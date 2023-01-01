Akbank’ın stratejisi: KOBİ’ye destek Türkiye’ye destek

İşletmelerin sadece kredi ve mevduat ihtiyacı olmadığının farkında olan Akbank, sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla “KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü” felsefesiyle hareket ediyor. Banka, hem KOBİ’yi hem de esnafı büyütecek A’dan Z’ye ürün ve hizmetlerle geliştirmeye odaklanıyor.

Akbank, KOBİ’lere verilen her türlü desteğin Türkiye ekonomisine verilen destek demek olduğuna inanıyor. “KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü” felsefesiyle hareket eden Akbank, tüm çalışmalarını uzun vadeli hedeflerle değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, “Akbank KOBİ Bankacılığı olarak KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için varolan kredi ürünlerimize yenilerini katacağız ve uygun koşullarla sunacağımız fonlarla desteğimizi artırarak devam ettireceğiz. Diğer taraftan KOBİ’lerimize finansman desteği sağlamanın yanısıra bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak, büyümesine katkısı olacak, işlerinde uygulayabilecekleri yenilikçi uygulamalarla onları destekleyecek yeni çözümler de üretmeyi sürdüreceğiz” diyor. Bankacılık dendiğinde akla kredi ve mevduat gibi temel ürünlerin geldiğinin altını çizen Oğuz, şu bilgileri veriyor: “Oysa KOBİ’lerin gerçek anlamda “iş ortağı” olabilmek için tüm faaliyet döngülerindeki ihtiyaçlarına cevap vermek gerekiyor. Diğer taraftan da KOBİ’lerin hayatında rekabet artıyor, kar marjları daralıyor. KOBİ’ler bu ortamda yeni pazarlar bulma, işlerini geliştirme gibi asıl odaklanmaları gereken konuların yanısıra birçok detay ile uğraşmak durumunda. Tahsilatları/ Ödemeleri gününde gerçekleşti mi? Doğru tutarlarda yapıldı mı? Bunları takip etmek hem zaman hem de insan kaynağı gerektiriyor. İşte bu noktada nakit akışlarının takibini sistematik hale getirerek ihtiyaçlarına uygun nakit yönetimi ürünlerini hayata geçiriyoruz. Böylelikle onlara zaman kazandırıp maliyetlerini azaltmalarını sağlıyoruz.”

KOBİ’lere özel geliştirdiği çözümler ile verdiği desteği sürdüren Akbank, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Akbank, KOBİ’lere yaptıkları bankacılık işlemlerine uygun tarifeyi seçerek sadece tek bir sabit ücret ödemelerine imkan sağlayan “Kuruşun Değerini Bilen Tarifeler”i sunuyor. Böylelikle KOBİ’ler bankacılık işlemleri için ne ödeyeceğini baştan bilerek hesabını yapabiliyor, bir sürprizle karşılaşmıyor. Esnaf ve KOBİ’lerin en çok yaptıkları bankacılık işlemleri göz önünde bulundurularak oluşturulan bu tarifelerle KOTA Direkt, KOTA 10, KOTA 20, KOTA 30, KOTA Yıllık, KOTA POS, KOTA POS Yıllık, KOTA Esnaf, KOTA 1000, KOTA 2500 ve KOTA Sınırsız olarak farklı seçenekler sunuluyor. Bu tarifelerle KOBİ’ler havale, EFT, çek/senet tahsilatı, çek karnesi, hesap cüzdanı/hareketi yazdırma gibi bankacılık işlemlerinin her biri için ayrı ayrı ücret ödemiyorlar. Türkiye'de esnaflığın temel olarak bir meslekten çok, bir "kültür" olduğunu vurgulayan Bülent Oğuz, "Akbank olarak biz de ürünlerimizi yalnızca esnaf ve KOBİ’lerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değil, aynı zamanda onlarla aynı dili konuşup, aynı kültürün bir parçası olacak şekilde tasarlıyoruz” diyor. Esnaf ve KOBİ’lere yönelik tüm yeni ürün ve hizmetleri onlara danışarak geliştirdiklerinin altını çizen Oğuz, Akbank'ın 2012 yılından bu yana geniş kapsamlı bir Tasarruf Seferberliği yürüttüğüne de işaret ederek, "Kuruşun Hesabını Bilen Tarifeler"in de esnaf için önemli bir tasarruf aracı olacağına dikkat çekiyor.

