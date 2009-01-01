‘Anadolu Bankacılığı’ stratejisiyle; Şekerbank 63 yıldır KOBİ’nin yanında

Şekerbank, 63 yıldır ‘Üretimi Desteklemek’ misyonuyla KOBİ’lerin gelişimine katkı sağlıyor. Banka, 2016 yılı sonuna kadar toplam KOBİ kredilerinde yüzde 15-20 civarında büyüme hedefliyor.

Kuruluş misyonu üretimi desteklemek olan Şekerbank, 63 yıldır ‘Anadolu Bankacılığı’ stratejisiyle çiftçi, esnaf, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kısaca KOBİ’leri büyümesinin odağına yerleştiriyor. Banka, bu vizyonuyla 2016 yılı sonuna kadar toplam KOBİ kredilerinde yüzde 15-20 civarında büyüme hedefliyor.

Şekerbank KOBİ ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Sabaz, “Büyüyen ve üretime katkı sağlayan müşterilerimizi en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. Esnafa fayda sağlayacak birçok işbirliği, proje, ürün ve hizmet ile esnafımızın yanında yer almaya devam ediyoruz” diyor. Şekerbank’ın toplam kredi portföyünün yüzde 89’unu ticari krediler; yani tarım, esnaf, işletme, KOBİ ve ticari-kurumsal krediler oluşturuyor. Sabaz, KOBİ’lerin işletme sermayesine yönelik kredi taleplerinin yanısıra orta ve uzun vadeli yatırımlarının finansmanına yönelik kredi taleplerinin de artacağı öngörüsüyle söz konusu talepleri uygun ödeme koşullarıyla ve uzman hizmet anlayışıyla karşılamayı amaçladıklarını vurguluyor.

Sabaz, “Bir yandan KOBİ’lere yönelik uzun vadeli alternatif fon kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalarımıza diğer yandan tabana yaygın bir kredi politikası ile üretimi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Şekerbank olarak, 2011 yılında ‘Dünyanın KOBİ Kredileri teminatlı ilk Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK) ihracını’ gerçekleştirdik. Bu aynı zamanda Türkiye’nin de ilk VTMK ihracıydı. 63 yıldır faaliyetlerinin odağında KOBİ, esnaf, küçük işletmeler, mikro işletmeler olan bir banka olarak, ‘Anadolu Bankacılığı’ stratejimize özel uzun vadeli kaynaklar edinmeye devam edeceğiz. Amacımız, uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun üretenleri arasında köprü olmak” açıklamasını yapıyor.

Şekerbank’tan sektöre özel çözümler

Murat Sabaz, Türkiye’nin üretime dayalı sürdürülebilir bir büyüme hızı yakalaması için finans sektörünün esnafı, çiftçiyi, KOBİ’leri desteklemesi ve tabana yaygın bir bankacılık anlayışını benimsemesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda, özellikle tüketici kredilerine getirilen düzenlemeler sonrasında sektörümüzün KOBİ kredilerine yönelişini olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz” diyor.

Yapılan araştırmalar Türkiye’de KOBİ’lerin hala büyük bir kısmının finansman için bankaları yeterince kullanmadığını gösteriyor. Sabaz, “Bankamızın bir misyonu da bankacılık hizmetleri ile henüz tanışmamış kişi ve firmaları müşteri olarak sisteme kazandırmaktır. Bu sebeple ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşılayabileceğimiz sektörlerdeki müşterilerimizi belirleyip bunlara özel ürün ve hizmet paketlerini geliştiriyoruz” diye konuşuyor.

Şekerbank, turizmciden eczacıya, hal esnafından gözlükçü ve optikçiye kadar birçok faaliyet alanında işletmelerin ve esnafın yanında olmaya devam ediyor. Banka, hal esnafı için “Taptaze Destek Paketi”, fırıncılara yönelik “Ekmeğine Destek Paketi”, gözlükçü ve optikçilere yönelik “Net Destek Paketi” ile esnafın tüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

KOBİ’ye doğru ürünün sunulması gerekiyor

Yüzde 70’i Anadolu’da bulunan 273 şubesi ile çiftçi, esnaf ve işletmelere özel çözümler sunan Şekerbank, şubelerindeki 500’den fazla müşteri temsilcisiyle esnaf, KOBİ ve işletmelere hizmet veriyor. Şekerbank’ın, şubeleri dışında 509 ATM ağı bulunuyor. Sabaz, “Genel Müdürlüğümüze bağlı satış ve pazarlama birimlerimiz ile de esnaf ve işletme sahibi müşterilerimize yönelik yeni, avantajlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, sektörel ihtiyaçların tespiti konusunda çalışarak yerel bankacılık deneyimimizi daha da derinleştiriyoruz” diyor.

