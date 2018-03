Türkiye İş Bankası’nın KOBİ stratejisi: Krediden de ötesi

Türkiye İş Bankası, başta KOBİ olmak üzere tüm ticari işletmelere kredinin ötesini sunuyor. İşletmelere ‘çözüm ortağı’ gibi yaklaşan Türkiye İş Bankası’nın ticari kredilerinin yüzde 30.9’unu KOBİ kredileri oluşturuyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, KOBİ müşterilerinin nakdi krediler toplamının 41.8 milyar TL’ye ulaştığını açıklıyor.

Türkiye İş Bankası, başta esnaf ve KOBİ’ler olmak üzere tüm ticari işletmelere sadece kredi değil ihtiyaç duyabilecekleri tüm ürün ve hizmetleri sunarak çözüm ortağı gibi hareket ediyor. Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, KOBİ’lerin her dönemde yanında olduklarını belirterek, “Tüm müşterilerimize yerinde ve zamanında, gerektiğinde proaktif davranarak, hem saha örgütümüzle hem genel merkezimizle sürekli ziyaretlerde bulunarak hizmet sunuyoruz. Bu yakın iletişim müşterilerimizle olan ilişkilerin derinleşmesini sağlıyor” diyor.

Türkiye İş Bankası, 2016 yılı ilk yarı verilerine göre özel bankalar arasında 135.4 milyar TL ticari kredi büyüklüğü ile nakdi ticari kredilerde ilk sırada yeralıyor. Ticari kredilerin yüzde 30.9’unu KOBİ kredileri oluşturuyor. Murat Bilgiç, “KOBİ müşterilerimizin nakdi krediler toplamı 41.8 milyar TL olup, takip oranlarımız 2016 ikinci çeyrek verilerine göre yüzde 3.1 olan sektörün altında; yüzde 2.4 seviyesindedir. Özel bankalar arasında sektörün en iyi seviyesinde olan takip oranının, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde de sektör ve özel sektör ortalamasının altında yüzde 2.56 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuşuyor.

2017 yılında da KOBİ Bankacılığı’na yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini, KOBİ tanımı içerisindeki her alt segmentin kendine özgü iş yapış şekli ve alışkanlıklarının çok daha iyi özümsenerek bu çerçevede ürün ve hizmetlerin gelişeceğini düşündüklerini belirten Bilgiç, “İş Bankası olarak bu alandaki müşterilerimize aynı istek ve heyecanla ürün ve hizmetlerimizi sunmaya, mevduat, kredi ve diğer bankacılık ürünleri açısından yüksek potansiyel taşıyan yerlerde şube açma çalışmalarına, ülke ekonomisini kalkındırmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasını yapıyor.

Ürün ve hizmetlerde İş Bankası farkı

Sadece kredi değil, bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği tüm ürün ve hizmetlerle KOBİ’lerin yanında olduklarının altını çizen Murat Bilgiç, şu örneği veriyor: “Son dönemde ciddi gelişmelerin olduğu POS cihazları ile ilgili avantajlı çözümler sunuyoruz. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) kapsamında anlaşmalı marka özelinde hediye MaxiPuan, Bankamız kredi kartlarına vade farksız 9 aya kadar taksitlendirme fırsatlarını içeren kampanyalar düzenliyoruz. Toptancılar gibi sektöre yönelik ya da müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre ilave taksit ya da taksit erteleme kampanyaları düzenliyoruz. Bu alana özel olarak odaklanmış durumdayız. POS hacmimiz ve piyasa payımız giderek artıyor. Bu konuda etkin bir hizmet sunduğumuzu düşünüyorum.” Kredi ve POS hizmetlerinin yanısıra KOBİ’ler için bir diğer önemli konu da dış ticaret faaliyetleri. İthalat ve ihracat yapan müşterilerine özel, onların dış ticaret işlemlerinin sağlıklı ilerlemesi ve ihtiyaçlarını en doğru çözümlerle karşılayabilmek adına hem yurtiçi hem de yurtdışı yaygın şube ağıyla en iyi hizmeti sunmaya devam ettiklerinin altını çizen Bilgiç, Bölge Satış Müdürlükleri’nde faaliyet gösteren dış ticaret uzmanı yöneticilerle, dış ticaret firmalarıyla çok daha yakın temas halinde olduklarını açıklıyor. Bilgiç, şunları anlatıyor: “ICC (International Chamber of Commerce–Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından dış ticarette yeni bir ödeme şekli olarak belirtilen BPO (Bank Payment Obligation-Banka Ödeme Yükümlülüğü) sistemini Türkiye’de müşterilerimizin hizmetine sunan ilk bankayız. BPO ile hem alıcı, hem de satıcı güvence altında oluyor ve işlemler hızla gerçekleşiyor. Ayrıca yurtdışından sağladığımız kaynaklar da KOBİ müşterilerimize uygun koşullarla sunuluyor.”

