Bimser Çözüm

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli yazılım firması Bimser Çözüm, BOYSWEB, QDMS, eBA ve Ensemble markalarıyla 1998’den bu yana son 5 yılda her yıl yüzde 50 büyüme gerçekleştirerek yurtiçi ve yurtdışı müşterine ulaşıyor.

Bir grup mühendisin ortaklığıyla 1998’de Kocaeli’de kurulan Bimser Çözüm, müşterilerinin kurumsal düzeyde verimliliklerini artıracak iş süreci otomasyon yazılımları geliştiriyor. Türk yazılım firması olarak faaliyet yürüten firmanın, Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ında Ar-Ge bölümü ve İstanbul’da operasyon merkezi bulunuyor. Türkiye’nin ilk ve ikinci 500’ü ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 1000 işletmeye ulaşan Bimser’in vizyonu; katmadeğer yaratan hizmetlerle sadece Türkiye’de değil farklı coğrafyalarda da tercih edilir olmak.

Yurtiçinde stratejik iş ortaklığı anlayışı ile büyüyen Bimser Çözüm, İrlanda merkezli kurduğu Bimse International ile Amerika’da ofis açmaya hazırlanıyor. Şu anda cironun yüzde 10’unu ihracattan sağladıklarını belirten Bimser Çözüm Satış ve Pazarlama Direktörü Refik Tunçer, sektör bağımsız hizmet verdiklerini ve her yıl yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiklerini aktarıyor. 2016 yılında Türkiye genelinde ve globalde bin 500 firmaya ulaşmak istediklerini açıklayan Tunçer, “Bimser’in farklı alanlarda uzmanlığı olan 4 markası var. Markalar yerli, yabancı ve KOBİ ölçeğindeki işletmelere kurumsal hizmet veriyor. Firmalara, lisanslı ürünlerimiz ve proje geliştirme kanallarıyla ulaşıyoruz. Özel projeler ciromuzun yüzde 20’sini oluşturuyor. Son 5 yılda yüzde 50 büyüdük. Önümüzdeki yıllarda ihracatta da yoğunlaşarak büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuşuyor.

Bildirimler geliştiriyor

Bildirimlerin önemli olduğunu söyleyen Refik Tunçer, “Mühendis ağırlıklı 80 kişilik kadromuzla geri bildirimleri ürüne ekleyerek standart ürün ve ürünü tüm işletme için kullanılabilir hale getiriyoruz” diyor. Bimser Çözüm, Türkiye geneline 30’u katmadeğerli ortak olmak üzere 100’ün üzerinde çözüm ortağıyla çalışıyor. 2015 yılında 300’ün üzerinde lisanslı ürün satışı gerçekleştiren Bimser, bu yıl rakamı yüzde 50 büyütmeyi hedefliyor. Sektörde en fazla rekabeti yabancı yazılımlarla yaşadıklarının altını çizen Tunçer, şu bilgileri veriyor: “Fiyat rekabetinden ziyade kalite rekabeti öncelikli farklılığımız. Ancak Bimser olarak, ürünümüzün ispatı için isteyen firmalara pilot çalışma yapabiliyoruz. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere gerçekleştirdiğimiz demo ve poc çalışmaları müşterinin ihtiyacına göre değişiyor. Ayrıca standart dışında çözüm ortaklarımızla ekstra hizmetler sunuyoruz. Öte yandan iş akışında kodlamayı çok azalttık. Bu da müşterinin geliştirme süreçlerinin azalmasına ve projelerin devreye alınmasını hızlandırıyor.”

Tunçer, SAP’nin global tarafıyla çalışmaya başladıklarını, SAP ile entegre ve sertifikalandırılmış doküman yönetimi-içerik yönetimi ile arşivleme alanlarına çözüm ürettiklerini belirtiyor. Bu alanda Türk üretici olarak tek olduklarını ve ürünlerinin test edilip sertifika verildiğini aktaran Tunçer, bir sonraki aşamada ise SAP’ın yazılım geliştiren partneri olmak istediklerini duyuruyor. Tunçer, ayrıca ürünlerinin mobil uygulamalarını da piyasaya sürmek için yoğun çalıştıklarını kaydediyor.

Bimser’in lisanslı markaları:

BOYSWEB / Kurumsal Varlık-Bakım Yönetim Sistemi: İşletme bünyesindeki her türlü varlık, tesis, ekipman, makina ve araçlara yapılan tüm teknik faaliyetlerin planlanmasını, bu faaliyetler sırasında harcanan işçilik, malzeme ve alınan hizmetlerin maliyetleriyle birlikte kayıt altına alınmasını, web ve mobil tabanlı platformdan izlenip raporlanmasını sağlar.

QDMS: Şirket verilerinin yönetildiği bir uygulamadır. Genelde kurumların kalite birimleri tarafından kullanılmaktadır.

eBA / eBA İş Akış Uygulaması: İş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerini düşürür.

Ensemble / Ensemble Süreç Yönetim Sistemi: Kurumların süreç odaklı yönetim anlayışına geçmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bütünleşik ve sürdürülebilirlik bir süreç yönetim platformudur. Ayrıca yeni geliştirilen Balanced Score Card ile kurumsal karne altyapısını sağlar.