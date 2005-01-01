Kuveyt Türk, Özel Bankacılık ile Körfez sermayesini Türkiye’ye taşıyacak

Kuveyt Türk, katılım bankacılığı sektöründe ilk olacak ‘Özel Bankacılık’ faaliyetlerine başladı. Özel Bankacılık Grup Müdürlüğü ile nitelikli yatırımcıya hizmet vermeyi amaçlayan Kuveyt Türk, özellikle Körfez ülkelerindeki portföyü Türkiye’ye taşımayı hedefliyor.

Katılım bankacılığı alanında 25 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kuveyt Türk, ayrıcalıklı ve kapsamlı hizmet sunmak amacıyla katılım bankacılığında bir ilki gerçekleştirerek ‘Özel Bankacılık’ faaliyetlerine başladı. Bugüne kadar özel bankacılık hizmetlerini bireysel bankacılık grubu içinde müşterilerine sunan Kuveyt Türk, çalışmalarına başlayan yeni birim ile bu alandaki ürün ve hizmetlerini müşterilerine çok daha kapsamlı ve konforlu bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Türkiye’de 1 milyon TL’nin üzerinde varlığı bulunan 77 binden fazla gerçek ve tüzel kişilik bulunuyor. Bu kişilerin sahip olduğu mevduat rakamı da yaklaşık 298 milyar TL civarında. Yurtdışı yerleşik mudi sayısına baktığımızda ise yine yaklaşık 4 bini aşkın kişi olduğunu görüyoruz. Bu hesaplardaki bakiye ise 39 milyar TL düzeyinde. Kısacası ülkemizde bu alanda önemli bir potansiyel bulunuyor. Fakat ne yazık ki; bugüne kadar bu kitleyi katılım bankacılığının hizmet anlayışı ile buluşturacak bir banka bulunmuyordu” diye konuştu. Özel bankacılık hamlesiyle Türkiye’den yatırımcılar kadar yurtdışından yatırımcıların da varlıklarını Türkiye’de değerlendirmelerini sağlayarak ekonomiye destek olmayı hedeflediklerini belirten Uyan, “Özel Bankacılık hizmet alanımızı genişlettik. Bu hizmetimiz sayesinde Türkiye’deki mevduat sahiplerinin yanı sıra Körfez ülkelerindeki yatırımcıların portföylerini ülkemizde değerlendirmelerini sağlayacağız” dedi. Uyan, özel bankacılık alanında hizmet verdikleri müşteri sayısını 2018 yılına kadar 3.000’in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken yönettikleri 1 milyar dolarlık mevcut varlık miktarını da yüzde 100 artışla 2 milyar dolara ulaştırmak istediklerini kaydetti. Kuveyt Türk özel bankacılık hizmetini menkul kıymet büyüklüğü 1.250 bin TL’nin üzerinde olan müşterilerine sunacak.

Özel bankacılık müşterilerine ayrıcalıklı hizmet

Yurtiçi ve yurtdışı müşterilere farklı ürün yelpazelerini ile hizmet edeceklerini açıklayan Uyan, ayrıca kuruluş çalışmaları devam eden KT Portföy Yönetimi A.Ş. ile Özel Bankacılık Birimi’nin işbirliği içerisinde çalışıp Özel Bankacılık müşterileri için yeni yatırım ürünlerinin kurulması işlemlerine ağırlık vereceklerini kaydetti. Ufuk Uyan, yabancı müşterilerinin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarına aracılık ettiklerini belirtirken bu müşterilerine ilgilendikleri yatırımlarda gayrimenkul değerinin yüzde 50’sine kadar kredi imkanı sunduklarının altını çizdi. Yabancıya Konut Satışı (Mütekabiliyet Yasası) sonrasında sektörde ciddi bir hareketlenme olduğuna dikkat çeken Uyan, 2010 yılında 12 bin 181 konutun yabancılara satılırken 2014’te sayının 18 bin 959’a çıktığını aktardı. Uyan, yurtiçi ve yurtdışı müşterileri için anlaşmayı inşaat projelerini www.propertyturk.net üzerinden duyuracaklarını anlattı. Kuveyt Türk, Özel Bankacılık Grup Müdürlüğü ile yerli ve yabancı özel müşterilerin yatırım ve borçlanma ihtiyaçlarını ayrıcalıklı ve öncelikli hizmet standardı çerçevesinde en iyi fiyat ve en geniş ürün yelpazesi ile karşılamayı hedefliyor. Özel Bankacılık hizmetleri ile ayrıcalıklı hizmet ve en iyi fiyat avantajlarını sunmayı hedefleyen Kuveyt Türk, müşterilerine mobil bankacılık, internet bankacılığı ve çağrı merkezi (444 73 23) kanalları üzerinden Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde destek veriyor. Özel bankacılık hizmetlerini özel bankacılık ürünleriyle de destekleyecek olan banka, bu kapsamda MasterCard World Elite kredi kartı ürününü de müşterileriyle buluşturuyor.

‘Özel Bankacılık’ hizmetleri kapsamında ayrıca müşterilerine havaalanlarında lounge ve vale hizmetlerini sunacak olan banka, müşterilerinin alışveriş ve yaşam standartlarını daha da artıracak bankacılık ürünlerini geliştirmeye devam edecek.

Uyan: “Katılım Bankacılığı 10 yılda 10 kat büyüdü”

‘Katılım Bankacılığı’ 10 yılda önemli bir gelişme kaydetti. ‘Katılım Bankacılığı’nın 2005 yılında 9.9 milyar TL olan toplam aktifleri, 2014 sonu itibarıyla 10 kattan fazla artışla 104.2 milyar TL’ye ulaştı. Bu sürede sektörün toplam mevduatlarında 8 kat, toplam kredi ve öz kaynaklarda ise 9 kattan fazla artış sağlandı. 2010 yılından bu yana bu alanlarda yüzde 50’ye yakın büyüme yaşandı. ‘Katılım Bankacılığı’nın net dönem karı 2005 yılından bu yana 250 milyon TL’den 957 milyon TL’ye yükseldi. Kuveyt Türk ise sektörün üzerinde büyüme rakamlarına imza attı. Uyan, ayrıntıları şöyle anlatıyor: “Katılım Bankacılığı’ gelişimini sürdürürken, biz de bilanço rakamlarımızda büyük gelişme elde ettik. Toplam aktiflerimiz 2015 ilk çeyrek sonu itibarıyla 36.1 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde fon kullandırma alanında 23.6 milyar TL, toplam mevduatımız ise 23.7 milyar TL oldu. Bilanço rakamlarımızdaki bu yükseliş geçen yılın aynı döneminde 80 milyon TL düzeyinde olan net karımızın 2015 ilk çeyreği itibarıyla 100.5 milyon TL’ye ulaşmasını sağladı” dedi. Kuveyt Türk 2007-2013 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 37’lik büyüme oranı ile aynı dönemde yüzde 20 büyüyen Türk Bankacılık sektörü ve yüzde 28 büyüyen katılım bankacılığı sektörü içerisinde en hızlı büyüyen bankalardan biri oldu. Kuveyt Türk, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 318 şube ile faaliyet gösterirken yurtdışında da Bahreyn şube ve Dubai’deki iştirak ve Almanya’daki Finansal Hizmetler Şubesi ile çalışmalarını sürdürüyor.