Epson Türkiye’den sürdürülebilir büyüme hedefi: Kullanıcıların ilk tercihi olmak

Epson, büyüme stratejisini Ar-Ge’ye dayandırarak yeni ürünlerde kullanıcıların ilk tercihi olmayı hedefliyor. Türkiye’de 17. yılını kutlayan Epson, Türkiye’deki her 5 kişi ya da firmadan birine ürün ve hizmetiyle ulaşmış bulunuyor.

Türkiye’de 17. yılını kutlayan Epson, yazıcı ve projektör ana ürün gruplarıyla; ev kullanıcısından profesyonel reklamcılık hizmeti veren firmalara, okullardan fabrikalara kadar geniş yelpazede hizmet veriyor. Epson Türkiye Müşteri Hizmetleri Müdürü Ahmet Gürle, “Ürün portföyümüz oldukça geniş. Belirli segmentlerde Türkiye’de açık ara pazar lideriyiz. Şahıs ve kurum bazında bakarsak Türkiye’deki her 5 kişi ya da firmadan biri Epson marka ürün ve hizmet kullanmıştır” dedi. Epson Türkiye’nin hedeflerini anlatan Gürle, “Hedefimiz elbette büyümeye devam etmek. Dünyanın ve ülkenin konjonktürüne göre yüzdeler değişebilir ancak oranlar farklılaşsa da biz her sene büyümeye devam ediyoruz ve bunu artan oranda korumayı hedefliyoruz.

Piyasa ihtiyaçlarını araştırarak ve dinleyerek teknoloji üreten bir kurumuz. Dolayısıyla yeni ürünlerimizle de kullanıcıların ilk tercihi olmak ana hedeflerimizden” diye konuştu.

Epson Türkiye’de ofis olarak yer alıyor ve satışlarını distribütörler ve bayiler üzerinden gerçekleştiriyor. Satış sonrası hizmette oldukça güçlü olduklarına dikkat çeken Gürle, “Bu çok önemli bir konu. Özellikle sözkonusu teknoloji olduğunda kullanıcıların bu alanda hızlı ve kaliteli hizmete ihtiyaçları var” açıklamasını yaptı.

Kurumlara yönelik önemli çözümleri bulunduğunun altını çizen Gürle, şunları kaydetti: “Epson olarak iş akışını çok kolaylaştıran ve önemli çözümler üreten akıllı gözlüğümüz var. Geniş Format Yazıcı kategorisindeki ürünlerimizle tekstil ve reklamcılık alanında oldukça avantajlı çözümler sunuyoruz. Tarayıcılarımızın ise hitap edemediği sektör neredeyse kalmadı. Fotoğraf yazıcısından tutun, diğer tüm teknolojik ihtiyaçlara yönelik hemen hemen her alanda varız.”

Ar-Ge’de öncü

Epson, Ar-Ge konusunda dünyanın öncü şirketlerinden birisi. Global anlamda sürekli yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmek amacıyla Ar-Ge’ye her gün 1.3 milyon dolar yatırım yapılıyor. Epson olarak pazara sundukları pek çok üründe iddialı olduklarını belirten Gürle, “Yakın zamanda sunduğumuz ve neredeyse rakipsiz diyebileceğimiz serilerimizden biri RIPS adını verdiğimiz yazıcı serimiz. 75.000 sayfa baskı kapasitesine sahip. Bu çok ciddi bir rakam. Baskı maliyetleri açısından baktığımızda da bizim geliştirdiğimiz orijinal mürekkep tankı sistemi kurumlar için vazgeçilmez nitelikte. Örneğin; tanklı yazıcılarımızla 500 sayfalık bir top kağıdın siyah beyaz baskısı için harcanan mürekkep maliyeti sadece 3.43 TL. Diğer ürün gruplarımızda da sunduğumuz oldukça önemli avantajlar var ve 2016’da önemli yenilikler olacak” bilgisini verdi.

KOBİ’lerin sadece Epson için değil tüm dünya için ekonominin lokomotifi olduğunu kaydeden Gürle, KOBİ’lere ilişkin ise şu noktalara değindi: “Kendilerini daha verimli kılmaları adına maliyetlerine maksimumda dikkat etmeleri gerekiyor ve biz Epson olarak çözümlerimizle maksimum kalite ve minimum maliyeti birleştirerek sunuyoruz.”