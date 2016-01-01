Odeabank KOBİ stratejisini belirledi, büyümesini hızlandırdı; ‘Kişiye Özel Bankacılık’

Lübnan'ın en büyük bankası konumunda olan Bank Audi’nin ana hissedar olduğu Odeabank, Türkiye’de büyüme hedefinin motoruna KOBİ’leri yerleştirdi. Geçen yıl KOBİ’lerde yüzde 40 büyüme sağlayan Odeabank, 5 bin orta ölçekli KOBİ müşterisine 4..1 milyar TL kaynak sağladı. Banka, 2017 sonuna kadar pazar payını ikiye katlamayı hedefliyor.

Bankacılığın tüm birimlerinde faaliyet gösteren Lübnanlı Bank Audi iştiraki Odeabank, 2012’den bu yana Türkiye’de büyümeye odaklı strateji izliyor. Yılın ilk çeyreği itibariyle özel bankalar arasında mevduatlarda 8’inci, toplam aktiflerde ise 9’uncu sırada bulunan Odeabank, geçen yıl KOBİ’leri öncelikli segment olarak belirleyerek geçen yıl yüzde 40’a yakın büyüme sağlayarak rekabeti zorluyor. Bankanın KOBİ’lere sağladığı kredi 4.1 milyar TL’yi ulaşıyor ve bankanın KOBİ’lere kullandırdığı krediler toplam nakit kredilerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturdu.

Odeabank KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, “KOBİ için 2016 yılında da özellikle, ulaşmakta zorluk çektikleri kaynakları, “Kişiye Özel Bankacılık” anlayışımız doğrultusunda, işletmelere özel çözümler üretmek suretiyle sağladık. Sadece kaynak sağlanması değil, aynı zamanda KOBİ’lere verilecek tüm diğer hizmetlerimizi kesintisiz, direkt odaklı ve avantajlı olacak şekilde planlandık ve geliştirmeye devam ettik” diyor.

KOBİ’lerin geçen yıl olduğu gibi 2016’da da bankanın öncelikli müşteri kitlesi arasında yer aldığını kaydeden Sun, “Bu kapsamdaki odağımızı arttırarak KOBİ’lere hizmet verebileceğimiz her noktada hızla yeni müşteri kazanmaya özen gösteriyoruz. Mevcut şube yapımızla Türkiye kredi pazarının yüzde 85’ini kapsayan illerde yer alıyoruz. 5 bin orta ölçekli KOBİ müşterimiz bulunuyor. 2017 sonuna kadar pazar payımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz” diyor.



Odeabank, KOBİ’nin ana bankası olmayı hedefliyor

Odebank’ın KOBİ stratejinin farklılık çizgisini hız ve çözümcü bakış açısı oluşturuyor. Sun, 10 yıla varan vadelerle krediler, yatırım kredileri, müşterinin nakit akışına uygun ödeme planları gibi KOBİ’lerin yapısına uygun finansman modelleri oluşturduklarını belirterek, “Sektörün ihtiyaç duyduğu uzun vadeli (maksimum 10 yıl) krediler ile finansman sağlayarak ülkemiz için çok önemli yatırımların yapılmasına aracılık ettik. Burada diğer bankalardan farklı olarak “Kişiye Özel Bankacılık” ilkemiz çerçevesinde, KOBİ’lerin kendilerine yakın hissettiği bir bankacılık hizmeti sağlamaktayız” diye konuşuyor. Sun, Odeabank olarak düşük limitler ile çalışan bank olmak yerine yüksek limitlerle müşterinin ana bankası olmayı hedeflediklerinin altını çiziyor.

Sun, KOBİ’ler hedef kitlesine ilişkin şunu söylüyor: “Vizyonumuz; KOBİ Bankacılığı alanında Odeabank'ı, hızlı, özel çözümleri, teknolojisi ve müşteri deneyimi ile bankacılık sektörünün en çok tercih edilen ve müşterilerinin ana bankası konumuna getirmektir.”



KOBİ’lerle sıcak temas

Odeabank, bugün itibariyle 1.600 çalışana 16 ilde toplam 56 şubeyle hizmet veriyor. Sun, “Faaliyet gösterdiğimiz şubelerimiz, ülkemiz KOBİ’lerinin yoğunluklu faaliyet gösterdiği ve özenle seçilmiş, merkezi, rahat ulaşılabilecek, son derece modern lokasyonlar olup, bu sayede KOBİ’lerimizin hemen hemen tamamına proaktif ve hızlı şekilde ulaşabilmekteyiz” diye konuşuyor. Bankanın KOBİ müşteri temsilcilerinin bankacılık sektör ortalamasının üzerinde kredi büyüklüklerini yönetiyor olmalarının da doğru lokasyon tercihlerinin bir sonucu olduğunu anlatıyor.

