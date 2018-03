“Yollar bizden, ihracat sizden”

Kocaeli Sanayi Odası’nın (KSO) Kocaeli’de yapılan Ulaşım Altyapı Yatırımları ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı, Welborn Otel’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.





Kocaeli ülke ekonomisine sağladığı katkıya uygun bir altyapı kalkınması gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi kenti olan Kocaeli’nin 2012 yılında Türkiye ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştirdiğini söyledi. Zeytinoğlu, Kocaeli’nin 2023’te 200 milyar dolar dış ticarete ulaşacağını öngördüklerini belirterek şu bilgileri sundu: “Doğal bir liman olan İzmit Körfezi’nde 34 liman ve iskele bulunmaktadır. Dolayısıyla ilimiz hem sanayi, hem de liman kentidir. Kocaeli sanayi kümelerinin ve OSB’lerin sayıca fazla olduğu bir ildir. İlimizde 9’u Çayırova, Dilovası ve Gebze’de yerleşik, 11 adedi aktif, 13 OSB bulunmaktadır. Bu OSB’lerin Kuzey Dilovası Bölgesi’nde yerleşik olanlarının doluluk oranı yüzde 15 düzeyindedir. Alikahya ve Kandıra ilçelerindeki OSB’ler ise henüz aktif değildir. Bunların haricindeki OSB’ler de tam doluluğa ulaşmamıştır. Bölgedeki yeni sanayi lekelerinin ve söz konusu OSB’lerin tam doluluğa ulaştıklarında, bölgelerin etki alanlarında yaşayan kişi sayısı, istihdam sayısı ve kamyon hareketliliği de artacaktır. İlimizdeki taşımacılığın hemen hemen tamamı D-100 ve TEM Otoyolu üzerinden yapılmaktadır. Demiryolu yatırımlarının tamamlanmaması ve mevcut olanların kapasitelerindeki yetersizlikler ile limanlardan kaynaklı yük trafiği nedeniyle şimdiden karayollarında ciddi tıkanmalar oluşmaktadır.

Ayrıca hiçbir OSB’nin demiryolu ağına bağlantısı bulunmamaktadır. Mevcut projeksiyonlar da dikkate alındığında, artmakta olan bu ticaret hacmini karşılayabilmek üzere Kocaeli için bir kısmı acil olan altyapı yatırımlarına gereksinim duyulacağı aşikardır.”

Cengiz Topel Havaalanı’nın kargo taşımacılığına açılması gerektiğini düşündüklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Çay Cuma’da yapılan özelleştirme örneği gibi bir özelleştirme de havaalanında yapılabilir. Bu konuda biz her zaman destek vermeye hazırız. Eğer bizim taleplerimizi kabul ederseniz, bizde size 80 milyar dolar ihracat yapacağımızın garantisini veririz” dedi.



Kocaeli Valiliği’nden sanayicilere tam destek

KSO’nun ortaya koyduğu sorunlarla ilgili birçok alanda projelerin olduğunu belirten Kocaeli Valisi Ercan Topaca, “Gebze-Çayırova arasındaki otoban bağlantısı ile ilgili sıkıntıları gidermek için çalışmalar yapacağız” dedi.



Yeni sanayi ve liman yerine daha nitelikli sanayi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, OSB’lerde nitelikleri arttırma yoluna gideceklerini söyledi: “Türkiye’nin bir sanayi ülkesi olması, Kocaeli’nin bir sanayi kenti olması da bir tercih meselesi. Bir başka ülke veya bir başka şehir olursunuz. Gerçek bir ekonominin olabilmesi için o ülkede sanayi üretimi olması gerekir. Bizim gibi ülkelerin sanayi ülkesi olmadan gelişmesi mümkün değildir. Türkiye doğru bir tercih yapmış ve sanayi ülkesi olmayı tercih etmiştir. Yeraltı zenginliklerine sahip olmadığımız için biz çalışarak, üreterek zengin olmak mecburiyetindeyiz. Bu zenginliğinde sadece finans sistemine veya turizme, hizmetler sektörüne dayalı bir zenginlik olması mümkün değil. Bizim gibi ülkelerin bunu sanayi üretimiyle gerçekleştirmesi ve nitelikli sanayiye, yüksek katmadeğerli ileri teknolojiler üreten bir sanayiye yönelmesi gerekiyor.”



