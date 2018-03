Atlas Copco Türkiye; İnovasyon işinin kalbinde

Atlas Copco Türkiye Genel Müdürü Jan Kougl, müşterilerinin verimliliklerini, üretkenliklerini artırmak için onlara en uygun çözümü önermeye odaklandıklarını söylüyor. Kougl, “Kompresör Tekniği iş alanının pazara sunduğu son ürünler de inovasyonun işimizin kalbinde yer aldığının açık bir göstergesi” diyor.

Sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlayıcı Atlas Copco, alanında dünya liderlerinden.Grup, müşterilerine yenilikçi kompresörler, vakum çözümleri ve hava şartlandırma sistemleri, inşaat ve madencilik ekipmanı, elektrikli aletler ve montaj sistemleri sunuyor. Atlas Copco ürünleri ve hizmeti üretkenliğe, enerji tasarrufuna, güvenliğe ve ergonomiye odaklanarak hazırlanıyor. 1873 yılında kurulan şirketin genel merkezi Stockholm, İsveç'te ve şirket 180'den fazla ülkede varlığını sürdürüyor.

Atlas Copco Türkiye Genel Müdürü Jan Kougl, Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak endüstrinin ihtiyaç duyduğu kompresörler, vakum çözümlerinin yanısıra gaz ve proses kompresörleri, hava ve gaz işleme ekipmanları, hava şartlandırma sistemleri sunduklarını belirtiyor. Kougl, iş alanı olarak global bir servis ağına sahip olduklarını ve müşterilerinin sürdürülebilir verimliliklerini artırmak için inovasyon yapmaya devam ettiklerini söylüyor.

Ana ürün geliştirme ve üretim birimlerinin Belçika, İsveç ve ABD’de yeraldığını aktaran Kougl, Atlas Copco Türkiye’nin İstanbul’da merkez ofisi, Adana, Ankara, İzmir ve Bursa’da da bölge ofisleri bulunduğunu ifade ediyor: “Yenilikçi ürünlerimizin yanısıra tüm Türkiye’de 7/24 servis hizmeti sunuyoruz. Servis hizmetimiz müşteri memnuniyetini sağlamada en önemli araçlarımızdan biri. Önceliğimiz müşterilerimizin servis maliyetlerinin azalması ve sürdürülebilir verimliliklerinin gelişmesini sağlamak. Servis ekibimiz müşterilerimizin maksimum verimlilikle ve minimum duruş süresi ile çalışmasını sağlamak için tüm Türkiye’de hizmet veriyor.”

“Pazara enerji verimli ve inovatif ürünler sunduk”: Jan Kougl, 2015 yılında pazara enerji verimli ve inovatif ürünler sunduklarını anlatıyor: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ediyor ve ihtiyaçlarına yönelik en uygun çözümleri sunuyoruz. Hedefimiz enerji verimliliği sağlayan ürünlerimiz aracılığıyla sürdürülebilirliğe liderlik ederek müşterilerimizin rekabette öne çıkmalarını sağlamak. Türkiye’deki güçlü yapılanmamız, enerji verimli ürünlerimiz ve Türkiye geneline yayılan servis ağımız firmamıza rekabet üstünlüğü sağlıyor. Türk endüstrisi 2015’te ekonomik olarak dalgalı bir dönem yaşadı ve yatırım yapmakta tereddüt yaşadı. Tüm enerjimizi müşterimizin enerji verimliliği yüksek doğru ürünlere yatırım yapmasına ikna etmeye harcadık. Türkiye’deki ekonomik değişimlere rağmen durumun üstesinden geldik. 2015 yılında da büyümeye devam ediyoruz."

“İnsan kaynaklarına yatırıma devam edeceğiz”: Jan Kougl, 2016 yılında da insan kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceklerini açıklıyor: “İnovatif ve enerji verimli ürünlere sahip olmanın yanısıra donanımlı iyi insan kaynağına sahip olmak da çok önemli. Satış ve servis organizasyonumuz pazardaki en büyük gücümüz. Müşterimize sağladığımız danışmanlık ve kaliteli servis aramızdaki bağı güçlendiriyor. Müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez unsurlardan biri olduğunun farkındayız. Biz müşterilerimizin işlerini dönüştürüp, geliştirmelerine destek oluyoruz.”

Her yıl Türkiye’de yaklaşık 8.000-10.000 kompresör satıldığı bilgisini veren Kougl, “Piyasaya 50 kW büyüklükteki, yani orta büyüklükte donanımlar egemen. Bu da Türkiye'de çok sayıda küçük ve orta büyüklükte işletme olduğunun açık bir göstergesi diyebiliriz. Orta büyüklükte kompresörlere yönelik eğilimin süreceğini tahmin ediyorum. Atlas Copco'nun piyasadaki konumu oldukça güçlü. 50 yıldan uzun süredir Türkiye pazarındayız. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını çok iyi anlıyoruz. Ekipman ve hizmet alanında inovasyon ve teknolojimizle pazar lideriyiz. Türkiye pazarı büyümek için büyük bir potansiyele sahip” diye konuşuyor.

