Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi: Gelecek eğitim ve yatırımda

Türk iş dünyası, MÜSİAD’ın bu yıl ilk kez hayata geçirdiği VİZYONER’15 Sektörler Zirvesi’nde buluştu. “Gelecekle İş Yapmak” ana temasıyla iki gün süren Zirve’nin ana fikri ise ‘EĞİTİM ve YATIRIM’ oldu.

MÜSİAD tarafından düzenlenen Vizyoner’15 Sektörler Zirvesi, ‘Gelecekle İş Yapmak’ ana teması ve iş dünyasının yoğun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. “Gelecekte Yeni Pazarlar, Gelecekte Yeni Sektörler, Gelecekte Teknoloji, Gelecekte İnsan Kıymetleri ve Gelecekte Markalaşma” konularının işlendiği Zirve’nin açılış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak yaptı. Olpak, Zirve’nin iki yılda bir yapılacağını ve geleceği adım adım inşa edeceklerini kaydetti. Olpak, “Bizim hedefimiz ülkemizin ortak aklını ve başarma potansiyelini gelecekle buluşturmak. Geçmişimiz, kendisini güncellemeyenlerin ayakta kalamayacağını öğretti. Bugün yeniden yapılanmanın tam vakti” dedi. Vizyonun öne çıkan bir kavram olduğuna değinen Olpak, geleceği önceden ve bütün olarak görmek gerektiğini belirterek, “Gelecekle iş yapmak” mottosunu “Geçmişi tamamen çöpe atmadan, yeni kurgularla gelecekte sürdürmek ya da tamamen yeni kurgularla gelecekte var olmak” olarak açıkladı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşmaya dair sözlerinin kendisini çok etkilediğini belirterek, “Paylaşmayı bilmek lazım. Buradaki herkese mükellefiyet düşüyor. Toplumla paylaşmak önemli. Bu kurumsal olarak da ferdi olarak da yapılması gereken bir şey” dedi. Türkiye’nin 2023 vizyonu ve ötesinde mutlak surette istikrarlı ortamda hamleler yapmaya devam edeceğini belirten Ülker, iş dünyası olarak beklentilerinin yeni oluşacak hükümetin vizyoner ve gelecekteki gelişmiş ülkeler arasında sağlamlaşmış bir Türkiye için kolları sıvamaya vesile olacak, herkesi çalıştıracak ve vereceği desteklerle arkalarında durması olduğunu dile getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’de Ar-Ge alanında son yıllarda ciddi bir bilinçlenme yaşandığını belirterek, “TÜİK'in en son açıkladığı verilere göre Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı 2013'te yüzde 0.95 iken 2014 yılında yüzde 1.01 olarak gerçekleşti. 2023 yılı hedefimiz ise bu oranı yüzde 3’e yükseltmek. Ar-Ge yatırımlarındaki artışın istikrarlı ve verimli olarak devam etmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan ise Ar-Ge ve inovasyon çağrısı yapmayı farkındalık sağlanana kadar sürdüreceklerini söyledi. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin bölgesindeki jeopolitik risklerin artacağının öngörüldüğünü anlatan Vardan, Türkiye’nin üretim ve teknolojiyle büyüyeceğini kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar da iktisadi büyümenin saman alevine benzediğini belirterek, “Gerçek markalar yeri gelir koca bir ülkenin alameti farikası olur. O nedenle İstanbul Ticaret Odası olarak tüm üyelerimize, firmalarımıza şu ilkeyi vurgulamaktan bir an bile tereddüt etmedik; kurumsallaşmak. Diyoruz ki, aile şirketleri olarak bir yere kadar gelebilirsiniz. Kurumsal kültür sayesindeyse ürün ve hizmetleriniz gerçek bir marka değerine kavuşur” açıklamasını yaptı. Çağlar, Eminönü'nde Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi kuracaklarını belirterek, "Merkezimizi kısa bir süre içinde girişimcilik ekosistemimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, gelişmekte olan ülkelerin tamamının Türkiye'nin win-win çalışma sistemine hayranlık duyduğunu belirterek, Türkiye’nin kalkınma adımlarını sürdürmesi gerektiğini anlattı.

