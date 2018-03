DenizBank’ın KOBİ stratejisi kredinin çok ötesinde…

KOBİ’ye destek Türkiye’ye destek

DenizBank, Türkiye ekonomisinin geleceğine inanıyor. 1.5 milyon KOBİ’ye ulaşan DenizBank, 2017 yılının ilk 6 ayında yakaladığı yüzde 24 büyümeyi yıl sonunda da sürdürmeyi hedefliyor.

DenizBank için KOBİ’ler Türkiye’nin can damarı. Desteklenmesi, geliştirilmesi gerekiyor. DenizBank KOBİ’lerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız, “Bizler KOBİ’lere sunduğumuz desteklerle hem KOBİ’lerimizin ekonomi içerisindeki payını arttırmayı hedefliyor; hem de böylelikle ülkemizin büyümesine destek sağlamaya çalışıyoruz” diyor.



KOBİ’ye desteği sadece ‘kredi vermek’ olarak görmeyen Denizbank, bu yaklaşımının da meyvelerini topluyor. Buna göre DenizBank’ın ulaştığı KOBİ sayısı 1.5 milyona ulaşıyor. Kulaksız, “Bu destekler ile de son 3 yıldır bankacılık sektörünün çok üzerinde büyüdük. Örneğin; geçen yıl sektörün yüzde 8.5 büyüdüğü noktada DenizBank KOBİ Bankacılığı olarak nakdi kredilerimizi yüzde 24 artırdık. Ayrıca 2017’nin ilk 6 ayında da sektör yüzde 15.5 büyürken biz nakdi kredilerde yüzde 25’lik bir büyüme yakaladık” diye konuşuyor. Kulaksız, bu yılı sektörün üzerinde bir büyüme ile kapatmayı ve önümüzdeki yıl da hız kesmeden KOBİ’lerin yanında olmayı hedeflediklerini söylüyor. DenizBank’ın KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 25’e yakın olduğunun altını çizen Kulaksız, “Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı ekonomik değişikliklere karşı sektörde zaman zaman durgunluklar yaşansa bile, bizler DenizBank olarak durmadık, KOBİ’mizi desteklemeye ve bunun karşılığında da büyümeye devam ettik. KOBİ’lerimizin her zamankinden daha çok desteğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde KGF, Nefes ve KOSGEB Kredileri kapsamında da KOBİ’lere kaynak aktaran ve destek veren öncü banka olduk” vurgusunu yapıyor.



DenizBank; KGF ve KOSGEB kaynaklarına aracılık etti, Nefes Projesi’nde yer alan tek özel banka oldu

Denizbank, KOBİ özelinde ekonomiye destek vermek için yılın başından itibaren hummalı ve özverili çalışma yürütüyor. KOBİ’lerin düşük maliyetler ile finansmana erişebilmeleri amacıyla TOBB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğinde hayata geçirilen ‘Nefes Kredisi’ projesine ilk “evet” diyen ve projede de yer alan tek özel banka oldu. Nefes Kredisi kapsamında TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere piyasa faiz oranlarının yüzde 15-16 olduğu bir dönemde yıllık yüzde 9.90 faiz oranıyla 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli kredi olanağı sundu. DenizBank, proje kapsamında TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere, piyasa faiz oranlarının oldukça altında kredi kullandırdı. Bu dönem ekonomideki en önemli gelişme belki de KGF’nin ekonomiye etkin bir şekilde dahil edilmesiyle oldu. Teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde sorun yaşayan KOBİ’lere kefalet sağlayan KGF, 2017’de 200 milyar TL’ye yaklaşan kefalet sağladı.



Kulaksız, DenizBank’ın sürece dahil olmasını ve aldıkları rolü şöyle aktarıyor: “KGF’nin potansiyelini ve ekonomiye sağladığı faydaları bilerek KGF desteklerini en etkin kullanan bankalardan biri olduk ve yeterli teminatı olmadığı için finansmana erişmekte zorlanan KOBİ’lerimizi KGF teminatlı krediler ile destekledik. Bu sayede zorlaşan ekonomik koşullara karşı KOBİ’ler direnç kazanırken; süreç boyunca da destekleri çok hızlı bir şekilde KOBİ’lere aktardık. Yine KOBİ’lerden KGF hakkında gelecek sorulara her an cevap verebilmek, onların bu destekten nasıl yararlanacağını vb. gibi hususları aktarabilmek adına KGF destek hattı kurduk. Sektörde bir ilk olarak kurulan 0212 355 10 55 KGF destek hattımızda uzman kadromuzla 7/24 destek veriyoruz.”



Aynı zamanda KOBİ’lere uzun vadeli kredi imkanı tanıyan KGF uygulamasının ekonomide kalıcı hale getirilmesi gerektiğini aktaran Kulaksız, DenizBank olarak şimdiye kadar NEFES Kredisi, KOSGEB Sıfır Faizli Kredi ve KGF kredileri ile yaklaşık 70 bin müşteriye 14 milyar TL kaynak aktardıklarını, bu kaynağın yaklaşık yüzde 75‘inin (10 milyar TL) KOBİ’lere sağlandığını açıklıyor. Kulaksız, bu noktada önemli bir uyarıda bulunuyor ve KGF destekli kredi verirken KOBİ’lerin bankanın değerlendirme sisteminden geçirildiğine dikkat çekiyor.



