıyız” diye konuştu.

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında Avrupa’da Ukrayna krizinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, bölgemizde enerjiyi elinde bulunduranlarla enerjiyi kullanmak isteyenlerin mücadelesine tanıklık ettiğimizi belirtti.

ICCI Yürütme Kurulu Başkanı ve ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr. Selahattin Çimen konuşmasında Türkiye’nin enerji talebi artışında Çin’den sonra dünyada ikinci ülke olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl 6 bin 850 MW kurulu güç ilave ettiklerini aktardı. Çimen, “Bu yıl ise 450 MW güç ilave ettik. Amacımız bunların yenilenebilir enerji kaynaklarından olması” diye konuştu.



6 panel 34 oturum düzenlendi

Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Süleyman Bulak, 20 yıl önce ICCI etkinliğinin ilk kez düzenlendiği 1994 yılında kurulu güç kapasitesinin 20 bin MW civarında iken bugün 64 bin MW seviyelerine ulaştığını vurguladı. ICCI Fuarı’nın bu yıl 20’nci yılı kutladığına dikkat çekerek, Türkiye’nin enerji alanındaki gelişiminin ve etkinliğinin ICCI ile birlikte büyüdüğünün altını çizdi. Bulak şunları söyledi: “ICCI Fuarı ülkemizdeki enerji sektörünün gelişmesine yerel ve uluslararası boyutta önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle her yıl verdiğimiz Enerji Ödülleri ile bu gelişim hız kazanmıştır” dedi. Bulak, 20 yıl sonra 17 ülkeden 350 şirketin ICCI 2014’te yer aldığını açıklayarak, “ICCI 2014’te bu yıl 15 bin 621 ziyaretçi ağırladık. Bu rakam ile 20 yıllık rekorumuzu kırmış olduk. ICCI her yıl daha fazla şirketin ve ziyaretçinin yer almak istediği sınırlarını her zaman genişletmeyi başaran bir organizasyon olmaktadır. Gelecek yıl fuar alanımızı daha çok şirkete açmayı ve 21’inci yılımızda yine 7-8-9 Mayıs 2015 tarihinde ICCI çatısı altında buluşmayı hedefliyoruz.”