Yenilikçi geleceğe hazır olun

Zirvenin ilk gününde gerçekleşen ‘Gelecekte Yeni Pazarlar’ Oturumu’na TAV Hava Limanları Holding CEO’su Dr. M. Sami Şener, THY Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane ve Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar katıldı.

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, “Bilgisayar ekranı gözlük camına sığdırıldı. Gelinen noktada gözlükten sonra lensler üzerinde çalışılıyor. 2070'te doktorluk diye bir meslek kalmayacak. Bilişim teknolojileri sayesinde sağlık sorunları giderilecek. Tabii ki iş kollarının ömrü kısalacak ama ekonomi bitmeyecek. Taş bitti diye taş devri bitmedi. İş ve ekonomi dünyası da buna göre konumlanacaktır” diye konuştu. Şener, Türkiye’de herkesin yapısal reformlardan sözettiğini belirterek, “Türkiye hukuk ve eğitim alanında reformlarını yaparsa 2023 hedeflerini yakalar” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, dünyada 1994 yılında 1.2 milyar olan yolcu sayısının 3 kata yakın artışla 3.3 milyara ulaştığını belirterek, “Türkiye’deki artış hızı çok daha fazla. 19.6 milyon yolcu sayısı 123 milyona çıktı. Bu rakam 2034’te 381 milyona çıkacak. Yabancı hangi yatırımcıyla konuşsak ‘İstanbul’daki yatırımlarınızı katlayın’ diyorlar. Türkiye’nin geleceği bu şekilde” açıklamasını yaptı. Kotil, THY’nin 2023’te 120 milyon yolcu ve 24 milyar dolar gelir ile 450’den fazla uçak sayısına ulaşmayı hedeflediğini anımsattı.

Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, navigasyon teknolojilerinin gelişimini sürdürdüğünü belirterek, araçtan araca iletişim (V2V) sistemlerinin 2018’de araçların yüzde 10’unda, daha ileride ise yüzde 70’ten fazlasında yeralacağını söyledi.

Aybar, 2050’de satılan araçların yarısını elektrikli motor teknolojisiyle çalışan araçların oluşturmasının öngörüldüğünü belirtiyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet Nane, 1964-1979 doğumluların bugünkü işgücünün yüzde 23’ünü oluşturduğunu söyledi. Y kuşağının işgücünün yüzde 35’ini oluşturduğunu söyleyen Nane, “Y kuşağı 'why' diye soru sorar, çok soru sorar, bu yüzden Y kuşağı diye adlandırılmış. Y kuşağının toplam işgücündeki payı zaman içinde yüzde 58’e ulaşacak” dedi.

Twitter evrensel bir güç

“Gelecekte Yeni Sektörler” Oturumu’na Twitter Küresel Kamu Politikalar Başkan Yardımcısı Colin Crowell, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Yülek katıldı. Twitter Küresel Kamu Politikalar Başkan Yardımcısı Colin Crowell, ortalama bir tüketicinin Twitter hesabını günde 110 defa kontrol ettiğini ve bu rakamın çok yüksek olduğunu söyledi. Eskiden televizyonlardan öğrenilen haberlerin artık Twitter'dan öğrenilebildiğini aktaran Crowell, dünya genelinde 320 milyon aktif kullanıcıları olduğu bilgisini verdi. Twitter’ın derin bir küresel şirket olduğuna işaret eden Crowell, kullanıcılarının yüzde 70’inin ABD dışından olduğunu, Türkiye gibi birçok ülkedeki kullanıcılarının hizmetlerini kullandığını dile getirdi.

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ise finansmanın, bankacılığın gerekli bir unsur olduğunu, bu olmadan yatırım yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Ancak burada asıl önemli olanın bu finansmanın hangi felsefeye göre ilerlediği olduğunu aktaran Arslan, finansmanın arkasında gerçek bir ticaretin, üretimin olmasının çok önemli olduğunu katılım bankacılığının hem dünyada, hem de Türkiye’de yükselen bir trend olduğunu, dünyada İslami bankacılığının büyüklüğünün 3.5-4 trilyon dolara yaklaştığını, bu rakamın 2025’te 8 trilyon dolara kadar çıkabileceğini ifade etti.

