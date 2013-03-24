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WIN 20. kez buluşturdu

Endüstriyel Otomasyon, Elektrik-Elektronik, Hidrolik&Pnömatik ve İç Lojistik sektörlerinin dev buluşması 20. WIN AUTOMATİON’da gerçekleşti. Fuarda Siemens, Bosch Rexroth, Schneider, Mitsubishi gibi lider firmalar yer aldı.



20.yılında 4 önemli  sektörün  endüstriyel bazda sergileyeceği ürün ve hizmetlerin sunulduğu,  Türkiye ve Avrasya Bölgesi'nin  imalat endüstrisinin en önemli fuarı olarak anılan WIN World of Industry Fuarı, 21-24 Mart 2013 tarihleri arasında  İstanbul’da gerçekleştirildi. Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. tarafından  düzenlenen fuar şu sektörleri kapsadı:
1. Endüstriyel otomasyon
2. Elektrik elektronik
3. Hidrolik & pnömatik
4. İç lojistik
Fuar, Türkiye’den ve dünyadan  bin 765  katılımcı ve 75 bin 802 ziyaretçinin katılımı ile sona erdi. WIN Fuarları, teknolojiye  yoğunlaşan Türkiye için çok önemli. Başta T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB,  OAİB, KOSGEB ve VDMA olmak üzere 30’u yabancı 83 kuruluş tarafından destekleniyor.

Fuarın 20. yılının açılına Hannover Messe Bileşim
Fuarcılık A.Ş. Genel  Müdürü  Alexander  Kühnel,  Alman Mühendislik Federasyonu  VDMA Türkiye Ülke Müdürü Dr. Friedrich Wagner, Akışkan Gücü Derneği (AKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Dalkıran, Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Başkanı Tuncer Özekli, İstif Makinaları Distribütörleri  ve İmalatçıları Derneği (ISDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Akbaytogan, OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serol Acarkan katıldı.
Teknolojik aforizmalar l Hannover  Messe  Bileşim A.Ş. Genel  Müdürü  Alexander Kühnel,  “WIN fuarları her  geçen yıl yükselen bir grafik çiziyor. Bu yıl uzun süreli iş birliği için ilk adımlarını attığımız İstifleme ve Depolama sektörünü daha da geniş kapsama şansına sahip olacağız” diye konuştu.

Akışkan  Gücü  Derneği (AKDER)  Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Dalkıran; “Bizim sektörümüzün  lokomotifi olan  makine  imalat  sektörü,
2012 yılında da ihracat  artışını devam ettirerek  13 milyar doları aşmıştır. 2011  yılı   ile mukayese edildiğinde bu yüzde  15'lik bir artışı ifade  etmektedir.  2023 yılı için 100 milyar dolar hedeflenen rakama adım adım yaklaştığımızı hissediyoruz”  dedi.
Elektrik Tesisat  Mühendisleri Derneği   (ETMD) Başkanı  Tuncer Özekli, konuşmasında  bugün  dünyada enerji, elektrik ve elektronik konularında  hızlı bir teknolojik değişim yaşandığını hatırlatarak,  “Bu amaçla, yapılacak her çalışma, atılacak her teknolojik adım, bizden sonraki nesillerin de yaşamlarını kolaylaştıracaktır” diye konuştu.
İstif  Makinaları  Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (ISDER) Yönetim  Kurulu  Başkan Yardımcısı Ender Akbaytogan, “Yeni pazarlar arayan Türkiye'nin teknoloji satın alır durumundan, üretir duruma geçmesini arzu ediyoruz. Türkiye yüksek potansiyeli olan bir ülkedir.  Dış  yatırımcıları Türkiye'ye davet  ediyorum” dedi.
OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serol  Acarkan Türk makine sektörünün artık dünyada  önemli bir yerde olduğunu  söyledi;  “Son 10 yılda makine ihracatımız 4 katına çıkarak 13 milyar dolara ulaştı. 200 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” diye bilgi verdi.

