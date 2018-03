WIN 20. kez buluşturdu

Endüstriyel Otomasyon, Elektrik-Elektronik, Hidrolik&Pnömatik ve İç Lojistik sektörlerinin dev buluşması 20. WIN AUTOMATİON’da gerçekleşti. Fuarda Siemens, Bosch Rexroth, Schneider, Mitsubishi gibi lider firmalar yer aldı.

Fuarın 20. yılının açılına Hannover Messe Bileşim

Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel, Alman Mühendislik Federasyonu VDMA Türkiye Ülke Müdürü Dr. Friedrich Wagner, Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Dalkıran, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Başkanı Tuncer Özekli, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (ISDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Akbaytogan, OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serol Acarkan katıldı.

Teknolojik aforizmalar l Hannover Messe Bileşim A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel, “WIN fuarları her geçen yıl yükselen bir grafik çiziyor. Bu yıl uzun süreli iş birliği için ilk adımlarını attığımız İstifleme ve Depolama sektörünü daha da geniş kapsama şansına sahip olacağız” diye konuştu.

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Dalkıran; “Bizim sektörümüzün lokomotifi olan makine imalat sektörü,

2012 yılında da ihracat artışını devam ettirerek 13 milyar doları aşmıştır. 2011 yılı ile mukayese edildiğinde bu yüzde 15'lik bir artışı ifade etmektedir. 2023 yılı için 100 milyar dolar hedeflenen rakama adım adım yaklaştığımızı hissediyoruz” dedi.

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Başkanı Tuncer Özekli, konuşmasında bugün dünyada enerji, elektrik ve elektronik konularında hızlı bir teknolojik değişim yaşandığını hatırlatarak, “Bu amaçla, yapılacak her çalışma, atılacak her teknolojik adım, bizden sonraki nesillerin de yaşamlarını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (ISDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Akbaytogan, “Yeni pazarlar arayan Türkiye'nin teknoloji satın alır durumundan, üretir duruma geçmesini arzu ediyoruz. Türkiye yüksek potansiyeli olan bir ülkedir. Dış yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyorum” dedi.

OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serol Acarkan Türk makine sektörünün artık dünyada önemli bir yerde olduğunu söyledi; “Son 10 yılda makine ihracatımız 4 katına çıkarak 13 milyar dolara ulaştı. 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diye bilgi verdi.



Siemens’in Fuar yenilikleri

Siemens, iki önemli lansman gerçekleştirdiği fuarda sektöre getirdiği ‘Otomasyonda Yeni Boyutlar‘ yaklaşımını da aktardı. Bu kapsamda yeni SIMATIC S7-1500 kontrolörünü tanıtan Siemens, ayrıca getirdiği yeniliklerle, daha önce farklı platformlarda yapılan geliştirmeleri tek bir platformda sunan TIA Portal V12 hakkındaki detayları paylaştı.Siemens’in “Otomasyonda Yeni Boyutlar” sloganı ile tanıttığı bu ürünler, sektöre getirdiği yeniliklerin ötesinde kullanıcılarına sağladığı kolaylıklarla da dikkat çekiyor. Lansmanı yapılan yeni ürünlerden SIMATIC S7-1500 PLC, sunduğu yüksek performans ve kullanıcı dostu yapısıyla farklılaşıyor. Fuarda lanse edilen diğer çözüm olan TIA Portal ise V12 sürümüyle sektör profesyonellerinin karşısına çıkıyor.



SMS’den proses otomasyon standı

Endüstriyel otomasyon sektörünün önemli aktörlerinden SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş., TORK markalı ürünleriyle bu yıl da WIN’de yerini aldı. Ağırlıklı yabancı otomasyon firmalarında görmeye alışık olduğumuz proses otomasyon standı kurarak bir ilki gerçekleştiren SMS, şirket yapılanmasında oluşturulan; katma değerli üretim startejisinin de örneklerini verdi. SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş. İş Geliştirme Müdürü Onur Çelik, proses otomasyon standı ile müşterilerin dikkatini çektiklerini belirterek, “Fuarda yer alan birçok firmanın ürün ve çözümlerini stand ile gösterme şansını yakaladık. Müşterilerimiz ürünün çalışmasını yerinde incelemiş oldu“ dedi. Bundan sonra benzer otomasyon standları oluşturacaklarını belirten Çelik, sözkonusu standları aynı zamanda üniversiteler ile işbirliği yaparak eğitim içinde kullanacaklarını da sözlerine ekledi.