Vergi ödemeleri de talimatla

Akbank’ın KOBİ’ler için geliştirdiği diğer bir hizmet ise ‘Talimatlı Vergi’. Yasal ödemelerin gecikme cezaları çok yüksek ve KOBİ’ler için ciddi bir maliyet oluşturuyor. Ancak günlük iş yoğunluğunda bunları unutabiliyorlar. Bu gerçekten hareketle yeni bir ürün olan “Talimatlı Vergi” de KOBİ’ler daha önce fatura ve SGK ödemelerinde olduğu gibi artık vergi ödemeleri için de Akbank’a talimat verebiliyor. Bülent Oğuz, “Ürünümüze 130 bin talimat adedini geçtik. KOBİ’lerin bu derece yoğun ilgi göstermesi çok sevindirici. Bunun yanısıra dış ticaret yapan KOBİ’lere de gümrük vergisi ödemelerini zaman ve mekan bağımsız 7/24 yapabilmeleri için çözüm ürettik. Mevcutta şube ve internet kanalından ödedikleri gümrük vergilerini artık cep telefonundan gönderecekleri bir SMS ile sorgulayıp ödeyebiliyorlar. Ayrıca KOBİ’lerin ‘Akbank Direkt Mobil ve Akbank Direkt İnternet’ten tüm vergilerini, ATM’lerden ise Motorlu Taşıt ve Trafik Para Cezası vergilerini ödemeleri de mümkün” bilgisini veriyor. Oğuz, KOBİ’lere ayrıca Doğrudan Borçlandırma Sistemi, E-Fatura, Tedarikçi Finansmanı ve Toplu Ödeme hizmetini sunduklarını aktarıyor.

Esnafa Akbank desteği

Akbank, KOBİ’lerin içinde önemli bir paya sahip olan esnafa yönelik çalışmalarını ise “Akbank’tan Esnaf Kardeşliği” adı altında sürdürüyor. Oğuz, “Esnafımıza ihtiyaç duydukları finansman için rahatça geri ödeme imkanı sağlayan ‘Olduğunda Öde Kredisi’ ile başlayan çalışmalarımıza Axess KOBİ, Gönlüne Göre Öde Esnafım, POS ciro taahüdü karşılığında hediye tablet kampanyası, Siftah Biriktiren Hesap ve Kuruşun Değerini Bilen Tarifeler ile devam ettik. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile de bir işbirliği anlaşması imzaladık” diyor. Oğuz, şunları aktarıyor: “Akbank-TESK işbirliği çerçevesinde, Akbank KOBİ Müşteri İlişkileri Yöneticileri (MİY) kariyer eğitimlerinin bir parçası olarak Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren TESK tarafından Akbank’a yönlendirilen esnaf ve sanatkarları ziyaret ediyor. MİY’ler, esnaf ile birarada zaman geçirerek, müşteri, banka, tedarikçi açısından esnafın günlük döngüsünü daha yakından izleyerek, esnafın gündeminde olan konuları kavrıyor ve varsa yaşanan sıkıntı ve sorunlarını öğrenerek çözümler geliştirilmesine destek oluyor.”

Ekonomi yönetiminin 2023 yılı için ihracatçı sayısı hedefi 75 bin. Bu hedefe ihracatçı KOBİ’lerin sayısını artırmadan ulaşılması zor. Akbank, potansiyel ihracatçı 20 bin müşterisinin kapısını çalarak ihracata başlamaları için cesaretlendirmeyi hedefliyor. Oğuz, “Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine verdiğimiz destek kapsamında, ihracatçılar için “Yürüyelim Arkadaşlar" sloganıyla geniş kapsamlı bir hamle başlattık. Akbank İhracata Destek Hamlesi ile hedefimiz hiç ihracat yapmamış işletmelere de yeni ufuklar açmak ve mevcut ihracat pastasının büyümesine destek olmak” diye konuşuyor. Yürüttükleri çalışmaları Oğuz, şöyle detaylandırıyor: “2.500'ü aşkın çok geniş bir uluslararası bankacılık muhabir ağı ile ihracatçıların kolaylıkla yeni pazarlara ulaşmalarını ve işlemlerini avantajlı bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca ihracatçı KOBİ’lerimizin en çok yaptıkları dış ticaret işlemlerini gözönünde bulundurarak onlara özel bir tarife oluşturduk. Bu tarife ile KOBİ’ler bankacılık işlemleri için tek bir sabit ücret ödüyorlar. Son olarak, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi-EDU ile KOBİ’lerin ihracat konusundaki bilgi ve becerilerini artırarak sürdürülebilir büyümelerine destek olmak amacıyla ‘Akbank İhracat Akademisi’ni hayata geçirdik.”



AKBANK GİRİŞİMCİ GELİŞTİRİYOR

KOBİ, esnaf derken Akbank için girişimcinin de önemi yadsınmıyor. Bülent Oğuz, Sabancı Üniversitesi ile birlikte girişimcilere yol göstermek, destek olmak ve eğitmek için başlattıkları ‘Akbank Girişimci Geliştirme Programı’na değiniyor: “Programa; Türkiye'de kurulmuş bir şirketin yönetimde aktif bir ortağı veya üst seviye yöneticisi olan girişimciler başvurdu. Başvurular arasından Sabancı Üniversitesi Girişimcilik Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ve seçim sürecinde; projelerin yarattıkları katmadeğer, ne kadar inovatif oldukları, katettikleri yol, büyüme potansiyelleri ve hedefleri gibi konular gözönünde bulunduruldu. Değerlendirme süreci sonunda 50 girişimci kapsamlı bir eğitime katılmaya hak kazandı.”