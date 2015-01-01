KOBİ ve esnafın ana finansörü: HALKBANK

Türkiye’de KOBİ ve esnaf bankacılığının öncü ve lider bankası olan Halkbank, kuruluş misyonu doğrultusunda bu alandaki çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. KOBİ’lerin değişen ekonomik koşullara ve rekabete uyum sağlayabilmesi adına tüm iş süreçlerini şekillendiren Halkbank, odağına büyümeyi ve gelişmeyi alan KOBİ’lerin ana finansörü olmaya devam edecek.

‘KOBİ’ler Hobimiz Değil İşimiz’ sloganıyla Türkiye’nin KOBİ gerçeğine finansal çözüm sağlayan Halkbank, 2014 yılında KOBİ kredilerinde yüzde 28 artış sağlayarak 333 milyar TL’lik kaynak kullandırdı. Tüketici kredilerinin frenlenmesi, ihracat ve KOBİ kredilerinde regülasyonların gerçekleştirildiği 2014 yılında bankanın sektördeki pazar payı yüzde 11.7 düzeyine yükseldi.

Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem, 2015 yılında KOBİ Bankacılığı’nda rekabetin geçmiş yıllara nazaran daha da fazla olacağını ve tüm bankaların KOBİ müşterilerine dönük ürün ve hizmetlerini çeşitlendireceğini açıkladı. Erdem, “Bu nedenle 2015 yılı için KOBİ’lerin yapısal sorunlarını baz alarak bunlara dair ürettiğimiz çözümlerle sektörde fark yaratacak ürün ve hizmetler planlıyoruz” dedi. Erdem, yürüttükleri çalışmaları şöyle aktardı: “2014 yılı itibarıyla Türkiye’nin farklı yerlerinde KOBİ’lere hizmet veren 22 yeni şubemiz faaliyete geçti. Şu anda 905 şubemizin 858’i KOBİ’lere hizmet veriyor. Toplam kredili KOBİ müşterilerimizde yüzde 8’lik bir artış oranı yakalandı. Ayrıca aktif çalışılan kredili müşteri sayımız 438 bine ulaştı. Bu veriler de bu alandaki liderliğimizi sürdürürken ‘Üreten Türkiye’ye’ destek misyonuyla faaliyetlerimizi sürdürdüğümüzü ortaya koyuyor.”

Erdem, KOBİ’lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak adına sektörel ve konjonktürel gelişmeler ile müşterilerin ihtiyaçlarına göre şube sayısını daha da artıracaklarını duyurdu. Erdem, “Bu kapsamda mevcut yaygın şube ağımızı ihtiyaca göre daha da genişleteceğiz. KOBİ’lere ulaşma noktasında internet kullanımının ve alternatif dağıtım kanallarının rolünü ve işlevini daha da artıracak, bu alanda sunduğumuz hizmetlere yenilerini ekleyeceğiz” dedi.



Rekabet KOBİ’ye yarıyor

Finans sektöründe artan KOBİ rekabetini hatırlattığımız Erdal Erdem, Halkbank’ın sektörde gelişen rekabetten memnuniyet duyduğunu, zira rekabetin en fazla KOBİ’ye fayda sağladığının altını çizdi. Erdem, rekabette farklılaşma stratejilerini ise şöyle anlattı: “KOBİ’lerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve hızlı bir biçimde yerine getirmek, dünyada ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelere paralel bir biçimde de olası ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu yönde proaktif adımlarla olası risklere önlem almalarını sağlamak, fırsatları da değerlendirmelerine olanak vermektir. Sektörlere özel çözümlerimizi yukarıda özetlediğimiz stratejimize uygun biçimde hazırladığımız finansal ürün ve hizmetlerle KOBİ’lere ulaştırmaktayız. Turizm Destek Paketi, Medikal Kredi Paketi, Girişimci Kredisi, Enerji Verimliliği Kredisi, İnovasyon Kredi Paketi, İşyeri Alımı Kredisi, Makine Alımına Yönelik Kredi, Franchising Kredisi vb. ürün ve paketlerimizle uygun koşullarda kredi imkanı sunuyoruz.”



