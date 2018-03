Türkiye İş Bankası 93 yaşında KOBİ’lerin çözüm ortağı

Türkiye İş Bankası, finansal desteğin yanında 93 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle ‘KOBİ’lerin çözüm ortağı’ kimliğini yarattı ve rekabette farklılaştı. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, “Ticari kredi büyüklüğümüzü 2017 ilk yarıyılda 170.2 milyar TL seviyesine ulaştırarak nakdi ticari kredilerde özel bankalar arasındaki birinciliğimizi sürdürüyoruz” diyor.