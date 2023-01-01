Uluslararası İş Forumu, İstanbul’da yapıldı:Ortak akıl sihirbazı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) düzenlediği Uluslararası İş Forumu’nda 87 ülkeden bine yakın işadamı biraraya geldi. Forumda küresel işbirliğinin önemi vurgulandı.





Farklı ülkelerden bine yakın işadamı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 60. Yıl Uluslararası İş Forumu’nda buluştu. Forum’a Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı da katıldı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, uluslararası ekonomik işbirliğinin küresel rekabeti arttırmak için tek olanak olduğuna dikkat çekerek iki ülkenin ekonomi planında mevcut tüm kapasitelerini kullanabilmek için ek çaba gösterdiklerini söyledi.

Amerika’yı zor dönem bekliyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan konuşmasında küresel ekonomik konjonktürün özellikle iş dünyası açısından yarattığı ciddi problemlere odaklandı; belirsizliğin, hükümetlerin ve devletlerin ekonomik politikalarının problemli oluşunun iş dünyası yönünden oluşturduğu güçlükleri sıraladı. Ali Babacan, iş dünyasının, şirketlerin, bankaların, finans dünyasının, halkın tüketiminin durduğu bir ülkede ekonomik büyüme elde etmenin imkansız olduğunu kaydetti ve “Bugün nasıl Avrupa’yı tartışıyorsak gelecek yıl Amerika’yı tartışıyor olabiliriz. Özellikle seçimlerden sonra Amerika’yı zor bir dönem bekliyor” dedi.

Türkiye fırsatlarla dolu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, dünyanın değişim ve dönüşüm geçirdiğini, yeni dengeler oluştuğunu ifade etti. Böyle zamanlarda riskleri görme, fırsatları değerlendirmenin değerli olduğuna işaret eden bakan Yazıcı şöyle konuştu: “Dönüşümü yakalayan toplumlar yeni uluslararası sistemin inşasında söz sahibi olacaklar, riskleri fırsata çevireceklerdir. Sosyal adalet ve refahın sağlandığı bir dünyada ekonomik kriz riski çok azalacaktır. Küresel ve bölgesel refah ve istikrar, tek tek ülkelerin huzur ve barışıyla yakından bağlantılıdır. Türkiye çalkantılı ama aynı zamanda dünyanın en önemli ticaret ve enerji hatlarının kesiştiği bir kavşak noktasında, zor fakat fırsatlarla dolu bir coğrafyada bulunmaktadır. Dünya işadamlarını Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya davet ediyorum.”

Kazanmak da beraber kaybetmek de

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, salondaki tüm girişimcilere ‘ortaklarım’ diyerek başladığı konuşmasında “Bu yüzyıl en basit ifadesiyle ‘işbirliği’ yüzyılıdır. Bu salonda dünyanın her yerinden gelen 1000 kişiyiz. Bu platform işbirliği kurmak için sizlere muhteşem bir fırsat sunuyor. Bazılarınızın bu vesileyle ikili iş görüşmeleri yapacağını biliyorum. İnşallah bu salondan yeni işbirlikleri ve yeni ortaklılar da çıkacak” dedi. Bu devirde sihirbazın ortak akıl, sihrin yapısal reformlar olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Forum’u yapısını şöyle değerlendirdi: “Bugün bu salonda dünya nüfusunun yüzde 83’ünü, küresel ekonominin yüzde 79’unu oluşturan 87 ülkeden iş dünyasının liderleri bulunuyor. Bugün bu küresel liderler, Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen kanaat önderleri, benim Oda ve Borsa Başkanlarımla buluşuyor. Bu salonda beş kıtada iş yapan, cesur Türk iş diasporası da bulunuyor. Ayrıca ülkemizin kadın ve genç girişimcileri de aramızda. Bizim bir ortak paydamız var. Hepimiz, ülkelerimizin, bölgelerimizin kanaat önderleriyiz.”

Hisarcıklıoğlu konuşmasını, “21. yüzyılda bölgesel ve küresel sorunlarımızı çözeceksek yapısal reformları ortak akılla inşa etmek zorundayız. Ya hep beraber kazanacağız, ya da hep beraber kaybedeceğiz.” diyerek bağladı.