Yapı Kredi, yeni müşteriyi kazandı KOBİ’de yüzde 51 büyüdü

Aktif müşteri sayısı 1 milyonu aşan Yapı Kredi, 2014’te olduğu gibi 2015’te de yeni müşteri kazanım stratejisiyle büyümesini sürdürmeye kararlı.

Geçen yıl KOBİ bankacılığında yüzde 51, KOBİ kredilerinde ise yüzde 43 seviyesinde bir büyümeye imza atan banka, aktif müşteri sayısını arttırarak 2015’te büyümeye odaklanıyor. Türkiye’de ‘esnafın babası’ olarak anılan Yapı Kredi, Türkiye’nin konjonktür olarak zor geçirdiği 2015-2016 yılında da büyümeye odaklandı. 2014 yılında deyim yerindeyse ‘başarı hikayesi’ yazan bankanın hedefi yine yeni müşteri kazanmaya odaklı. Konuyu detaylandırmak için 2014 yılında yerel seçimler sonrasında görüşme şansını yakaladığımız Yapı Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü Aslı Düzenli ile bu kez genel seçimler sonrasında biraraya geldik. Seçimler sonrasının yarattığı belirsizlik, FED’in faiz artırma kararı, komşu ülkelerin yaşadığı ekonomik ve siyasi krizler Yapı Kredi’nin büyüme stratejisine olumsuz yansımıyor. En azından KOBİ’ler ve tarım işletmelerinde banka hedeflerini revize etmeden hayata geçiriyor. Rakamlarla ifade edersek; Yapı Kredi, 2014 yılında KOBİ kredilerinde sektörün üzerinde büyüme göstererek ticari kredilerde yüzde 1 pazar payı kazandı. Banka, 2014 yılında KOBİ bankacılığı olarak yüzde 51, KOBİ kredilerinde ise yüzde 43 seviyesinde bir büyümeye imza attı. KOBİ kredilerinin bilanço içindeki payı ise yüzde 30 seviyelerine ulaştı.

Peki banka bu başarısını nasıl sağlıyor? Aslı Düzenli, stratejilerini 2015’i de kapsayacak şekilde şöyle anlatıyor: “Öncelikle müşterilerimizi tanımaya odaklanıyor, talep ve ihtiyaçlarına uygun ürün ile hizmetler sunarak onlara destek oluyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde 70 yıllık geçmişimizde çalıştığımız KOBİ müşteri sayısı 1 milyonu aştı. 2015 yılında da hedefimiz öncelikle henüz çalışma şansı bulamadığımız KOBİ’lerimize ulaşarak onları da Yapı Kredi’nin ayrıcalıklı dünyası ile tanıştırmak ve sağlayacağımız kaynaklar ile KOBİ kredilerinde sağladığımız büyümeyi sürdürmek olacaktır. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da en önemli önceliğimiz yeni müşteri kazanımıdır. Bu alanda sektörde fark yaratmak adına 2013 yılında alanında deneyimli bankacılardan oluşan ‘Müşteri İlişkileri Yöneticisi’ ekiplerimizi kurduk. İlgili ekipler ve şubelerimiz yıl boyunca sahada yaptıkları müşteri ziyaretleri ile büyük bir etki sağladılar. Yapı Kredi olarak bir diğer önemli hedefimiz ise KOBİ’lere sağladığımız kaynak desteğimizi her yıl arttırarak devam ettirmek ve pazar payı artışımızı da sürdürmektir.” Aslı Düzenli, “Bizim için önemli olan bu piyasa şartlarında işletme sermayesi eksikliği olan, yatırım yapmak isteyen ve bilançosunu doğru yöneten KOBİ’lere destek olmaya devam etmektir” diyor. Günümüz konjonktüründe yatırımlarda çok iştahlı bir piyasanın olmadığına dikkat çeken Düzenli, ancak halen daha sektörlere göre belli bir talebin varlığını koruduğunu aktarıyor.



KOBİ’nin ayağına giden kazanıyor

Türkiye’de KOBİ denilince pazarda ciddi bir rekabet sözkonusudur. Yapı Kredi, rekabette farklılaşma stratejisini; müşteri odaklı olma ve sahaya inme olarak gerçekleştiriyor. Aslı Düzenli, “KOBİ’lerle birebir temas etmemiz, onların ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinlememiz ve bunlara uygun ürünler ve hizmetler üretmemiz bizi KOBİ bankacılığında farklı bir yere taşıyor” diyor. Bu bakış açısına uygun olarak kredi tahsis ve istihbarat ekiplerini ülke çapındaki bölge müdürlüklerinde görevlendiren Yapı Kredi, bu sayede hem lokal bilgiye daha kolay ulaşılıyor, hem de müşteri taleplerine en hızlı ve doğru şekilde dönüş yapabilmeyi sağlıyor. Yapı Kredi’de şu an; 1.000’in üzerinde şube, 2 binin üzerinde portföy yöneticisi ve 4 bini aşkın ATM bulunuyor. Düzenli, şu bilgileri veriyor: “Aynı zamanda sektörde bir ilk olarak 2013 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Merkezi Portföy Yönetimi’ ekiplerimiz ile bugün itibari ile müşterimizin bankacılık ihtiyaçlarını tamamen telefon üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Öte yandan Yapı Kredi olarak tüm alanlarda olduğu gibi KOBİ bankacılığında da önem verdiğimiz unsurlardan bir diğeri ise müşterimizin dijital kanallarımızdan da en kaliteli hizmeti alabilmesi. Geniş şube ağımızın yanısıra kurumsal internet ve kurumsal mobil şubemizle dükkanını kapatıp şubeye gitmeye vakti olmayan esnafımıza, dilediği yerden 7/24 bankacılık hizmetlerimize ulaşma imkanı sağlıyoruz. Şahıs firması olan müşterilerimiz üyelik işlemlerine gerek kalmadan kredi kartı veya World Business kart bilgileri ile kurumsal internet şubemize girip işlemlerini tam yetkili şekilde gerçekleştirebiliyor. Kurumsal mobil bankacılık uygulamamız ile müşterilerimiz para transferi, POS raporu alma, kredi kartı detaylarını inceleme ve borç ödeme, IBAN paylaşma, ekstre ve dekont gönderimi gibi pek çok işlemi yapabiliyor.”



