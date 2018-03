Fibabanka sektörün 2 katı büyüdü, 2017'de; sağlık, eğitim, tarım KOBİ'leri ile ihracatçı işletmelere odaklandı

Fiba Holding’in iştiraki Fibabanka, kuruluşundan bu yana sektörün 2 katı büyüme çizgisinden 2016 gibi zor bir yılda da taviz vermedi. Büyüme çizgisine KOBİ’yi yerleştiren Fibabanka, bu yıl sağlık, eğitim ve tarım KOBİ’lerinin yanı sıra ihracatçı işletmelere ağırlık verecek, yılı 80’i aşkın şube ile kapatacak.