Siemens’in Fuar yenilikleri
Siemens, iki önemli lansman  gerçekleştirdiği fuarda  sektöre  getirdiği    ‘Otomasyonda  Yeni Boyutlar‘ yaklaşımını da  aktardı.  Bu kapsamda yeni SIMATIC S7-1500 kontrolörünü  tanıtan  Siemens, ayrıca getirdiği yeniliklerle, daha  önce farklı platformlarda  yapılan geliştirmeleri tek  bir platformda  sunan  TIA  Portal V12 hakkındaki detayları paylaştı.Siemens’in “Otomasyonda  Yeni Boyutlar” sloganı ile tanıttığı bu ürünler,  sektöre  getirdiği yeniliklerin ötesinde  kullanıcılarına sağladığı kolaylıklarla da dikkat çekiyor. Lansmanı yapılan yeni ürünlerden  SIMATIC S7-1500 PLC, sunduğu yüksek performans  ve kullanıcı dostu  yapısıyla farklılaşıyor. Fuarda lanse  edilen  diğer çözüm olan  TIA  Portal ise V12 sürümüyle  sektör  profesyonellerinin  karşısına çıkıyor.

SMS’den proses otomasyon standı
Endüstriyel otomasyon sektörünün önemli aktörlerinden  SMS Sanayi  Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş., TORK markalı ürünleriyle bu yıl da WIN’de yerini   aldı.   Ağırlıklı yabancı otomasyon firmalarında görmeye  alışık olduğumuz proses otomasyon standı kurarak bir ilki gerçekleştiren SMS, şirket yapılanmasında oluşturulan; katma değerli üretim startejisinin de örneklerini  verdi.  SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satış A.Ş. İş  Geliştirme Müdürü Onur Çelik, proses  otomasyon standı ile müşterilerin dikkatini çektiklerini belirterek,  “Fuarda yer alan  birçok firmanın ürün  ve çözümlerini stand ile gösterme   şansını yakaladık.  Müşterilerimiz ürünün çalışmasını yerinde incelemiş oldu“ dedi.   Bundan  sonra  benzer  otomasyon standları  oluşturacaklarını belirten  Çelik, sözkonusu standları  aynı zamanda  üniversiteler  ile işbirliği yaparak  eğitim içinde kullanacaklarını da sözlerine  ekledi.

Reksan Rekor yeni ürünlerini tanıttı
Türkiye’nin önde gelen rekor üreticilerinden Reksan Rekor, WIN Fuarı’na katılarak yeni makine ve ürünlerini tanıttı. Fuarda görüşlerini aldığımız  Reksan Rekor İthalat-Ihracat Sorumlusu Nuray Erdurak, 54 metrekare alan üzerinde yeni makineleri müşterilerine sunduklarını ve ağırlıklı da yabancı müşteriler ile görüşmeler sağladıklarını söyledi. Üretimin yüzde 20’sini Ortadoğu  ve Türk Cumhuriyetleri’nden toplam 5 ülkeye ihraç ettiklerini belirten Erdurak, “Ürün gamımız bini buluyor. Farklı sektörlere yönelik çok sayıda ürünümüz yer alıyor.  Reksan olarak ürünlerimizi artık Avrupa’ya ihraç eder  hale geldik. Fuara katılma nedenlerimizden  biri de ihracat oranımızı artırmaktır. Bundan sonra  Avrupa ülkelerine  ağırlıklı ihracat  yapmak  istiyoruz” diye konuştu. Üretiminin yüzde  80’ini iç piyasaya  sunan  firmanın her bölgede  satış departmanları  yer alıyor. Erdurak, iç pazarda  ciddi rekabet  olduğunu,  ancak Reksan’ın gerek ürün gerek hizmet kalitesiyle rekabette farklılaştığını sözlerine  ekledi.

EMKO Elektronik WİN’e katıldı
WIN’e uzun  yıllardır katılan EMKO Elektronik, bu yıl da Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Libya, Lübnan, Pakistan,   Irak, Mısır, İran, Estonya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Etiyopya, Tunus gibi birçok ülkeden misafirleriyle 3. Hol’deki standında buluştu. EMKO Elektronik Sanayi ve Ticaret  A.Ş. Genel Müdür Yar dımcısı Duygu Ispalar,  görüşlerini şöyle dile getirdi: “WIN fuarına 15 yılı aşkın süredir, her yıl katılıyoruz. Fuar bizim için çok başarılı geçti.  Standımızı birçok katılımcı ziyaret etti ve EMKO ’nun kalitesinden, yaptığı projelerden  ve geniş ürün gamından çok etkilendi. Fuar’da cumartesi akşamı bayilerimize özel etkinlik düzenledik.”