Türkiye’nin çıkışı ihracatta

Erdal Erdem, Türkiye’nin gelişmesinde ihracatın büyük önem taşıdığını, bu nedenle ihracata dayalı büyüme modelini daha fazla öne çıkarmak ve desteklemek amacıyla yeni ürünler geliştirdiklerini paylaştı. İhracatın artırılması Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için de önem taşıyor. Bu konuda ihracatçılar için oluşturdukları “KOBİ İhracat Atılımı Paketi”ne vurgu yapan Erdem, “Bu paketle standart ihracat kredi paketlerinden farklı bir yaklaşımla faiz ve/ya döviz alış kur oranlarına duyarlı müşterilerimize özel kredi çözümleri sunuyoruz. İndirimli Dış Ticaret İşlem Seti ile sigorta hizmetlerimiz ve ücretsiz İngilizce Dil Eğitimi Programımız’ı tek bir çatı altında toplayarak sunduğumuz bu paket sayesinde KOBİ’lerimizin ihracat hacimlerini artırmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

Halkbank, KOBİ’lere en uygun finansal desteği sağlamanın yanında onların ihtiyaçlarını doğru analiz edip, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vererek finansman dışı desteklerle de yanlarında olmayı amaçlıyor. KOBİ’lere özel olarak tasarladıkları www.halkbankkobi.com.tr platformundaki Uzmanına Danışın köşesi ile KOBİ’lerin ticari faaliyetler, hukuk, vergi vb. konularda uzman danışmanlardan danışmanlık hizmeti almalarına olanak sağlıyor. Ayrıca KOBİ’ler yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve otel yatırımları gibi projeler için de uzmanlara başvurabiliyor. Bu platformda KOBİ’ler, bilançolarındaki dengesizlik ya da olumsuzlukların giderilmesi ile ilgili sorularına cevap bulabilirken yatırım teşviki ile ilgili yeni yatırım ya da kapasite artırımı konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti de alabiliyorlar.



Genç girişimci Halkbank’ta farklı

Rekabetin çok yoğun yaşandığı alanlarda tüm ekonomik aktörlerin kıyasıya yarışma içerisinde olduğunu, girişimcilere yönelik ürünlerde ise genellikle sektörün yeterince odaklanmadığına işaret eden Erdal Erdem, sosyal sorumluluk gereği çok önemsedikleri ve kendilerini farklı kılan temel unsurlardan Girişimci Kredileri’ne dikkat çekti.

Bu alandaki ürün ve hizmet sunumunda öncülük ettiklerinin altını çizen Erdem, “Bu ürünümüzle istihdam oranlarının artmasına ve ekonomik büyümenin hedeflerle uyumlu ilerlemesine destek olmayı ve ülkemizde girişimcilik oranlarının yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Erdem, yürütülen çalışmaları şöyle anlattı: “Girişimci ruha ve yeni iş fikirlerine sahip gençlerin cesaretlendirilmesi ve desteklenmesi için Genç, Cesur, Usta, Mucit olarak adlandırdığımız Girişimci Kredilerimizi oluşturduk. Ayrıca franchising girişimcileri için oluşturduğumuz kredi ürünü ile bu alanda yatırım yapmak isteyenleri de desteklemekteyiz.” Girişimci Kredisi ürünlerinden; üniversite mezunu olup, deneyim kazandığı ve eğitimini aldığı iş kolunda kendi işyerini açmak isteyen ‘cesur’ girişimciler ile teknokentlerde faaliyet gösteren, patenti alınmış her türlü buluş/icat/yeni fikri faaliyete geçirmek isteyen ‘mucit’ girişimciler ve KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV gibi kurumlardan hibe almaya hak kazanmış girişimciler 48 aya kadar vadeyle bu krediden faydalanabiliyor. Üniversite mezunu, deneyimsiz, mezun olduğu bölümle ilgili kendi işini kurmak isteyen ‘genç’ girişimciler ile mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan, deneyimli ve kendi işyerini açmak isteyen ’usta’ girişimciler 36 aya kadar vadeyle kredi kullanabiliyor.



Halkbank KOBİ bankacılığında liderliğini sürdürecek

Kuruluş itibarıyla KOBİ ve esnafın bankası olan Halkbank’ın son dönemlerde bireysel müşterilere de ağırlık vermesinin KOBİ’lerce eleştirildiğini hatırlattığımız Erdal Erdem, şu yanıtı veriyor: “Halkbank, çağdaş bankacılığın tüm alanlarında faaliyet gösteren bir banka. Bu kapsamda tüm segmentlerdeki müşterilerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bireysel bankacılık da bu doğrultuda bizim için önemli bir alan. Ancak bu çalışmalarımızı sürdürürken kuruluş misyonumuzu unutmuyor, faaliyetlerimizin odağına hep KOBİ ve esnaflarımızı alıyoruz. KOBİ bankacılığı, özellikle son yıllarda tüm bankaların ilgi gösterdiği, özel ürün, hizmet ve paketlerin sunulduğu ve rekabetin yoğun yaşandığı bir alan oldu. Bugün KOBİ’lerin finansal destek açısından geldikleri noktanın çok olumlu olduğunu düşünüyoruz. KOBİ’lere verilen destek arttıkça reel sektörün büyümesini sürdüreceğine ve ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Biz de kuruluşumuzdan bu yana olduğu gibi KOBİ bankacılığı alanındaki liderliğimizi sürdürecek, reel sektörün tüm ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.”