Teknolojiye yatırım geleceğe yatırım

Zirve’nin ikinci gün gerçekleşen “Gelecekte Teknoloji” Oturumu’nun moderatörlüğünü Altınay Robot Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay yürüttü. Panele; Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. A. Arif Ergin ve T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci katıldı.

Dr. Şuayip Birinci, tüm dünyada önemli ölçüde ilaç tüketimi olduğunu, teknolojinin daha etkin kullanımı ile gereksiz ilaç kullanımının azalacağını öngördü. Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği e-nabız uygulamasının Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimi artıracağını belirten Birinci, “Kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı, ilgi artıyor. Güncellemeleri süratle yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Arif Ergin, dünyada rekabet edebilir bir lisanslama yöntemi planladıklarını belirterek, TÜBİTAK’ın teknoloji işlerini fonlamak ve ihalelere girmekten ziyade teknoloji geliştirmeyi önplana çıkaracağını söyledi. Üniversite-sanayi işbirliğine karşı olduğunu anlatan Ergin, şöyle konuştu: “Ben işbirliğinin üniversite ve kamu arasında olması gerektiği kanaatindeyim. Girişimcilikte ölüm vadisi konusu var. Bunun aşılması için kamuyla iş çevreleriyle işbirliği yapılabilir. Ayrıca şu anda TÜBİTAK başkanlığım sona erse ve ticari hayata dönsem, Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) ya da BİLDEB fonlarından faydalanmış, olgunlaşmış teknolojileri araştırıp bunlara yatırım yapardım.”

Turkcell Üst Yöneticisi (CEO) Kaan Terzioğlu, akıllı telefon sahiplerine telefonlarının herhangi bir özelliği konusunda uzmanlaşmalarını önerdi. Terzioğlu, işadamlarına seslenerek şunları söyledi: “Sizden rica edeceğim; sahibi olduğunuz şirketin iş süreçleriyle alakalı, müşterinize katmadeğer sağlayacak bir uygulama yoksa teknolojiye boşu boşuna para harcamayın.”

Türkiye’de yetenek kıtlığı çekiliyor

Zirvenin son günü öğleden sonra gerçekleştirilen ‘Gelecekte İnsan Kıymetleri’ Oturumu’na Sabiha Gökçen Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, Van Milletvekili Prof.Dr. Beşir Atalay ve Türk Telekom Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın katıldı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay, Türkiye’de kamu istihdam sisteminin köhnemiş bir yapıda olduğunu belirterek, “Bizdeki kamu istihdam personel rejimi maalesef insanı tembelleştirmeye itiyor. Bunu topyekün değiştirmeliyiz. Tamamını değiştiremezseniz, bazı kurumların sistemleri iyileştirmesi bir işe yaramıyor. Yani bu düzelme bir tek bakanlıkla olacak bir iş değil. Bazı kurumlarda bu anlamda ciddi iyileşmeler olsa da başarılı olana ödül ve iyileştirmeler yapılabiliyor ama kötü performansıyla ilişkin bir yaptırım bulunmuyor çoğu zaman” açıklamasını yaptı.

Türk Telekom Grubu İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın ise Avrupa’da yüzde 30 üniversite mezunu oranının Türkiye’de yüzde 10 seviyesinde bulunduğunu söyledi. Aydın, şu bilgileri verdi: “Bir araştırmaya göre Türkiye yetenek kıtlığı çekilen 10’uncu ülke. Avrupa’nın yetenek ihtiyacını karşılayabilecek en ideal ülke Türkiye ama burada bir açık var. Eğitimli insanlar konusunda eksiğimiz var, bu konuda kendimizi geliştirmemiz lazım. İşyerlerinde de eğitimli insanları çalıştırmamız gerekli” diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan da ideal insan kaynakları biriminin çalışanlarıyla etkin iletişim sağlayabilen yapılar olduğunu söyledi.