İnovasyona verilen önem: Jan Kougl, müşterilerinin verimliliklerini, üretkenliklerini artırmak için onlara en uygun çözümü önermeye odaklandıklarını dile getiriyor: “Kompresör Tekniği iş alanının pazara sunduğu son ürünler de inovasyonun işimizin kalbinde yeraldığının açık bir göstergesi. 2015 yılı başında genel endüstriyel uygulamalara yönelik VSD (değişken devirli sürücü) vakum pompasını tanıttık. GHS VSD+ olarak adlandırdığımız pompa yaklaşık yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlamasının yanısıra yağlı ve kuru vakum pompalarına göre daha yüksek performans gösteriyor. Bugünün endüstriyel ortamında, müşterilerimiz sürdürülebilirlik, verimlilik ve üretkenliği arttırırken operasyonel riski düşüren çözümler arıyor. Biz de 2015 yılında müşterilerimizin daha da yüksek verimlilik düzeylerine ulaşmasına ve işletim maliyetlerini azaltmalarına imkan tanıyan yeni GA 110-160 VSD modellerinin lansmanını yapmaktan gurur duyuyoruz. Önceki nesil cihazlara göre yüzde 5’e kadar performans artışı sağlayan bu yeni ve geliştirilmiş tasarım, VSD teknolojisi ile yüzde 35’e kadar enerji tasarrufu sağlarken kullanım ömrü boyunca kompresör maliyetini ortalama yüzde 22 oranında azaltıyor.

Akıllı kontrol ve izleme sistemleri olan Elektronikon® control ünitesi ve SMARTLINK, kompresör kullanımını optimize etmek ve daha fazla tasarruf etmenizi sağlamak için birçok fırsat sunuyor. Bunlara ek olarak Haziran ayında en güncel teknolojiye sahip yağsız kompresör, blower ve havaşartlandırma ürünlerini üreten Antwerp, Belçika'daki üretim tesisimizle Lloyds Register’dan ISO 22000 sertifikası alan ilk kompresör üreticisi olduk. Sertifikanın yiyecek-içecek sektöründe hizmet veren müşterilere şeffaflık ve güvenlik sağlayacağına ve bunun sonucunda da kompresör ve diğer üretim tedarikçileri için bir standart haline geleceğine inanıyoruz.”

“Atlas Copco’nun genlerinde verimlilik var”: Atlas Copco’nun çok güçlü bir marka değeri bulunduğuna dikkat çeken Kougl, müşterilerinin Atlas Copco’yu güvenilir, dayanıklı ve enerji verimli ürünlerinin yanısıra sağladığı servis nedeniyle tercih ettiğini kaydediyor: “Verimlilik bizim genlerimizde var ve temel hedefimiz enerji maliyetlerini düşürmek. Bunların bizi pazar lideri yaptığına inanıyoruz. Bugün pazarın çok fazla şeye ihtiyacı var ve her ürünün kendine has özellikleri var. Pazarda çok iyi bir konumdayız. Yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimizle basınçlı hava sektörüne liderlik ediyoruz, yön veriyoruz. Düzenli Ar-Ge yatırımlarıyla yüzde 30’a kadar enerji tasarrufu sağlıyoruz. Piyasanın gelecekteki itici gücü enerji verimliliği diyebiliriz. Kullanım ömrü gözönüne alındığında en yüksek tutar enerji maliyetleri. Türkiye’deki endüstriyel büyüme, enerji arzındaki büyümeden çok yukarıda. Bu durum yakın gelecekte bir enerji sıkıntısına yol açacak. O nedenle tüm yatırımlarda ve tüketimlerde enerji verimliliğini dikkate almak gerekiyor. Enerji verimli ürünlerimiz, Türkiye genelindeki güçlü organizasyon yapımız ve servis ağımız bizi rakiplerimizden farklılaştırıyor.”

Sürdürülebilir Verimililik hedefi: Jan Kougl, “Sürdürülebilir Verimlilik” hedeflerinin ana taşlarını “daha verimli daha ekonomik, daha güvenli ve çevreye etkinizi azaltacak şekilde çalışmanıza yardımcı olmak” diye sıralıyor: “Kısa vadeli karlılık yerine toplam sahip olma maliyetine odaklanıyoruz. Atlas Copco ürünlerini seçtiğinizde yatırımınızın geridönüşünü maksimuma çıkartabilirsiniz. Enerji verimli ürünlerimizle üretim sektörünün enerji tasarrufu yapmasını sağlıyor ve CO2 emisyonunu azaltıyoruz. Grup sürdürülebilirliği; üründe yenilikçiliğe yer verme, maliyetleri düşürme, riskleri azaltma ve uzun vadeli stratejik büyüme için iş olanakları yaratma fırsatı olarak görmektedir.”