Murat Sabaz, sağlıklı büyümenin temel unsuru KOBİ’lerin önümüzdeki dönemde sektör tarafından ‘odaklı ilerlenerek-alt segmentlere özel çözüm’ yöntemiyle geliştirileceğini kaydediyor. Şekerbank’ın esnafa özel farklı vadelerde ve sektörel bazlı faiz oranlarıyla ara dönem ödemeli taksitli kredileri ve eşit taksitli kredi imkanları sunduğunu kaydeden Sabaz, şu bilgileri veriyor: “Esnaf kredilerimizde 84 aya kadar vade imkanı sunuyoruz. Dönemsel kampanyalar ile esnafa özel avantajlı faizlendirme imkanlarımız da bulunmaktadır. Esnaf ve işletme müşterilerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirdiğimiz Nefes Aldıran Kredi ile vergi ödemeleri gibi yasal yükümlülüklerin arttığı aylarda firmalara, taksit atlama imkanı sunuyoruz. ‘Dostluk Kazansın’ adıyla başlattığımız uygulama kapsamında müşterilerimizin tavsiyesiyle Şekerbank ile yeni çalışmaya başlayanlara indirimli finansman sağlarken arkadaşını tavsiye eden müşterilerimize ise tavsiyeleri için bankacılık işlemlerinde indirimler sunuyoruz. İşletme bankacılığındaki bir diğer ilkimiz olan ‘Üreten Kart’ ürünümüz ile esnafımız tüm şirket harcamalarını yaparken aynı zamanda şubeye gitmeden ATM’den kredi başvurusu yapıp, kredi tutarını da ATM’den çekebiliyor.

2009 yılından bu yana sunduğumuz EKOkredi ile bugüne kadar yaklaşık 709 milyon TL’yi aşkın finansman desteği sağladık ve 85 bine yakın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştırdık. EKOkredi kapsamında ayrıca reel sektör işbirliklerine de imza atarak, bu konudaki farkındalığın arıttırılmasına destek veriyoruz. Diğer yandan ihracata yeni başlayan KOBİ’lerimize, uzman kadromuzla dış ticaret belge hazırlama sürecinin her aşamasında ‘ücretsiz dış ticaret danışmanlık ve belge hazırlama’ hizmeti sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu hizmet sayesinde, dış ticaret işlemi gerçekleştiren KOBİ’lerimizin işlemleri en kısa sürede eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde tamamlanıyor.”

“KOBİ’ler nakit akışlarına baksın”

Türkiye ekonomisinin ulusal ve uluslararası konjonktürden kaynaklı olarak zor dönemden geçtiğini hatırlattığımız Murat Sabaz, bu dönem için KOBİ’lerin nakit akışlarına göre planlama yapmalarının önemli olduğunu belirtiyor.

Sabaz, şunları anlatıyor: “Projelere yönelik finansman ihtiyaçlarında yatırımın kendini geri ödemeye veya kazanç getirmeye başlayacağı döneme kadar başka faaliyetlerin geliriyle desteklenmesine veya kullanılan kredinin vade yapısının proje planını destekler nitelikte olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Nakit yönetiminde DBS ve benzeri garantili tahsilat sistemleri tedarikçilerle firmalar arasındaki borç alacak ilişkisinin belli bir düzende yürümesini sağladığından tahsilatların banka aracılığı ile sağlandığı bu tür ürünler tercih edilebilir.

Ticaret hayatında en önemli finansal enstrümanlardan biri olan çek kullanımında ise finansman altyapısının daha güvenli hale getirilmesi için KKB tarafından geliştirilen Kare Kodlu Çek altyapısının kullanılması önerilmektedir. Bu ürünü ve avantajlarını Türkiye’de müşterilerine ilk sunan banka olarak, Kare Kodlu Çek'in ticaretin çekle finansmanındaki birçok tereddüdü ortadan kaldıracağına inanıyoruz.”