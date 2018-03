400 bin aktif KOBİ müşterisi ile Türk bankacılık sektöründe yüzde 6 pazar payına ulaşan Finansbank, 2018’de bu oranı yüzde 8’e çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl KOBİ kategorisinde sektöre paralel yüzde 16 büyüyen Finansbank, bu yıl KOBİ Tablet gibi uygulamalarıyla yüzde 20-25 aralığında büyüme hedefliyor.

Finansbank ‘agresif’ büyüyecek Finansbank, 2015 yılında sektöre paralel olarak KOBİ kredilerinde yüzde 16 büyüme sağladı. Bu yıl benzer bir büyüme sağlanması ise ana hedef. Zira sektör 2016’ya pek de iyi başlamadı: KOBİ kredileri büyüme temposu 0.6’lar seviyesinde kaldı.

Finansbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, “Bu rakam son 5 yılda gördüğün en düşük büyüme rakamıdır. Bu oran kredi büyümesiyle ilgili sinyaller vermekle beraber sektörün KOBİ dışında büyüme rakamları parlak değil” dedi.

Geçen yıl yüzde 16’lık büyüme rakamlarının da düşük olduğunun altını çizen Karabiber, “Sektörde genel bir sıkıntı var. Ancak Finansbank olarak risk iştahımızın düşük olduğunu söyleyemeyiz. Ocak 2016 itibariyle sektör iyi başlamadı ama Finansbank olarak sektörün iki katı büyüme sağlıyoruz. Yıl sonunda ise yüzde 20-25 aralığında büyüme öngörüyoruz. Agresif bir hedef ancak imkansız değil. Sektör böyle giderse biz 2 katı büyüme sağlarız” diye konuştu. Karabiber, sektörün yüzde 10-12 büyüme sağlayacağını öngördü. Finansbank’ın KOBİ’lere sağladığı kredi büyüklüğü 20 milyarı aşıyor. Bu yıl rakamın 25 milyar TL’ye ulaşması amaçlanıyor. Karabiber, hedeflerini şöyle anlatıyor: “3 yıl önce pazar payımız yüzde 3.5 idi. Her yıl yüzde 1 pazardan pay kaptık. fiu anda pazar payımız yüzde 6’lara ulaştı. 2018’de ise pazardan yüzde 8 pay almayı hedefliyoruz. Bu büyüme tempomuzu hedefe ulaşana kadar gerçekleştireceğiz.”

KOBİ Tablet müşteriye kazandıracak

Karabiber, hedeflerini nasıl gerçekleştireceklerini şöyle detaylandırıyor: “Türkiye genelinde 642 şubemiz var. Bu yıl şube sayısını sabitleyerek kadro büyümesine ağırlık vereceğiz. Portföy yöneticilerimize özel KOBİ Tablet uygulamasını hayata geçireceğiz. KOBİ Tablet uygulaması hem müşterilerimize hem de portföy yöneticilerimize pratik çözüm, kolay çalışma modeli sağlıyor. 4 senedir bu uygulamanın hayata geçirilmesi için altyapı çalışmalarına ağırlık veriyorduk. Geçen yıl küçük bir grupta deneyimledik. Masa üstü bilgisayarda yapabildiğimiz her şeyi tablette yapar hale geldik.” Modeli portföy yöneticilerinin daha fazla müşteriyi yerinde ziyaret etmesi için geliştirdiklerini kaydeden Karabiber, bin 400 olan portföy yönetici sayısını yıl sonunda bin 700’e çıkacağını duyurdu. Projenin hayata geçirilmesinde operasyonel desteği nasıl sağladıklarını Karabiber, şöyle aktarıyor: “KOBİ’ye ulaşmada porftöy yöneticilerinin iş yükünü aldığımız iki hattımız var: KOBİ Bulut ve Erzurum’dan yönettiğimiz KOBİ Satış Destek Ekipleri. KOBİ bankayı aradığında KOBİ Bulut veya KOBİ Satış Destek Ekibi direkt konuşmaya başlıyor. KOBİ’nin telefonda karşısına makine yerine işinin uzmanı ekip üyesini çıkarıyoruz. KOBİ müşterimizin talebi o anda işleme giriyor. Operasyonel iş yükünü yüzde 90 bu hatlarla çözüyoruz.” Verdikleri servisin kalitesiyle sektörde fark yarattıklarının altını çizen Karabiber, müşteriye sundukları ürünlere ilişkin ise şu bilgileri veriyor: “KOBİ stratejimizde hizmet kalitesinin yanısıra ürün içeriği de önemlidir. Geçtiğimiz yılın son aylarında devreye aldığımız ‘Rahat Paket’ uygulaması buna bir örnek. Rahat Paket; ağırlıklı mikro ve küçük işletmelerin kullandığı ‘POS’ ürünün paketlenmiş hali. Bankaların; hesap işletim ücreti gibi aldığı masraf kalemlerinin müşterilerin menfaatlerine uygun şekilde tek bir ürün ile toparlamış olduk. Önemli ürünlerden biri bu.” Finansbank’ın müşterilerine sunmaya başlayacağı bir diğer hizmet ise müşterilerinin tüm limitlerini kullanılan ticari karta yüklemiş olacak. Metin Karabiber, projeye 2016’nın ikinci çeyreği gibi başlayacaklarını belirterek, “Müşterimiz 7 gün 24 saat limitlerine ticari kartları ile ulaşabilecek. Projenin altyapısını geçen yıl bitirmiştik. Müşterimiz şu anda 7 gün 24 saat internette girip kredi kullanıyor ve ödemelerini yapabiliyordu. Bunu Türkiye’de uygulayan ilk bankayız. Bu hizmeti kartın üzerine indirgemiş olacağız” diyor. Bu hizmete yüksek talep alacaklarını öngören Karabiber, “Bankamızın toplam kullandırdığı kredilerin yüzde 7’si internet üzerinden kullanılıyor. Limitlerin kartta dahil edilmesiyle kullandırılan kredinin yüzde 20’ye yakın bir düzeyinin internet ve kart üzerinden kullanılacağını öngörüyoruz” bilgisini veriyor. Finansbank’ın ulaştığı aktif KOBİ sayısı 400 bin. Banka 2018’de yüzde 8 pazar payını yakalamayı hedefliyor. 400 bin aktif müşterinin yüzde 30’u işlemlerini internet üzerinden yürütüyor.

