Entegre sosyal pazarlama çözümlerinde uzman; Dekatlon

Türkiye’nin ve dünyanın lider markalarına entegre sosyal pazarlama çözümleri sunan Dekatlon Ajans Yönetici Ortağı Samet Ensar Sarı, günümüzde dijital dünyanın ve sosyal medyanın markaların iletişim çalışmalarındaki önemini vurguluyor.

Entegre sosyal pazarlama çözümleri sunan Dekatlon, Türkiye’nin ve dünyanın lider markalarının stratejilerini çiziyor, kreatif grubuyla platform bağımsız, ödüllü çözümler sunuyor. “Sosyal medya takibi, analizi, dijital PR ve daha fazlası….” sözleriyle hizmet yelpazesini özetleyen Dekatlon, Sosyal CRM hizmeti ile sosyal medya stratejisi, kanal ve operasyon yönetimi, içerik üretimi, komünite yönetimi ve sosyal medya üzerinde müşteri ilişkileri yönetimi sağlıyor. Dijital PR hizmeti ile hedef kitlede ağızdan ağza pazarlama etkisi yaratacak dijital medya iletişimi, fikir liderleri ve bloggerlar ile özel çalışmalar ve sosyal sadakat programları yürütüyor. Online İtibar Yönetimi hizmeti ile sosyal medya takibi, analizi ve kriz yönetimi, düzenli raporlama ve gerçek zamanlı etkileşim sağlayarak ve kullanıcı içeriği ve online içeriğin derlenmesini sağlıyor. Sosyal Medya Planlaması hizmetiyle Facebook, Twitter, Linkedin ve Foursquare işbirliğiyle sosyal medya reklamlarının planlanması, optimize edilmesi ve hedefler doğrultusunda operasyonunu gerçekleştiriyor.

Temelleri 2009 yılında atılan Dekatlon’un resmi kuruluşu 2010 yılının Şubat ayında olur. 4 ortağın birlikte kurduğu Dekatlon bugün 3 ortak; Samet Ensar Sarı, Vadi Efe ve Mesut Karakaş ile yoluna devam ediyor. Dekatlon Ajans Yönetici Ortağı Samet Ensar Sarı, proje yöneticileri, marka yöneticileri, art direktörler, metin yazarları, sosyal medya uzmanları, prodüksiyoncular ve yazılımcılardan oluşan 70 kişilik bir ekiple toplamda 15 markaya hizmet verdiklerini anlatıyor.

Yaratıcı çözümler ve teknoloji ürünleri

Sosyal medyaya inanmış müşteriyle çalışmayı tercih ettiklerini kaydeden Sarı, iddialı: “Dekatlon olarak bu işin mutfağından gelen kaliteli, dinamik, uzman bir ekiple çalışıyoruz, sosyal medyayı çok iyi biliyoruz. ‘Büyük fikir önce gelir!’ anlayışıyla hareket eden Dekatlon, iş hedeflerine müşterisini ulaştıracak platform bağımsız ve çapraz medya entegrasyonu içeren yaratıcı çözümlerin planlanması ve uygulanmasını yapıyor. Yazılım ekibimizin geliştirdiği sosyal teknoloji ürünleri hızlı hayata geçirilebilir, düşük maliyetli ve tekrar kullanılabilir ürünler. Sadece kurun ve kullanın! Prodüksiyon, yazılım ve kreatif tarafında neyse çözüm biz onu yaratıcı ekibimizle size sunuyoruz.”

Samet Ensar Sarı, sundukları hizmeti şöyle özetliyor: “İletişimin sürekliliğini sağlıyoruz. İletişimin nasıl olduğunu takip ediyoruz. İletişimi parlatacak unsurları yaratıyoruz. Buna göre de ajans içerisinde bir yapılanma kurduk.”

İletişimin artık tek bir kurgusu olduğunu vurgulayan Samet Ensar Sarı, “Bu kurgu öyle iyi olmalı ki sosyal medyada da bir cevap bulmalı. Bu iletişim kapsamı dahilinde sosyal medyada da konuşulacak bir konu bulmamız lazım. Bu noktada halkla ilişkilerden, reklam ajansına, medya planlama ve satınalma ajansına, sosyal medya ajansına kadar her ajansın rolü çok önemli, sosyal medya reklamın bir köşesinde bir hastag, bir bannerda yarışmaya katılan olarak karşımıza çıkıyor, günün sonunda çalışmanın mutlaka beslendiği ve yönlendiği bir sosyal medya dünyasını artık hepimizin kabul etmesi lazım” diye konuşuyor.

Markayı “İsmi söylendiği zaman, rengi, ne sattığı, nerede olduğu aklıma gelen her şey markadır” diye tanımlayan Sarı, mutfağına sosyal medyayı alarak büyüyen bir ajans olduklarını, sadece sosyal medyanın olduğu yerlerde marka için medya planlama ve satınalma yaptıklarını ifade ediyor.