Sun, “Odeabank proaktif KOBİ Bankacılığı yaklaşımımızın ne kadar doğru olduğunu teyit etmektedir. Büyüme planlarımızı da bu stratejimiz çerçevesinde oluşturuyoruz” diyor. Gökhan Sun, uzun vadeli yatırım kredilerinden, kısa vadeli özel işlemlere kadar en hızlı çözümü üreten banka olduklarını vurguluyor. Sun, “Bu hizmet kalitemizi faaliyete geçtiğimiz ilk günden beri koruyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi çıkardığınız en orijinal ürün bile birkaç ay içinde taklit edilebiliyor. Ancak Kişiye özel hizmet, ona özel yaklaşım, hızlı ve doğru kredi süreçleri bizi rekabette farklılaştırıyor. Tabi bu özelliğimizin taklit edilmesi ürüne göre çok daha zor” bilgisini veriyor. Odeabank KOBİ Bankacılığı, tüm piyasa koşullarına ragmen bardağın dolu tarafını gören bir ekibe sahip. Olumlu bakan bu ekip, müşterilerini sürekli ziyaret ederek ilişkilerini pekiştiriyor. Sun, “İyi yönetildiğini düşündüğümüz şirketlerin geleceğine onlarla beraber inanıyoruz. Dolayısıyla doğru yönetilen, hızla büyüyecek KOBİ’lerimize, reel sektöre olan desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz” diyor.



KOBİ’lere öneriler

İçinden geçilen bu dönemde reel sektörün biraz daha dikkatli olması gerektiği aşikar. Gökhan Sun, bu gerçeklikten yola çıkarak KOBİ’lerin yatırım yaparken dikkatli olması gerektiğine inanıyor.

Sun, “KOBİ’lerin özellikle yatırım yaparken kendine sorması gereken soru bizce şu; yatırım getirisi ile uygun, uzun vadeli fonlama sağlayabiliyor mu? Bunu fonlamayı yaparken, zor zamanında yanında ve ona destek olacak banka ile çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. KOBİ’ler seçimini yaparken sadece fiyat odaklı değil, kendine özel çözüm üreten ve yatırım getirisine uygun modeli sunan bankayı tercih etmeli, bu durum yatırımın başarılı sonuç vermesi için anahtar başarı faktörlerinden biri olacaktır” açıklamasını yapıyor.



KOBİ’lere uzun vadeli krediler

Yatırım veya büyüme planları yapan işletmelerin en önemli ihtiyacını uzun vadeli krediler oluşturuyor. Gökhan Sun, Bank Audi Grubu’nun bugüne kadar sağladığı 1.1 milyar dolarlık sermaye katkısına ek olarak, Haziran ayı itibariyle yine ana sermayedarları Bank Audi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu’ndan (IFC) toplam 1 milyar Liralık (340 Milyon Dolar) sermaye desteği sağladıklarını hatırlatıyor. Sun, sözkonusu kredinin Odeabank’ın başarılı büyüme performansı ve Türkiye'nin geleceğine duyulan güvenin bir sonucu olduğunun özellikle altını çiziyor.

Sun, konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: “Sadece Bankamız kaynakları ile değil, aynı zamanda temin ettiğimiz yabancı kaynaklar ile de KOBİ’lere önemli finansman olanakları sağlıyoruz. IFC (Uluslararası Finans Kurumu) ile imzaladığımız anlaşma ile KOBİ’lere olan desteğimizi güçlendirerek, toplamda 75 milyon ABD doları kredi sağladık. İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 60 milyon Euro kredi anlaşmamız kapsamında 5 yıl vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredinin tamamını, küçük ve orta ölçekli firmaların yatırım ihtiyaçlarının finansmanına ayırarak, sadece geçtiğimiz yılın son ayında KOBİ müşterilerimize 100 milyon TL’nin üzerinde destek sağladık. 2016 yılı içerisinde EFSE (Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu) aracılığı ile de 20 milyon Euro tutarında “Micro ve Küçük İşletme” temalı krediyi ilgili segmentin gelişmesi, büyümesi amacıyla KOBİ müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun şekilde kullandırıyor olacağız. Bunlara ek olarak, 2016 yılının ikinci yarısında kullandıracağımız dış kaynaklı yeni finansman olanaklarımız yolda.”