KOBİ’lerin kredi maliyetleri yukarı yönlü Basel III ve Basel IV gibi regülasyonlarda ciddi değişiklikler var. Gelişmeler bankaların sermaye yeterlilik rasyolarını olumsuz etkileyecek nitelikte. Karabiber, “Türkiye’deki tüm bankaların ana konsantrasyon alanını KOBİ oluşturduğu için tahmin ediyorum beklenilen oranda olumsuz etki olmayacaktır” diyor. Önümüzdeki en önemli gelişmenin kredi maliyetlerinin yukarı yönlü olmasını gösteren Karabiber, şunları aktarıyor: “Son 1 yıllık dönemde kredi maliyetleri yukarı yönlü. Bunun temel nedeni de kurdaki yukarı yönlü hareket ve ardından mevduat faizlerinin artmasıdır. Kredi maliyetleri müşteri açısından bakarsak yüzde 11’lerden yüzde 16-17’lere gelmiş durumda. Bu maliyetler geriye gelir mi? Bu yıldan öngördüğümüz kısa vadede öyle bir şey beklemiyoruz. Bize göre mevcudiyeti korumak çok daha önemli.”

Her sektörden binlerce müşteri ile çalışan Finansbank, sektör ayrımı yapmıyor. Sadece gayrimenkul proje finansmanına özel ilgi gösterdiklerinin altını çizen Karabiber, “Kentsel dönüşümün getirdiği bir fırsatı kullanarak bu alana ağırlık veriyoruz. Genel Müdürlük’te özel bir yapılanma oluşturduk. KOBİ ölçeğindeki gayrimenkul proje finansmanına odaklanıyoruz. Yerinden dönüşüm projeleriyle işi öğrendik ve İstanbul’un gelişim alanlarıyla İzmir, Ankara’da da ekip kurarak bu alana yoğunlaşıyoruz. Bunun dışında hiçbir sektöre öncelik vermiyor her sektör ile çalışıyoruz.”

Finansbank, girişimci ve yatırımcının yol göstericisi

Geleceğin Patronları çalışmasını 3 yıldır yürüttüklerini hatırlatan Metin Karabiber, geçen yıl finale kalan 10 yatırımcıdan 3 tanesinin melek yatırımcılardan yatırım aldıklarını anlattı. “Amacımız bu idi” diyen Karabiber, “Ete ve kemiğe bürünmüş, şirketini kurmuş, ürün aşamasından çıkıp ürünü satar hale gelenleri projeye dahil ettik. Geçtiğimiz yıl binin üzerinde başvuru oldu. Bunlar içinde 20 tanesini belirledik ve Koç Üniversitesi’nin desteğini alıp eğitimler verdik. Ayrıca European Fund for Southeast Europe’nın da desteğini aldık. Yarışmacılardan 10 tanesi finale kaldı ve melek yatırımcıların jüride olduğu gruba çıkarıp sunum yaptırdık ve 3’ü destek aldı” diye konuştu.

Ayrıca Finansbank ve EBRD, kadın girişimciler ve tarım işletmelerinin finans yöneticilerine Frankfurt Okulu eğitmenlerince ‘Tarımsal İşletme Dersleri’ verilmesini sağlıyor. Projeye geçtiğimiz yılın son çeyreğinden başladıklarını hatırlatan Metin Karabiber, “Finansal Okuryazarlık Programı için şimdiye kadar Beypazarı/ Ankara, Sakarya, Nazilli/ Aydın’a ve Balıkesir’e gidildi. Proje bu yıl da devam edecek” diyor.