“Sanayiyi ülkeye dengeli dağıtmalıyız”

Ergün, teknoloji, ihracat ve üretimde ileri seviyeye çıkılması gerektiğini belirterek, bunun için de bir sıçramanın daha yapılması gerektiğini vurguladı, herkesin bu sıçramaya katkı sağlayacağını ifade etti: “Sanayinin önemli bir kısımını Türkiye’nin geneline dengeli bir şekilde dağıtmamız lazım. ‘Bir sanayi ülkesi olacağız’ diye yola çıkarken, bazı dengesiz dağılımlar olabilir. Marmara Bölgesi’ne herşey yığılmış. Kocaeli’ye, dar bir bölgeye çok şey yığılmış, limanlar, sanayi tesisleri. Bunun daha fazla yığılması mümkün değil, taşıyamayız zaten. Onun için Kocaeli'de önümüzdeki yıllarda daha fazla sanayi tesisisi görmeyeceğiz, daha fazla belki liman tesisi görmeyeceğiz ama hem limanlarımız derlenecek, toplanacak hem de sanayi tesislerimiz daha nitelikli tesisler haline gelecek. Eğer daha fazla sanayi gelirse bu yükü kaldıramayız. Yeni yükleri Anadolu’ya kaydırmamız gerekiyor. Sadece Kandıra’da Gıda İhtisas OSB’nin kurulmasına izin verdik. Ama bundan sonra izin vermedik ve vermeyeceğiz. İstanbul ve Kocaeli gibi şehirlerden bazı yükleri Anadolu’ya transfer etmek mecburiyeti var. Biraz maliyetler farklılaşabilir ama altyapı hizmetleriyle Anadolu’nun içlerine doğru üretimi kaydırmamız lazım.”

Anadolu’nun çeşitli illerinde yeni sanayi havzalarının oluşturulduğunu anlatan Ergün, yeni sanayi bölgelerinin Kocaeli’ye kurulması ihtiyacının olmadığını belirtti. Bakan Ergün, teşvik sisteminin sanayiyi Anadolu’ya taşımayı amaçladığını, Kocaeli’de yaşanan sıkıntıların giderilmesi için de çalışmaların başladığını ve bu projelerin bir kısmının bittiğini aktardı.

Ergün, Kocaeli’nin geleceğinde sanayinin her zaman olacağına işaret etti: “Kocaeli, doğal bir limandır. Limanlar daha organize bir şekilde burada varlıklarını sürdürecektir ama sayıları artarak değil, niteliklerini arttıracak. Sanayi tesislerinin sayısını arttırmasıyla değil, niteliklerini arttırması şeklindeki çalışmalarla yolumuza devam edeceğiz.”



Sorun ana güzergah sorunu

Türkiye’nin Anadolu’ya açılan kapısının Kocaeli olduğunu söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım şunları söyledi: “Buraya bu kadar yatırım olunca elbette altyapı sorunları oluşacaktır. Bizim yaptığımız bir tespit ve bu konuda çözüm bulmak için çalışma yapıyoruz. Zenginlik merkezlerini çoğaltmamız gerekiyor. Dengesiz nüfus dağılımını dengeli hale getirmek için bunu yapmalıyız. 2023 yılına kadar Türkiye’nin nüfusunun 90 milyona çıkması dahi zor iken Kocaeli’nin nüfusu çok hızlı artıyor. Kocaeli’deki en büyük sorun ana güzergah sorunudur. Kılcal damarların sayısını arttırmakla ana damarı genişletemezsiniz. Burada şu katılımı yapalım, işi çözelim, bunlar günlük işler. Ana dağıtım kanallarını, atar ve toplar damarları yeni ilavelerle çözmemiz gerekiyor.”



Kocaeli fedakarlık yapmalı

KSO Başkanı Zeytinoğlu’nun önlerine 100 milyarlık bir fatura çıkarttığını söyleyen Yıldırım, “Sayın Başkan bunların bir çırpıda yapılmasını istiyor. O zaman pamuk eller cebe” dedi. Buradaki taleplerin hep “yapalım” diye geldiğini söyleyen Yıldırım şunları ifade etti: “Sizin hesap muhasebede iş görür ama bizde görmez. 81 ilin hizmeti 10 vilayetin sırtından geçiniyor. Sizin hakkınızı, İstanbul’un hakkını verirsek Siirt’i, Kilis’i ne yapacağız. Biz bölgeler arasındaki uçurumu aynı yapmak için pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Siz bir miktar daha fedakarlık yapmak zorundasınız.”

Devam eden önemli projelerinin olduğunu da söyleyen Yıldırım, İstanbul İzmir geçişinin Bursa’ya kadar olan bölümünün 2015 yılına kadar açılacağını kaydetti. 4 bin kişinin şu anda geçiş için çalıştığını belirten Yıldırım, “Bu kent için çok önemli projeler yaptık. İstanbul-İzmir geçişi yapıldığında kent içindeki trafiğin yüzde 30’u azalacak” dedi.