Dijital dönüşüm maliyetleri azaltıyor

Dijital dönüşüm önemli bir süreç. Hız, maliyetleri düşürme ve hayatı kolaylaştırma gibi imkanlar tanıyan dijital dönüşüme KOBİ’lerin uyum sağlamaları için destek veren DenizBank, KOBİ’lerin işlerini dijitale taşıyabileceği web platformu www.kobideniz.com hizmetini sunuyor.



Kulaksız, şu bilgileri veriyor: “Müşterilerimiz ürün ve hizmetlerini anında internette tanıtabilecek ve dijital dönüşüme uyum sağlayabilecektir. KOBİ’lerimizin işlerini dijitalleştirmek, onlara yenilikçi ürün ve hizmetler sunabilmek adına yakın zamanda hayata geçirdiğimiz ürünlerimizden de bahsetmek gerekirse; KOLAY POS ürünümüz ile kullanım maliyetini sabitleyerek, KOBİ’lerin hizmet bedeliyle ilgili yaşadıkları sorunları da ortadan kaldırıyoruz. Müşterilerimiz kolayca alabilecekleri bu ürün ile ödeyecekleri tutarı bilerek hesap yapmak zorunda kalmıyor. Yine yakın zamanda hayata geçen, çok yeni olmasına rağmen yüksek indirme adetlerine ulaşan Deniz POS mobil uygulaması ile nerede olursanız olun; POS talebi, rulo talebi, ekstre bilgisi… gibi pek çok POS işlemini tek dokunuşla tamamlayabiliyorsunuz. Hatta çok yakında müşterilerimiz POS bakiyelerini de bu mobil uygulama üzerinden görebileceklerdir.



Bir diğer örnek ‘Deniz’e Çek Gönder’ uygulaması. Deniz’e Çek Gönder uygulamasını indirip; hangi bankadan olursa olsun faturalı çekinizin karekodunu okutarak veya karekodu yok ise önlü arkalı fotoğrafını çekip uygulamaya yükleyerek, çekinize karşılık alabileceğiniz tutarı öğrenebiliyorsunuz. Çekinize karşılık alabileceğiniz nakit tutar, size gönderilen SMS mesajı ile iletiliyor ve en yakın DenizBank şubesine giderek de nakdinize kolayca ulaşabiliyorsunuz.”



İhracatçı KOBİ’lere Denizbank’tan destek

Yaklaşık 10 yıl önce hayata geçirilen ‘İşletme Kart’ bugün DenizBank’ın önemli bir ‘ürün markası’ oldu. İşletme Kart’ı bugün 370 bine yakın KOBİ kullanıyor. İşletme Kart’ın “Taksitli Ticari Kredi”, “Şirket Kredi Kartı”, “Ticari Kurtaran Hesap” ve “Sektörel Kredi” özellikleri ile KOBİ’ler alışverişlerinde taksit ve öteleme imkanlarından yararlanıyor, acil nakit ihtiyaçlarını karşılıyor ve kolayca kredi kullanabiliyorlar. İşletme Kart’a başvuru da çok hızlı, çok kolay. Cep telefonundan “ESNAF” yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. Kimlik numarası yazılıp 3280’e atılarak tek bir SMS ile başvuru yapılabiliyor. İhracat yapan KOBİ’leri de unutmadıklarını söyleyen Kulaksız, “Kendine bir yol haritası oluşturmak, bilgi almak, yatırım yapmak, başka pazarlara açılmak isteyen her KOBİ’mize danışmanlık veriyoruz. Müşterilerimiz 0212 348 34 44 no’lu Dış Ticaret Destek Hattımız ile dış ticarette kullanılan ödeme şekillerinden uluslararası kurallara kadar birçok konuda bilgi alabilmekteler” bilgisini veriyor.

Türkiye genelinde 740 şubesi bulunan ve 1200 KOBİ portföy satıcısı ile KOBİ’ye ulaşan DenizBank, KOBİ Bankacılığı olarak odalar ve meslek birlikleri ile de işbirliği yapmaya önem veriyor. TOSYÖV’ün İstanbul ve Ankara illerindeki KOBİ Zirveleri’ne ve 7 ildeki KOBİ Destek Toplantıları’na ana sponsor olduklarını hatırlatan Kulaksız, “Samsun, Hatay, Bursa, Kayseri, Çorlu, İzmir gibi illerde etkinliklerimiz gerçekleşmiş olup, önümüzdeki dönemde de sponsorluğumuz devam edecektir.

Bir yandan da sektöründe öncü firmalarla yapılan işbirlikleri neticesinde müşterilere günlük hayatlarını kolaylaştıracak, ticari faaliyetleri gereği katlanmak zorunda oldukları maliyetleri azaltacak hizmetler avantajlı bir şekilde sunulmaktadır. Gerçekleştirilen işbirlikleri neticesinde, DenizBanklı KOBİ müşteriler; kargo, kuru temizleme, yemek, güvenlik gibi sektörlerdeki firmalardan indirimli olarak hizmet alabilmektedir” açıklamasını yapıyor.

Sahada KOBİ’lerle biraraya gelerek iletişim sağlayan Murat Kulaksız, KOBİ’lere ise şu sözlerle sesleniyor: “Gelirine uygun borçlanılmalı. Maliyetine dikkat etmeli ve kendini-kurumunu geliştirmeli. Bu süreçte DenizBank olarak amacımız KOBİ’lerimiz ile birlikte büyümek; ihtiyaç duydukları her an yanlarında olabilmektir. Yenilikçi çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de artarak sürecektir” diyor.