Reksan Rekor yeni ürünlerini tanıttı

Türkiye’nin önde gelen rekor üreticilerinden Reksan Rekor, WIN Fuarı’na katılarak yeni makine ve ürünlerini tanıttı. Fuarda görüşlerini aldığımız Reksan Rekor İthalat-Ihracat Sorumlusu Nuray Erdurak, 54 metrekare alan üzerinde yeni makineleri müşterilerine sunduklarını ve ağırlıklı da yabancı müşteriler ile görüşmeler sağladıklarını söyledi. Üretimin yüzde 20’sini Ortadoğu ve Türk Cumhuriyetleri’nden toplam 5 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Erdurak, “Ürün gamımız bini buluyor. Farklı sektörlere yönelik çok sayıda ürünümüz yer alıyor. Reksan olarak ürünlerimizi artık Avrupa’ya ihraç eder hale geldik. Fuara katılma nedenlerimizden biri de ihracat oranımızı artırmaktır. Bundan sonra Avrupa ülkelerine ağırlıklı ihracat yapmak istiyoruz” diye konuştu. Üretiminin yüzde 80’ini iç piyasaya sunan firmanın her bölgede satış departmanları yer alıyor. Erdurak, iç pazarda ciddi rekabet olduğunu, ancak Reksan’ın gerek ürün gerek hizmet kalitesiyle rekabette farklılaştığını sözlerine ekledi.



EMKO Elektronik WİN’e katıldı

WIN’e uzun yıllardır katılan EMKO Elektronik, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Libya, Lübnan, Pakistan, Irak, Mısır, İran, Estonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Tunus gibi birçok ülkeden misafirleriyle 3. Hol’deki standında buluştu. EMKO Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yar dımcısı Duygu Ispalar, görüşlerini şöyle dile getirdi: “WIN fuarına 15 yılı aşkın süredir, her yıl katılıyoruz. Fuar bizim için çok başarılı geçti. Standımızı birçok katılımcı ziyaret etti ve EMKO ’nun kalitesinden, yaptığı projelerden ve geniş ürün gamından çok etkilendi. Fuar’da cumartesi akşamı bayilerimize özel etkinlik düzenledik.”



KROHNE’e yoğun ilgi

WIN’e KROHNE, 3. Salon B160 da bulunan standı ile katıldı. KROHNE, yeni ürün ve çözümlerini müşterilerinin tanıtımına sundu. Türkiye’nin dört bir yanından müşteriyle buluşan KROHNE’nin standında sergilenen canlı demo cihaz ve çözüm önerileri yoğun ilgi gördü.



Pilz, EN ISO 13849-1 standardı hakkında bilgiler verdi

Kullanıcısı olsun ya da olmasın herkese ürün, hizmet ve yeniliklerini haberdar etmek adına WIN’e katılan Pilz, fuardan beklediği verimi aldı. Pilz Bölge Satış Yöneticisi Burcu Gündüz Soptar, bu sene geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış kaydettiklerini söyledi. Soptar, fuarda yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı: “Emniyet sadece ürün satın alınarak gerçekleştirilemez ancak doğru ürün, doğru mühendislik ve standartlara uyum bir araya gelirse sağlanır. Bu konunun öneminden dolayı standımızı ziyaret eden misafirlerimize EN ISO 13849-1 Kontrol Sistemlerinin Emniyet İle İlgili Kısımlarını anlatan standarda göre doğru emniyet ekipmanının nasıl belirlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdik.” Soptar, fuar süresince misafirlerine yenilikçi ve komple bir otomasyon platformu olan PSS4000’in uygulamalarını tanıttıklarını anlattı. Soptar, aynı zamanda PNOZ multi programlanabilir emniyet röleleri ve ailenin en yeni üyesi PNOZ m B0, PNOZ XSigma serisi emniyet röleleri ve PSEN emniyet sensörleri (ışık perdesi, manyetik, kodlu ve mekanik kapı siviçleri) hakkında da bilgiler verdiklerini sözlerine ekledi.



ELİMKO, Fuarda sunum gerçekleştirdi

WIN’de yeni ürün ve sistemlerini sunan bir diğer firma ise ELİMKO oldu. İlk kurulduğu günden bu güne WIN’e her yıl katılan ELİMKO, fuar kapsamında “Veri toplamada kağıtsız kayıt sistemleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.



Phoenix 2 stand ile katıldı

Phoenix Contact, ürün ve endüstri çözümlerinin sergilendiği 2 stand ile WIN’e katıldı. Her 2 Fuar standında e-mobilite, su atık su, güneş enerjisi, endüstriyel PC ve kontrolörler, bağlantı teknolojisi, kablosuz haberleşme çözümleri ile emniyet ürünleri sergilendi ve ziyaretçilere anlatıldı.