Sosyal medyada metrikler çok değişkenlik gösteriyor. Sosyal medyada herkes ne işine yarıyorsa onu alıyor. “Bazen bir video yaparsınız izlenme sayısı herkesi mutlu eder veya videonun kaç dakika izlendiği sizi mutlu eder. Bazen öyle bir video yaparsınız ki kaç kişinin yorum yaptığı çok önemlidir. Bunun paylaşılma durumu var, bu video her mecrada paylaşılmış mı, bu videoyla ilgili nasıl yorumlar yapılmış?” gibi soruların hangisinin önemli olduğunun değişkenlik gösterdiğini hatırlatan Sarı, her yapılan dijital kampanyanın beklenti sınırlarının belirlenebileceğini ifade ediyor.

Sarı, Facebook’ta artık o sayfayı kaç kişinin beğendiği değil de o sayfayla kaç kişinin iletişime geçtiğinin daha önemli olduğuna değiniyor: “İnstagram’da ne kadar çok takipçinizin olduğu önemli çünkü sizi kaç kişinin görme ihtimali varsa o kadar değerli. Twitter da ise biraz gündemi yakalamak çok önemli. Etkili bir olay yaşanıyor, o bir saatte müdahil olduğunuzda markanızı gündem yapabiliyorsunuz, o anları yakalamak daha önemli şu anda. Youtube bence içlerinde en önemli, hepsine dokunuyor. Sizin bir medya kanalı olarak yaptığınız bütün iletişimi görüntülerle anlatabiliyorsunuz, bu anlamda çok önemli. WhatsApp mobil kullanıcıların çok dahil olduğu bir mecra. Facebook’un değeri yüksek ama her markanın ana mecrası Facebook olmayabiliyor.”

Dekatlon, moda, ulaşım, perakende, enerji, tarım ve gıda, bankacılık, turizm, ilaç sektörlerine ve holdinglere hizmet sunuyor. Sarı, hedeflerini şöyle özetliyor: “Dijital dünyanın gittiği noktada birçok ajans bizim yaptığımız işleri parça parça yapıyor. Biz yaptığımız işleri bir bütün olarak yapmayı korumak, işimizin hacmini geliştirmek istiyoruz.”

Balkanlar’ı Türkler’e tanıttıkları; “4 Mevsim Balkanlar #Okadaryakinki” adlı kampanyanın bugünlerde en severek yürüttükleri çalışmalardan biri olduğunu belirten Sarı, özellikle Türkiye’den dünyaya açılacak markalara da globalde de sosyal medya desteği sunduklarını vurguluyor: “Biz Türkiye içerisinde entegre sosyal medya çözümleri sunuyoruz, onun dışında da globalde de markalarımıza destek veriyoruz, özellikle Türkiye’den dünyaya açılacak veya açılmış markaların lokal operasyonlarına sosyal medya, dijital pazarlama desteği sunuyoruz. Ukrayna, Japonya, Orta Doğu ülkeleri, İran, Fransa, Romanya, Bulgaristan’da. O lokal insanlar burada çalışıyor, başlarında da Paris’ten transfer ettiğimiz Fransız arkadaşımız Martin’in bulunduğu global bir ekibimiz de var. LCWaikiki, Rixos Otelleri, THY gibi müşterilerimize yurtdışında sosyal medya hizmetleri de sunuyoruz. Amerika, İngiltere, Almanya’da yurtdışı işortaklarımız var. Global markaların Ortadoğu ve Doğu Avrupa projeleri için çalışıyoruz. Güney Afrika’da bir çalışma yürüteceğiz.”

Samet Ensar Sarı, KOBİ’lere şunları öneriyor: “Sosyal medya dediğimiz dünyada KOBİ’ler için çok fazla alternatif çözüm var. Bunları onlara sunan ajanslarla çalışsınlar. Butik çalışan KOBİ’lerin de sosyal medyada çok fazla geridönüşler alabildiğini öğrendik, biliyoruz. Çok daha karlı ve verimli bir operasyon yürütebilirler. Sosyal medyaya yaptıkları yatırımı kısa vadeli görmesinler. Sosyal medya sürekliliği olan ve sizin orada kalıcı izler bırakabileceğiniz bir alan. İlla mükemmel prodüksiyonlar, mükemmel görseller yaratmalarına gerek yok.”



Dekatlon’un aldığı ödüller:

Cannes Lion Point of Flame Global Shortlist 2015 (Bayer)

Award for Innovation in Customer Service Invest On Board 2015 (Turkish Airlines)

Stevie Awards Business Development Achievement of the Year Hospitality & Leisure Industries

Stevie Awards Customer Service Department of the Year – Leisure &Tourism

Stevie Awards Best Use of Technology in Custumer Service 2015 (Rixos)

Altın Pusula Ödülleri’nde Kategori Dışı Özel Projeler 2015 (Tahincioğlu)

IPRA Golden Awards 2014 Social Media for PR (Golden Award) (Kanyon)

Stevie Awards / International Business 2014 Social Media PR Campaign of the Year (Kanyon)

Digital Communication Awards 2014 Innovation of the Year (shortlist) (Turkish Airlines)

Webrazzi Awards 2013 Digital Agency of the Year (shortlist)

Digital Age Awards 2013 Social Media Campaign of the Year (Turkish Airlines)

Digital Age Awards 2013 Graphic Design / Ilustration of the Year (ETİ)

Mediacat Felis Awards 2012 Social Media Campaign of the Year (shortlist) (Philips)