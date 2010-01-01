Fiba Holding’in son finans yatırımı iddialı

Fibabanka 5 yılda 10 kat büyüdü

Türkiye’nin en önemli girişimcilerinden Hüsnü Özyeğin’in kurduğu Fibabanka, 5 yılda 10 kat büyümeyi başardı. Sektörün tecrübeli ismi Bekir Dildar’ın Genel Müdür koltuğunda oturduğu Fibabanka, hızlı, sağlıklı ve karlı büyüme stratejisini 2016’da sürdürmek için sermaye artırımına odaklanıyor.

Fiba Holding’in finans sektöründeki son bankacılık yatırımı olan Fibabanka, yaklaşık 5 yılda aktif büyüklüğünü 9.5 milyar TL’ye ulaştırarak 10 kat büyümeyi başardı. Hızlı, sağlıklı ve karlı büyüme stratejisiyle geleceğe odaklandıklarını söyleyen Fibabanka Genel Müdürü Bekir Dildar, “Beklediğimiz sermaye artırımı Kasım ayında gerçekleşirse 2016’da en az yüzde 25-30 büyüme hedefliyoruz” dedi.

Dildar, Fibanbanka’nın bilanço büyüklüğünün yılsonunda 10 milyar TL, kredi büyüklüğünün ise 7.2 milyar TL’den yıl sonunda 7.5 milyar TL’ye çıkmasını hedeflediklerini belirtti. Bankanın büyüme alanını sektör bağımsız olsa da; inşaat, turizm, gıda ve içecek sektörü oluşturuyor. 17 ilde 67 şube ile KOBİ ve ticari işletmelere odaklandıklarını söyleyen Bekir Dildar, “Toplam müşteri sayımız 150 bin. Müşterinin talimatıyla yapılmış işlemleri aktif sayıyoruz. Bu rakamımız ise 71 bin. Geçen yıl bürüt karımız 95 milyon TL oldu. Bu yılın ilk altı ayında bürüt karımız 48 milyon TL’ye çıktı. Öz sermaye karlılığımız yüzde 14. Sektörde aktif büyüklükte 21. sıradayız. Sermaye artışıyla daha hızlı bir performans sağlayabiliriz” diye konuştu.



Seçimler yatırımları öteletti

2010 yılında 900 milyon TL aktif büyüklüğe sahip Millennium Bank’ı satın alan Fibabanka’nın kuruluşunda röportaj yaptığımız Bekir Dildar, 2016 yılı için Türkiye’de orta ölçekli banka olma iddiasında olduklarını açıklamıştı. Aradan geçen 5 yılın sonucunda geldikleri aşamada bu hedefin konjonktürden kaynaklı olarak 1.5 yıl ötelendiğini öğreniyoruz. Detayları Bekir Dildar, anlattı: “2015 yılını yüzde 25 büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Sermaye girişiyle birlikte gelecek yıl da yüzde 25-30 büyüme sağlanır. Eğer sermaye girişi olmaz ise sektör kadar büyürüz. 2016’da aktif büyüklüğümüz 13- 14 milyar TL’ye ulaşır. Orta ölçekli banka için gerekli aktif büyüklük yaklaşık 20 milyar TL’dir. Dolayısıyla hedeflerimizin yaklaşık 1.5 yıl gerisinden ilerliyoruz diyebiliriz.”

1 Kasım’da gerçekleşecek genel seçimlerin de büyüme stratejilerinde önemli olduğunun altını çizen Dildar, hem piyasaya hem de beklentilerine ilişkin şunları söyledi: “1 Kasım bizim için önemli. Öyle ya da böyle hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Sanayici, bankacı, ticaret erbabı yatırımlarını askıya almış durumda. Hükümet kurulursa Türkiye’nin yüzde 3’ten daha fazla büyüyeceğine inanıyorum. Ülkemizde yüzde 5 ve üzeri büyüme rakamlarında yatırımlar artıyor. Buna ihtiyacımız var.”

Döviz kurundaki artışın Türk insanının DNA’sına işlediğine ve kriz algısı yarattığına dikkat çeken Dildar, döviz kurunun bugünkü seviyelerde korunması veya biraz daha aşağıya çekilmesi gerektiğini dile getirerek şunları söyledi: “Kur artarsa kriz var demektir. Bir otomotiv bir de inşaat sektöründen alım tepkisi geliyor. Sonra herkes bekleme moduna giriyor. Bunu kırmak gerekiyor. Ancak sadece Türkiye’nin değil Rusya’nın da toparlanması, güney komşuların daha barış içinde olması önemli. Türkiye’nin çalışmaya ve büyümeye ihtiyacı var. Genç nüfusu olan bir ülkeyiz ve bu gençlere iş yaratmalıyız. Türkiye’de ayrıca 2 milyon mülteci var. Onların da sorumluluğu üzerimizde. Bu mülteciler için de daha çok çalışmalıyız.”



