‘Değer Katan Distribütör’: DataStar Shuttle endüstriyel PC’de liderlik hedefliyor

Bilişim teknolojileri alanında 2008’den bu yana distribütör olarak hizmet veren DataStar, hizmet verdiği markalara değer katmaya odaklanan vizyonuyla rekabette farklılaşıyor.

DataStar Bilgi Teknolojileri A.Ş., 2008 yılı sonunda, uzun yıllar birlikte çalışmış 55 iş arkadaşının ortaklığı ile kuruluyor. Türkiye’de pek görülmeyen, çaycısından genel müdüre, güvenlik görevlisinden depo sorumlusuna kadar çalışanların ortak olduğu DataStar, bilişim teknolojileri (BT) alanında distribütör firma olarak faaliyet gösteriyor. Başta notebook, tablet bilgisayar, akıllı telefonlar olmak üzere her türlü BT (bilişim teknolojileri) ürününün ithalatını ve yurt içinde dağıtımını yapıyor.

DataStar Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Ulucan, distribütörlük kavramına yeni bir yorum ve tarz getiren DataStar’ın, ‘Değer Katan Distribütör’ olarak hizmet verdiğini, distribütörü oldukları firma ve markalara odaklanarak onların Türkiye ofisi gibi hareket ettiğini belirtiyor. Ulucan, “DataStar, ürünleri ithal edip, satış kanalına ulaştıran bir lojistik şirketi değil; o markaya, o ürüne değer katan, odaklanan, pazarlama hizmetleri veren, ürünü çözümün bir parçası olarak görerek konumlandıran, özetle ‘Değer Katan’ bir distribütör” diyor.

Merkezi İstanbul’da olan şirketin Ankara’da şubesi bulunuyor. Müşteri memnuniyetini amaç edinmiş olan şirket, 2 binin üzerindeki bayisi ile Türkiye'nin her yerine ulaşan bir satış ve hizmet ağına sahip.

Marka ve ürün portföyünü sürekli genişleten şirket notebook-ultrabook, tablet bilgisayar, LED monitör, akıllı telefon, projeksiyon cihazı, network ürünleri, yazılım, depolama ürünleri, ses sistemleri, multimedia ürünleri, yazıcı, çevre birimleri ve tüketici elektroniği alanlarında şu markaların distribütörlüğünü yürütüyor: “Netis, Haier, Lacie, Gigabyte, GSmart, ADATA, Bitdefender, IRIS, Shuttle, CasePower, Verbatim, Biostar, AFOX, Point of View, Vogec.”

DataStar, proje konusunda geçmişten gelen önemli bir deneyime sahip. Şirket, kamu ve özel sektör kurumlarının anahtar teslimi BT projelerini gerçekleştiriyor.

Endüstriyel PC’de Shuttle farkı

Tayvan merkezli Shuttle Inc, 1983 yılında ana kart firması olarak kuruldu. 2001’de dünyanın ilk mini bilgisayarını bulan firma, bireysel ve ticari sektörler için sektör lideri küçük form faktörü (SFF) bilgisayar ve aksesuar tasarımcısı ve üreticisi olarak tanınmaya başladı. Datastar, 1 yılı aşkın süredir Shuttle’ın Türkiye distribütörlüğünü yürütüyor. DataStar Ürün Müdürü Cihan Alp, Shuttle’nin ürün profilini şöyle açıklıyor: “Giriş seviyesinden yüksek performanslı ince PC’ler, mini PC’ler, hepsi bir arada PC’ler, biyometrik çözümler ve ağ etkili depolama platformlarını içerir. Firmanın XPC’leri artık dijital reklam, satış noktaları, büfeler ve erişim kontrolü çözümlerinde uygulanıyor” diyor. KOBİ’lerde şu ana kadar 200 işletmeye ulaşan Shuttle, büyük işletmelerde ise önemli bir başarı gösteriyor. Kendileri için ulaşılan firma sayısından ziyade adetsel hedeflerin önemli olduğunu aktaran Alp, şu bilgileri veriyor: “Adetsel bazda 1.5 yılda 5 bin ürün satışı hedefine ulaştık. 2015’i tamamladığımızda 10 bin adeti görmek istiyoruz. Firma olarak sektör bağımsız 5 yıllık planlar yapıyoruz. 2015-2020 arasında 50 bin ürün satışı hedefliyoruz.”

Shuttle ürünleri üstün özelliklerle donatılmış. 2 yıl garantili 7x24 çalışma imkanına sahip. Zaman ayarsız ve kişi bağımsız çalışan ürünler endüstriyel PC olarak tanımlanıyor. Firmanın en önemli tercih edilme nedeni ise; sıcak-soğuk-rutubetli ve tozun yoğun olduğu koşullarda uzun süre çalışabilmesi. Tüm Shuttle ürünleri, soğutucu teknolojisi, düşük elektrik tüketimi ve yüksek kalite materyal ve parçalarıyla rekabette farklılaşıyor. Alp, şu bilgileri veriyor: “İplik tozu bilgisayar için barut etkisi yapabiliyor. Dolayısıyla bu tür işletmelerde fansız bilgisayar kullanılmalı. Sektörün birçok noktasında bu tür özellikli ürünlere ihtiyaç var ancak insanlarda farkındalık yeni yeni oluşmaya başladı. Bunun için işletmelere demo ürün veriyoruz ve üzerine su dökülmediği sürece de 15 gün sonra geri alıyoruz. Performans olarak girip kazanmadığımız ihale yok. Ancak sektörde PC ve endüstriyel PC tarafının ayrılması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda da PC ile endüstriyel PC arasındaki fiyat aralığı kapanacaktır.”