Doğal, temiz, sağlıklı; Antik Tuz

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde üretilen 400 yıllık geçmişe sahip kaynak tuzu, “Antik Tuz” markasıyla sofralara geliyor. Tertemiz, berrak, yeraltı kaynak tuzu, iyotsuz, katkısız, ağır metalsiz özelliğiyle insan sağlığı için önemli.

Günümüzde üzerinde uzun tartışmalar yapılan “tuz”un insan sağlığı için önemi aşikar. Canlı organizmaların fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için “tuz” gerekli bir gıda ürünü. Uzmanlar insan hayatının en önemli tadlarından tuzun işlenmişinden çok doğal olanını tüketmeyi öneriyor. Biz de bu konuda Antik Tuz Genel Koordinatörü Binali Yıldız ile “Antik Tuz”u konuştuk.

400 yıldır yeraltından gelen sağlık

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli köyünde üretilen ve 400 yıllık geçmişe sahip kaynak tuzu, “Antik Tuz” markasıyla sofralara geliyor. İşlem görmemiş ve içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan tuz, vücudun ihtiyacı olan pek çok minerali barındırıyor.

Tertemiz, berrak, yeraltı kaynak suyunun buharlaştırılmasıyla elde edilen yeraltı kaynak tuzunun iyotsuz, katkısız, ağır metalsiz özelliğiyle insan sağlığı için önemini vurguluyan Binali Yıldız, “Tuz iştahsızlık, dikkat eksikliği, yorgunluk, baş ağrısı, uyku bozuklukları, tükenmişlik hissi, ağız tadının bozulması, susuzluk hissi ve düşmeyi önce azaltır, sonra ortadan kaldırır. ‘Azı karar çoğu zarar’ olan yeraltı doğal kaynak tuzunun depresyonu önleyici bir özelliği de var. Bazı uzmanlara göre doğal kaynak tuzu, doğal bir antidepresan” diyor.

Antik Tuz markasıyla piyasaya sundukları yeraltı kaynak tuzunun; yeraltı sularının kaya tuzu yataklarından geçmesi sırasında erittiği tuzu iyon halinde bünyesine alarak farklı formasyonlarda yeryüzüne çıkan tuzlu suyun güneş ve rüzgar etkisiyle kristalleşmiş hali olduğunu belirten Binali Yıldız, ürettikleri ürünün Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Tuz Tebliği ile yasallık kazandığını da anlatıyor. Ürettikleri tuzun Can Ticaret tarafından İstanbul’da gıda kodeksine uygun olarak ambalajlanıp pazarlandığını ifade eden Binali Yıldız, “Antik Tuz, hiçbir katkı maddesi içermeyen yüzde 100 doğal bir üründür. Antik Tuz, doğal bir tuzda bulunması gereken 10 faydalı mineralden; Potasyum (mg/kg) 203, Sodyum (mg/kg) 243.000, Demir( mg/kg) 1.5, Kalsiyum (mg/kg) 6.430, Mağnezyum (mg/kg) 48.1 ve Fosfor (mg/kg) 1.32 içermektedir. Kuşe karton kutularda tüketicilere sunulan Antik Tuz, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak mevzuatın öngördüğü farklı miktar ve farklı teknolojilerle geliştirilmiş ambalajlarda da raflarda yeralabilmektedir. Bize www.antiktuz.com adresinden ulaşabilirsiniz” diye konuşuyor.

İhracatını artıracak

Yıllık üretim kapasitelerinin 400 ton civarında olduğunu aktaran Binali Yıldız, İstanbul ve Ankara’da oldukça ünlü ve alanında başarılı restoran zincirlerine ve doğal ürün satışıyla ünlü aktarlara hizmet verdiklerini dile getiriyor: “İstanbul’da 22 satış noktası, Ankara’da 2 satış noktasında Antik Tuz’u bulmak mümkün.” Üretimlerinin yüzde 10’unu Almanya’ya ihraç ettiklerini kaydeden Yıldız, önümüzdeki dönem hedeflerini şöyle açıklıyor: “Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda çok yakında Eskişehir, Bursa, İzmir ve Antalya’da da satış noktalarında Antik Tuz’u bulmak mümkün olacak. Gelecekte üretimimizin yüzde 70’ini ihraç etmeyi planlıyoruz. Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler; özellikle Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avusturya hedef pazarlarımız arasında.”