Önümüzdeki dönem karlı değil zorlu

Bekir Dildar, gelecekte sadece Türkiye için değil gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomiler için bankacılık sektörünün çok karlı değil daha zorlu bir döneme girdiğini belirtiyor. Yurtdışındaki regülasyonların artmasına bağlı olarak likitide sağlayıcıların borç vermede zorluklarla karşılaştıklarını anlatan Dildar, “Para sağlayıcılar vadeleri veya koşulları değiştirmek istiyorlar. Basel III kriterleri önemli. Piyasadaki bu değişikliğin kredi maliyetlerine etkisi olacaktır. Ölçek olarak büyük bankaların kredi maliyetleri artacaktır” diye konuştu. Bankaların karlılık oranlarına da değinen Dildar, şunları söyledi: “Sektör eski karlılık oranlarında değil. Karlılık yüzde 15’ler seviyesinde kalıyor. Öz kaynak karlılığı yüzde 11-12 civarında. Enflasyonun biraz üzerinde. Bankalar çok para kazanıyor yanılsaması maalesef piyasada var. Hep söylerim, yüzde 10 para kazandığınız işe milyarlarca sermaye koyamazsınız. Banka kolay kurulmuyor. Sürekli sermaye desteği gerekiyor. Bankalar temettü dağıtmıyor. Elde ettiği karı özkaynağa ekliyor. Bilançosunu büyüterek ekonomiye katkıda bulunuyor. Piyasada ‘bankalar çok kazanıyor, çok komisyon alıyor’ algısı yanılsama. Ayrıca artık komisyonlarda limitler var. Bireysel taraf net bir şekilde sınırlanmış durumda. Tüketici mahkemeleri geçmişe dönük ciddi iade kararları veriyor. Büyük bankalar ciddi paralar ödüyor. Bankaların alabileceği veya çalışabileceği alanlar belli.”



İstihdam en önemli yatırım alanı

Banka için en önemli yatırım alanını insan kaynakları oluşturuyor. Dildar, istihdamda 1300 kişiye ulaştıklarını, insana yatırıma devam ettiklerini ve bu yıl 108 tane yeni mezun aldıklarını açıkladı: “Bu yeni mezunlar toplam istihdamımızın yüzde 20’sini oluşturuyor.” 3-5 yıldır yeni mezun gençlere odaklı çalıştıklarına dikkat çeken Dildar, “Gençlerden aldığımız geri bildirim çok önemli. Daha yaratıcı ve daha korkusuzlar. İletişimde daha rahatlar. Ayrıca kurum kültürünün devam etmesi için eski çalışanların olması da çok önemli. Çünkü yeni kuşaklara bu kültür sirayet ediliyor. Hüsnü Özyeğin için bu kurum kültürü çok önemli” dedi.



KOBİ’ler büyümenin motorunda

Fibabanka büyümesinin motoruna KOBİ’leri yerleştiriyor. Bankanın KOBİ’de toplam müşteri sayısı 30 bin. Aktif müşteri sayısı ise 12 bin. Fibabanka Bireysel ve KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ergun, ağırlıklı BDDK tanımını kullandıklarını ve orta ölçekli işletmelerde hızlı büyüme sağladıklarını açıkladı. 12 bin müşterinin 10 bininin kredili olduğunun altını çizen Ergun, sadece perakendede cirosu 0 ile 40 milyon TL olan işletmelere 2.4 milyar TL nakdi kredi kullandırdıklarının altını çizdi.

Devletin de KOBİ’lerde büyüme stratejisini teşvik ettiğini hatırlatan Ergun, “Bankaların karşıtlık oranı KOBİ’lerde daha düşük. Sanayi güçlensin isteniyor. Banka olarak KOBİ’ye büyük önem veriyoruz. 200-300 milyon TL’lik bir sermaye artışı olursa KOBİ’ye 3 milyar TL kredi büyüklüğü yaratabiliriz. Bunun fonlamasını da mudilerden sağlıyoruz. Fibabanka’ya mudilerimiz güveniyor” diye konuştu.



Fibabanka’nın KOBİ stratejisi: hız

Sektörel ayrım yapmayan Fibabanka 17 ilde 67 şubede hizmet veriyor. 17 şehir Türkiye’nin GSYİH’nın yüzde 80’ine denk geliyor. Önümüzdeki dönem Manisa, Eskişehir, Aydın’a şube açılması sağlanacak. KOBİ’ye sahada ulaşan bankanın genel müdürlük dahil satış ekibi sayısı 600’ü buluyor. 1300 kişi istihdam eden bankanın KOBİ portföy yönetici sayısı ise 155. Mikro işletme satış ekibi ise 20 kişi. Emre Ergun, bankanın KOBİ stratejisini şöyle anlattı: “En uygun ürünü ve hizmeti en hızlı sunan banka olmak istiyoruz. Hız en önemli farklılığımız. Kredi talebi geldiğinde, en düşük krediyi 24 saat, 500 bin TL’lik kredi talebini 48 saat, 500 binden 5 milyon TL’ye kadar olan talebi ise 72 saatte temin ediyoruz. 5 milyonun üstü kredi talebini ise en fazla bir hafta içinde sonlandırıyoruz. Bu yıl turizm, inşaat ve gıda sektörüne ağırlık vereceğiz.”