Finans dışında ki desteğe devam

Yapı Kredi, müşterilerinin yalnızca finansal değil, finans dışı ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalar yapıyor. 2015 senesi ile birlikte Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle “Ekonomiyi Büyütenler” sertifika programını hayata geçiren banka, sözkonusu eğitim programında KOBİ’lerin kişisel gelişimlerini desteklemek ve iş hayatlarında yeni ufuklar açabilmek için pazarlama, satış, insan kaynakları yönetimi, dijital pazarlama ve büyüme finansmanı gibi konularda kapsamlı bir içerik hazırlıyor. Düzenli, “Hedefimiz yılsonuna kadar 500’e yakın müşterimizi ilgili program kapsamında sertifika sahibi yapmaktır” diyor. Yapı Kredi olarak lokal işbirliklerine çok önem verdiklerinin ve bu kapsamda özellikle esnaf odaları ve ticaret odaları ile yakın çalıştıklarının altını çizen Düzenli, “2015 yılı başından beri farklı illerimizden 50 farklı oda ile işbirliği anlaşmaları imzaladık ve oda üyelerine özel ürün ve hizmetlerimizi kullanımlarına sunduk, her ay yeni anlaşmalarla Türkiye’nin her yerindeki esnaf ve KOBİ’lere ulaşmayı hedefliyoruz” bilgisini veriyor. Yapı Kredi, esnafa yönelik Nisan 2015’te başlattığı ‘Duayen Esnaf’ sertifika programıyla da esnafa, pazarlama, satış, dijitalleşme ve insan kaynakları eğitimlerine devam ediyor.



Yapı Kredi’den yenilikler

Aslı Düzenli, KOBİ’nin ve esnafın hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri ise şöyle anlatıyor: “2015 Mart ayında kredi başvurusunda sağladığımız kolaylık sayesinde, müşterimiz olsun ya da olmasın, tüm esnaflarımız, ‘Kredi Şimdi KOBİ’ ile web sitemizden ya da 4411’e sms göndererek 40 bin TL ve 18 ay vadeye kadar taksitli ticari kredi başvurusu yapabiliyor ve başvuru cevabını anında öğrenebiliyorlar. KOBİ’lerin halihazırda aldığı tüm temel bankacılık hizmet ve ürünlerini birarada sağladığımız KOBİ Bankacılığı paketlerimizle onlara tüm ihtiyaçları için tek bir banka ile çalışmanın konforunu yaşatıyoruz. KOBİ Bankacılığı paketlerimize bugüne kadar 230 binin üzerinde müşterimiz üye oldu.” Bankanın büyüme stratejisinde dijitalleşme önemli bir alan. Aslı Düzenli, KOBİ bankacılığında artık yeni kuşakların işleri devralması veya girişimci olarak pazardaki paylarını arttırmaları nedeni ile bankaların en önemli görevlerinden birinin dijital kanallarını müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirmeleri olduğunu söylüyor. Düzenli, 2015 yılı içinde, ek özellikler ve güncellenmiş görünümü ile Kurumsal Internet Bankacılığı’nı yenileyerek müşterilerin beğenisine sunduklarını hatırlatıyor.



‘Tarım Bankacılığı’nda iddialı büyüme

Yapı Kredi, 2014 yılında ‘Tarım Bankacılığı’nda KOBİ Bankacılığından hızlı büyüdü; bankaların açıkladığı tarım kredileri alanında 3 basamak yukarı çıktı. Sektöre özel birimlerle hizmet veren Banka, ürünlerini müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyor ve çeşitlendiriyor. Düzenli, şu bilgileri veriyor: “Özellikle bölgelerimizdeki tarım çalışanlarımız ve tarımsal bölgelerde yeralan 220 şubemiz bu segmentteki bilgi ve hizmet kalitesini artırıyor. Böylece müşterilerimize tarımsal finansman konusunda danışmanlık da veriyoruz. Tarım kredimizi, üreticimizin tarımsal faaliyetlerinden elde ettiği geliri ve geri ödeme gücünü dikkate alarak ürün çeşidi ve hasat vadesine göre kullandırıyoruz.”

Tarım bankacılığındaki servis modellerinin oturmaya başladığının altını çizen Düzenli, “Tarım sektörü bilgi gerektiren bir alan. Bu alanda yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Tarımda sektöründe yılın ilk 6 ayındaki performansımız geçen yılın ilk 6 ayının daha üstünde. Bizim için değer zinciri alanında müşteri kazanmak önemli” diye konuşuyor.