“Biz okyanus ortasında yaşayan bir ülke değiliz”

Türkiye’nin konumunu ve önemini herkesin bildiğini söyleyen Bakan Binali Yıldırım, ülkedeki sanayi yatırımlarının yoğunluğuna dikkat çekti: “Ülkeler var üretirler ve gelenekleri vardır. Köklü esaslara dayanan bir büyüme modeli vardır. Ülkeler vardır gelir geçer gelirlerle ayakta dururlar. Biz okyanusun ortasında turizme bağlı yaşayan ada ülkesi değiliz. Bu ülke Doğu ile Batı’nın birleştiği, medeniyet ve ticaret yollarını birleştiren bir ülke olmuş. Ülkemizin konumunu ve önemini hepimiz biliyoruz. Çevremizde 25 milyar dolarlık ekonomik büyüklük var. Çevremizde 1.5 milyar nüfus var. 3.5 saatle 50’den fazla ülkeye ulaşabiliyoruz. Biz ülkemizin konumunu ve önemini biliyoruz.”



300 milyar dolar ihracat hedefi

Kocaeli’nin doğal bir liman olduğunu aktaran Yıldırım şu noktalara dikkat çekti: “Her fabrikanın önünde bir liman yapılmış. Geçmişten gelen hatalar bunlar. Fabrikam var önüne iskele yapayım diyorlar. Bu kentte ya limancılık yapacaksınız, ya da sanayicilik. Bu kadar küçük bir alanda hem dikey, hem yatay büyüme hem işvereni, hem bizi, hem doğayı yoruyor. Yapılan işlerin ilmine uygun olması gerekiyor. Eğer olmazsa sorun hepimizin oluyor. Taleplerimizde daha duyarlı olun. Bir müddet daha bu sorun yaşanacak ama 5 yıl sonra daha azalacak.”



Kocaeli’nin 2023 hedefinin 200 milyar dolar değil, 300 milyar dolar olmasını isteyen Yıldırım, “Yollar bizden ihracat sizden. Size 300 milyar yakışır” dedi. Güney Otobanı ile ilgili etüt çalışmalarının da olduğunu anlatan Yıldırım, Kandıra’da Kuzey Karadeniz yolunun çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Hızlı trende üçüncü hattı yapana kadar canlarının çıktıklarını belirten Yıldırım, “Kimse bir karış yerini vermiyor. Fabrikaların ucundan yıkın bizde yapalım. Bu da olmazsa o zaman dördüncü hatta yok” dedi.



YHS 29 Ekim’e yetişmeyecek

Yüksek Hızlı Tren’in (YHS) 29 Ekim tarihinde başlayıp başlamayacağına ilişkin bir soru üzerine Bakan Yıldırım, “Bizim programımız 29 Ekim’de Marmaray. Marmaray’ı açacağız. O programda bir değişiklik yok. Ama bu hatta testlere başlamış olacağız. Ondan sonra birkaç ay daha sürecek. Dolayısıyla yani hızlı trenin resmen açılışı 29 Ekim değil. Bunu düzeltmekte yarar var. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bundan sonraki işler biraz daha, el alan işler” dedi.



KOCAELİ’NİN ALTYAPI TALEPLERİ

KSO BAfiKANI Ayhan Zeytinoğlu Kocaeli’nin altyapı ihtiyaçlarını şöyle özetledi:

1) Kocaeli Lojistik ve Ulaşım Master Planı’nın ulusal planlara entegre edilmesi.

2) Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin Kocaeli’de kalan kısmının bir an önce tamamlanması.

3) İzmit-Yalova D130 karayoluna alternatif bir otoyol inşa edilmesi. Köseköy-Gölcük-Gemlik yönünde demiryolu hattı yapılması.

4) TCDD İltisak Hattı çalışmalarının bir an önce tamamlanması. OSB’ler ile limanların demiryolu bağlantısının kurulması.

5) Dördüncü demiryolu hattının planlanması ve Üçüncü demiryolu hattının bir an önce tamamlanması. Gebze-Köseköy arasında üçüncü hatta ilave yeni bir dördüncü hattın planlanması.

6) fiehrin kuzeyine, uzun vadede planlanan Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın orta vadede planlanması.

7) Üçüncü köprü geçidindeki demiryolu kapasitesinin ciddi anlamda yük taşımacılığına ayrılması.

8) İstanbul Metrosu’nun Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra Dilovası’na kadar ve bir taraftan İzmit ve Sakarya’ya kadar uzatılması.

9) Köseköy ve Gebze’de Lojistik merkezlerin demiryolu bağlantı yolları tamamlanarak kurulması.

10) Eski İstanbul Yolu’nun bir an önce duble yol olacak şekilde ihalesi.

11) Derince Limanı’nın kendi getireceği yükü taşıyacak yatırımlarla özelleştirilmesi.

12) Cengiz Topel Havalimanı’nın kargo taşımacılığına açılması.