KOBİ’ye tabletten sonra akıllı telefon

Fibanbanka yılbaşında KOBİ’ye tablet kampanyası düzenlemişti. Kampanyaya 15-20 bin KOBİ’nin müracaat ettiğini ve 3 bin 500 tablet dağıttıklarını anımsatan Ergun, 27 Aralık’ta bankanın 5. yıl etkinlikleri kapsamında KOBİ’ye Kasım-Aralık’ta ikinci bir hediye kampanyası başlatacaklarını duyurdu.

Bankada ilk kez hesap açan KOBİ’ye android tabanlı son model akıllı telefon hediye edeceklerini açıklayan Ergun, “KOBİ’lerin teknolojiye odaklanması ve işlerini mobilin avantajlarıyla yürütmesi verimlilik açısından önemli. Kampanyalarla eksikleri kalmasın istiyoruz” dedi.

Mobil bankacılıkta bir ilke imza atarak KOBİ segmentini oluşturduklarını anlatan Ergun, “KOBİ’nin çeklerini takip edeceği özel bir aplikasyon hazırladık. KOBİ, Fibabanka’nın mobilinde rahat edecek” bilgisini verdi.

Ergun, ayrıca 5 yıl etkinleri kapsamında kadın girişimciye özel kredi paketi hazırladıklarını belirterek Multinet ile yürüttükleri kampanyaya ilişkin de bilgi verdi: “Multinet müşterisine 0 faizli 20 bin liraya kadar kredi desteği sağladık. Büyük ilgi ile karşılandı. 500 Multinet müşterisi talepte bulundu. Bu yıl da benzer bir işbirliğine imza atacağız.”



“Müşterinin niyetine bakarız”

Fibabanka’nın takipteki kredi oranı sektör ortalamasının altında: 1.7’lerde. Oranın düşük olmasında Fibabanka’nın yürüttüğü stratejinin de etkisi var. Bekir Dildar, müşterinin niyetinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Bankacıların bankasıyız ve yüzde 100 yerli bir banka olarak Türk insanının yapısını, kimyasını iyi biliyoruz. Geçmişte ne yaptıysak şimdi de aynısı yapıyoruz. Müşterinin niyeti, yatırım arzusu ve borcuna sadakati bizim için önemli. Bu kriterlere dikkat eden müşterimize elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Kredi vadelerinde esnek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca sıkıntısı olan işletmenin bankamızla irtibata geçmesi önemli. Gelsin ve talebini iletsin ki biz de çözüm sunmaya çalışalım” diye konuştu. Piyasanın sıkıntılarına da değinen Dildar, sanayicilerden kredi öteleme talepleri aldıklarına dikkat çekerek, “Sıkıntılardan en fazla imalat sanayi etkileniyor” dedi.



Fibabanka’ya yabancı ortak

Fibabanka, Dünya Bankası Kuruluşu IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile bankaya ortak olmalarına yönelik “Sermaye İştirak Sözleşmesi” imzaladı. Sözleşmeyle her birinin payı yüzde 9.95 olmak üzere IFC ve EBRD’nin toplam yüzde 19.90 oranında Fibabanka’ya ortak olmaları konusunda taraflar arasında anlaşma sağlandı, sermaye artışı yoluyla kurulacak sözkonusu ortaklık, ilgili resmi kurumların onayının alınmasını takiben tamamlanacak.

Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin “IFC ve EBRD ile yaptığımız stratejik ortaklık sonrası, yabancı ortaklarımızın da vereceği katkıyla Fibabanka’da büyüme hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos, “Uzun dönemli iş ortağımız Fibabanka ile ortaklığımızı bir adım daha geliştirerek, bankanın rekabetçiliğini artırmasına destek olmayı hedefliyoruz. Fibabanka’nın büyüme stratejisi, Türkiye’de mikro, küçük ve orta boyutlu işyerlerine daha fazla finansman erişimi sağlamayı içeriyor. İstihdam ve ekonomik gelişme açısından son derece önemli olan bu hedef, IFC’nin de Türkiye stratejisi ile bire bir örtüşüyor” diye konuştu.

EBRD Finansal Kurumlar Grup Başkanı Nick Tesseyman “Bugün Fibabanka’ya ortak olmaktan ve Fiba Holding ile yanyana bu gelecek vaat eden bankanın büyümesini desteklemekten gurur duyuyoruz” dedi.