Kadın girişimciliği destekleniyor

Murat Bilgiç’e göre yine KOBİ Bankacılığı kapsamında ele alınabilecek bir diğer önemli konu ‘Kadın Girişimciler’. Kadınların hem iş gücü hem de ekonomiye katılımına İş Bankası olarak çok önem verdiklerini vurgulayan Bilgiç, kadın işletmelere destek amacıyla hem kendi kaynaklarından hem de yurtdışından kaynak temini ile uygun faiz ve ödeme koşullarıyla kredi imkanı sunduklarını belirtiyor. Bilgiç, bunun yanında kadın girişimcilerin vizyon ve ufuklarını genişletecek eğitim projeleri ve seminerler düzenlediklerini anlatıyor.

Bilgiç: “KOBİ danışmanlık hizmeti de alsın”

Eylül 2016 itibarıyla 23’ü yurtdışı, 1.352’si yurtiçi olmak üzere toplam şube sayısı 1.375’e ulaşan İş Bankası, Türkiye’nin en fazla şube sayısına sahip özel bankası olarak 81 ilde yaygın şube ağı ve geniş kadrosu ile hizmet veriyor. Yaygın şubesinin katkısıyla KOBİ’ye çözüm ortağı stratejisiyle yaklaşan İş Bankası, bazı noktalarda KOBİ’lere uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Murat Bilgiç, “KOBİ’ler ticaretle uğraşırken birçok üçüncü partiyle çalışıyorlar ve karşı taraf riskinin iyi analiz edilmesi KOBİ’lerin geleceklerini güvence altına almaları adına büyük önem taşıyor. Fizibilite çalışmalarıyla karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri sağduyulu şekilde değerlendirmelerini de kendilerine tavsiye ediyoruz” diyor. Ayrıca KOBİ’lerin ihtiyaçlarına cevap veren finansal kurumlarla çalışmaları ve bu kurumlardan danışmanlık hizmeti de alabilmelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bilgiç, “Bu kapsamda İş Bankası olarak sadece finansal değil, aynı zamanda tecrübe ve bilgi birikimini paylaşan çözüm ortağı olarak hareket ediyoruz. Gerek internet sitelerimizle gerekse birebir temaslarımızla veya düzenlediğimiz toplantılarla müşterilerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını anlık olarak yerinde tespit edebiliyor, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyoruz. Nitekim 27-28-29 Eylül 2016 tarihlerinde Çin ile İş ve Yatırım Fırsatları adı altında İstanbul, Ankara ve İzmir’de İş’te Seminer organizasyonlarımızı düzenledik” diye konuşuyor. Aynı zamanda zengin içeriğe sahip ‘İŞ’TE KOBİ’ internet sitesiyle bugüne kadar 34 ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldüklerini paylaşan Bilgiç, şu bilgileri veriyor: “30 farklı sektöre ilişkin incelemeye yer verilen sitemizde 80 bine yakın üyemiz bulunuyor. Üyelerimizin birçok alanda video, makale, sektör haberleri aracılığıyla ihtiyaç duydukları bilgiye ücretsiz ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Sitemizde iş hukuku, dış ticaret, tarım ve hayvancılık gibi 17 farklı konuda ihtisas sahibi ‘İşin Uzmanı’na ücretsiz olarak soru yönlendirilebiliyor. Uzmanlarımız sitemizin açıldığı günden bu yana 7 bine yakın soruya yazılı olarak, 2 bine yakın soruya da video ortamında yanıt verdi. İŞ’TE KOBİ’nin üyelerine özel uygulaması SUNUMATİK ile de firmalar tanıtım sunumlarını Türkçe veya İngilizce olarak hazırlayabiliyor, ürün, hizmet ve kampanyalarını internet ortamında kolayca ve etkin bir şekilde tanıtabilme imkanına kavuşuyor. KOBİ’lerimizin işlerinde kendilerine destek olmak adına hayata geçirdiğimiz SUNUMATİK uygulaması bugüne kadar 15 farklı uluslararası ödüle layık görüldü.”

Esnafa özel ürün ve kampanyalar

İş Bankası, esnafın ihtiyaçlarına yönelik yıl boyunca Esnafa Destek Kredisi kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalarla esnaf müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi sağlayan bankanın devam eden kampanyasında esnaf, 36 aya varan vadelerle ister eşit taksitli ister ilk 3 ay ödemesiz 150 bin TL'ye kadar taksitli ticari kredilerden faydalanabiliyor.

Murat Bilgiç, “Esnaflarımızın aynı zamanda hem pratik hem de hesaplı bir uygulama olan Sabit Tarifeli POS’tan faydalanmalarını öneriyoruz. Bu uygulama, aylık sabit bir ücret ödeyerek, tarife dahilinde belirli bir üst limite kadar kartla yapılan satışları ertesi iş günü kesintisiz olarak tahsil etme imkanı veriyor. Üstelik yenilikçi ve esnaf dostu özellikleri ile POS paketlerimiz limit aşım derdine de son veriyor. Esnafların bankacılık işlemlerini şubelerimize gelmeden, hızlı ve kolayca internet şubemiz ve yaygın Bankamatik ağımızdan gerçekleştirebilmeleri için hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz, böylece işyerlerine ve müşterilerine ayıracakları zamanı artırabiliyorlar” açıklamasını yapıyor.