KROHNE’e yoğun ilgi
WIN’e KROHNE, 3. Salon B160 da bulunan standı ile katıldı. KROHNE, yeni ürün ve çözümlerini müşterilerinin tanıtımına sundu. Türkiye’nin dört bir yanından müşteriyle  buluşan  KROHNE’nin standında  sergilenen canlı demo cihaz ve çözüm önerileri yoğun ilgi gördü.

Pilz, EN ISO 13849-1 standardı hakkında bilgiler verdi
Kullanıcısı olsun ya da olmasın herkese ürün, hizmet ve yeniliklerini haberdar  etmek adına WIN’e katılan Pilz, fuardan beklediği verimi aldı. Pilz Bölge Satış Yöneticisi Burcu Gündüz Soptar, bu sene geçen yıla oranla  ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış kaydettiklerini söyledi. Soptar,  fuarda yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı:  “Emniyet sadece  ürün satın alınarak gerçekleştirilemez ancak doğru ürün, doğru mühendislik ve standartlara uyum bir araya gelirse sağlanır. Bu konunun  öneminden  dolayı standımızı   ziyaret eden misafirlerimize EN ISO 13849-1 Kontrol Sistemlerinin  Emniyet İle İlgili Kısımlarını anlatan standarda göre doğru emniyet ekipmanının nasıl belirlenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdik.” Soptar, fuar süresince misafirlerine yenilikçi ve komple bir otomasyon platformu  olan PSS4000’in uygulamalarını tanıttıklarını anlattı. Soptar, aynı zamanda  PNOZ multi programlanabilir  emniyet  röleleri ve ailenin  en  yeni üyesi  PNOZ m B0, PNOZ  XSigma serisi emniyet  röleleri ve PSEN emniyet  sensörleri   (ışık perdesi,   manyetik,  kodlu  ve mekanik kapı siviçleri) hakkında da bilgiler verdiklerini sözlerine  ekledi.

ELİMKO, Fuarda sunum gerçekleştirdi
WIN’de yeni ürün ve sistemlerini sunan bir diğer firma ise ELİMKO oldu. İlk kurulduğu günden bu güne WIN’e her  yıl katılan  ELİMKO, fuar  kapsamında  “Veri toplamada kağıtsız kayıt sistemleri” konulu bir sunum  gerçekleştirdi.

Phoenix 2 stand ile katıldı
Phoenix Contact, ürün ve endüstri çözümlerinin sergilendiği  2 stand ile WIN’e katıldı. Her 2 Fuar standında  e-mobilite,  su  atık su, güneş enerjisi, endüstriyel  PC ve kontrolörler, bağlantı teknolojisi, kablosuz haberleşme çözümleri ile emniyet ürünleri sergilendi  ve ziyaretçilere anlatıldı.

Testo WIN’de ölçüm cihazlarını sergiledi
WIN’e katılan Testo Elektronik; saveris veri izleme sistemi,  transmitterler,  baca  gazı analizörleri, termal kameralar ve portatif ölçüm cihazları gibi çok sayıda ürünü ziyaretçilere sundu.  Yoğun ilgi gören termal kamera  standında,   LCD  TV’ye bağlanan   testo   885 termal kamera ile sıcaklık farklılıklarının nasıl görüntülendiği  ziyaretçiler tarafından  birebir  deneyimlendi. Ayrıca termal kamera görüntülerinin, profesyonel yazılım programı  üzerinde analiz ve raporlama  kısmı uygulamalı olarak gösterildi. Fuarda  oldukça  ilgi gören  cihazlardan bir diğeri ise testo transmitter ailesi oldu. Testo, Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek   İzmir   Teskon+Sodex 2013, ICCI  2013 ve 36.  İstanbul Yapı Fuarı’na da katılacak.

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