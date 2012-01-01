Ar-Ge ile küresel marka olmayı hedefliyor Milli üretim: HÜRMAK
Türk plastik sektöründe 50. yılına merdiven dayayan HÜRMAK, Ar-Ge ürünleriyle makine üretiminde Avrupalı üreticilerle yarışıyor.
Türkiye’nin plastik sektörüne 1969 yılından bu yana hizmet eden ve günümüzde 50. yılına merdiven dayamış HÜRMAK Plastik Otomotiv Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş., bugün Gebze, Çayırova bölgesindeki fabrikasında faaliyet gösteriyor.
HÜRMAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan, firma profilini şöyle özetliyor:
“Geçtiğimiz yıllarda firmamız Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 firması arasında gösterilmiş ve bu ivmesini her sene devam ettirmiştir. 2014 yılında, hedeflerimiz kapsamında üretiminin yüzde 58’ini ihraç eden firmamızın 2015 yılının ilk yarısındaki ihracat oranı yine bu seviyelerde seyretmektedir.”
Türkiye’nin jeostratejik konumundan hareketle çevre ülkelerle ve bölgesinde ciddi ihracat potansiyelini elinde tuttuğuna işaret eden HÜRMAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç Angan; “Özellikle makine imalatı konusunda bulunduğumuz coğrafyada Avrupalı üreticilerden hatırı sayılır anlamda pay koparabileceğimiz gözükmektedir. Biz de bu çerçevede kapsamlı Ar-Ge süreçlerimizi devam ettiriyor, çalışmalarımızı üst düzey ve ileri teknoloji ürünü makine üretimi üzerinde yoğunlaşarak sürdürüyoruz” diye konuşuyor.
Burç Angan şunları ifade ediyor: “Firma olarak geleceğin makine imalat sektörü içerisinde küresel bir isim olarak varolmak istiyorsak, ileri teknoloji makineleri üretmemizin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda 2012 yılında başarı ile tamamladığımız iki-plakalı
Bu başarının üzerine zaman yitirmeden; yine iki plaka sistemli çift komponent hibrit plastik enjeksiyon makinesi projemizi hazırlayarak çeşitli destek başvurularımızı yaptık ve projemiz desteklenerek geliştirildi. 2015’in ilk yarısının bitimi itibarıyla sonlandıracağımız bu projemizin çıktısı olarak pazara sunulacak olan makine, yine ileri gelen pek çok sektördeki ithal makine mecburiyetini ortadan kaldıracak, cari açığımızın kapatılmasına katkıda bulunduğu gibi aynı zamanda sanayicimizin bu gibi gelişmiş makinelere çok daha hızlı ve çok daha ekonomik erişimini sağlayarak rekabet gücünü arttıracaktır. Proje çıktımız olan bu makinemizi yılsonunda düzenlenecek olan TÜYAP Plast Eurasia 2015 Fuarı’ndaki standımızda sektörümüz ile buluşturmayı hedefliyoruz.”