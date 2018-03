Yapı Kredi’nin KOBİ stratejisi: ‘Hizmette Sınır Yoktur’

Yapı Kredi, 2017 yılında da müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik finans ve finans dışı ürün ile hizmetler sunmaya devam etti. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “KGF ile işbirliğimiz kapsamında teminat eksikliği nedeniyle finansmana erişim güçlüğü çeken farklı sektörlerdeki tüm KOBİ’lerimizin kredi ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunduk. KOBİ kredilerinde sektöre paralel olarak büyümemizi sürdürdük” dedi.

Yeni döneme ilişkin KOBİ’lerin dijital bankacılık olanaklarından daha fazla yararlanmasını sağlayacaklarını kaydeden Ülgen, sahada aktif bir şekilde yer alacaklarını ve müşterilerle birebir ilişkiler kurmaya öncelik vereceklerini duyurdu.

Yapı Kredi, KOBİ bankacılığında “Hizmette Sınır Yoktur” yaklaşımıyla hareket ediyor. Çalışmalarını KOBİ’ler için değer yaratmak ve KOBİ’lerin sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştiren Yapı Kredi, 2017 yılında da müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik finans ve finans dışı ürün ile hizmetler sunmaya devam etti.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Sektörel kredilerimiz, yatırım ve işletme sermayesine yönelik kredi ürünlerimiz ve dönemsel kampanyalarımızla hem firmalara hem de faaliyet gösterdikleri sektörlere desteğimizi sürdürdük. 2018 yılında hedefimiz öncelikle henüz çalışma şansı bulamadığımız KOBİ’lerimize ulaşarak onları da Yapı Kredi’nin ayrıcalıklı dünyası ile tanıştırmak” diye konuştu.

Ülgen, kredilerde özel sektöre paralel büyüme sağlamayı ve pazar payını daha da artırmayı amaçladıklarını belirterek, “Bunun yanında mevcut müşterilerde derinleşme ve ilişkinin devamlılığının da önemli kriterler olduğunu düşünüyor, müşterilerimize sağladığımız finansal desteğimizi arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapı Kredi’nin büyüme çizgisinde dijitalleşmenin önemli bir ağırlığı var. Ülgen, “Büyük bir hızla hayatın her alanına yayılan dijitalleşme iş hayatında üretim süreçlerinden lojistiğe, pazarlamadan tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok dinamiği değiştirdi. Buna paralel olarak tüm sektörlerde de ciddi bir dönüşüm başladı. Bankacılık ve finans sektörü bu dönüşümün ilk yaşandığı sektörlerden biri” bilgisini verdi.

KOBİ’lerin finansmana olan ihtiyaçlarını sundukları ürün ve hizmetlerle karşılarken onları dijital dünyaya daha fazla adapte edecek farklı çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Ülgen, “KOBİ müşterilerimizin dijital kanalların sunduğu olanaklarla bir defa tanıştıktan sonra, bu dünyaya kolaylıkla adapte olduklarını görüyoruz. Dijital bankacılık kanallarımızla işyerinin yoğunluğunda şubeye gitmeye vakti olmayan esnaf ve KOBİ’lerimize diledikleri yerden, 7/24 bankacılık hizmetlerimize ulaşma imkanı sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yapı Kredi müşterileri 800’e yakın bankacılık işlemini dijital kanallardan gerçekleştirebiliyor. Ülgen, “Türkiye’nin dijital bankası olmanın sorumluluğu ile KOBİ’lere yönelik dijital bankacılık kanallarından sunduğumuz hizmetleri de artırdık” diyerek şu örnekleri verdi: “KOBİ müşterilerimiz artık işletmelerinin her türlü finansman ihtiyacı için kurumsal internet şubemizden ticari kredi başvurusunda bulunabiliyor ve bir tıkla taksitli ticari kredi, spot ve rotatif kredi kullanabiliyor. Bankacılık işlemleri için şubeye gönderecekleri talimatları kurumsal internet şubesi üzerinden de gönderebiliyor. İthalat yapan müşterilerimiz ise kurumsal internet şubemizden ödeme işlemlerini gerçekleştirip işlem akıbetlerini sorgulayabiliyor. Yoğun döviz işlemi yapan müşterilerimiz kurumsal internet şubemizde bulunan Fx Plus modülüyle spot döviz alım satım işlemlerini yapabiliyor. Bireysel ve kurumsal mobil şubemizin tek bir uygulamada birleşmesiyle müşterilerimiz hem bireysel hem de firmalarının bankacılık işlemlerini tek bir kanaldan gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca birden fazla firması olan müşterilerimiz firmaları arasında kolayca geçiş sağlıyor. Öte yandan Yapı Kredi Mobil’e göz taramasıyla giriş yapabiliyor, QR kod ile ATM’ye hiç dokunmadan para çekilebiliyor ve yatırılabiliyor. Böylece KOBİ’lerimizin dijitalin olanaklarını daha fazla kullanmalarına destek olacak çalışmalarımız bizi sektörde farklı noktaya taşımış oldu.”

Ülgen, öte yandan sektörde bir ilki gerçekleştirerek Self Servis World ile de KOBİ’lerin kendi kampanyalarını oluşturmalarına olanak tanıdıklarının altını çizdi: “Yapı Kredi kurumsal internet şubesini kullanan KOBİ’lerimiz, milyonlarca World kredi kartı kullanıcısı arasından kendilerine en uygun hedef kitleye kampanyalarını SMS ve e-posta ile kolayca duyurabiliyor. KOBİ’ler böylelikle daha geniş bir kitleye ulaşarak kendi sektörlerinde fark yaratabiliyor.”

Yapı Kredi’nin dijital alanda hedefi; daha fazla müşterisini Yapı Kredi’nin dijital bankacılık kanallarıyla buluşturmak. Bu alanda, internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde sürekli geliştirilebilir ve içeriği zenginleştirilebilir imkanlar sunan Yapı Kredi, müşterilerine kesintisiz bir hizmet desteği vermeye devam etmeyi amaçlıyor.



KGF önemli bir yere sahip

Serkan Ülgen’e göre Kredi Garanti Fonu (KGF) ekonominin lokomotifi olan KOBİ’leri desteklemede önemli bir yere sahip. Yapı Kredi olarak teminat yetersizliği yaşayan KOBİ ve ihracatçı firmalara kefalet desteği sağlanması konusunda Kredi Garanti Fonu’yla işbirliği içerisinde olduklarını belirten Ülgen, “Geçtiğimiz yıl KGF’nin sağladığı teminat desteğiyle KOBİ’lere uygun vade ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunduk. Sağlanan kefalet desteğinin ekonomiye dinamizm kattığını düşünüyor, bu yıl da işbirliğimizi sürdürerek firmalara finansman sağlamaya devam edeceğiz” dedi.