Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler: “Türkiye için çalışıyoruz”

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, demokrasi nöbetlerinden sonra sıranın ekonomide nöbetlerine geldiğini belirterek, “Tüm işadamları sanayici ve ticaret erbabı, daha fazla istihdam yaratma, yatırımları hız kesmeden devam ettirme, ihracata yönelme ve alışverişi canlı tutarak ülke ekonomisine dinamizm katma sorumluluğu taşıyor” dedi.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, “15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında devlet ve millet olarak yüreklerimiz toplu çarptı, meydanlara indik, ‘demokrasimize’ sahip çıktık. Şimdi ise sizleri ‘Ekonomi Nöbetleri’ tutmaya davet ediyoruz” dedi. Çiler, tüm işadamları sanayici ve ticaret erbabının daha fazla istihdam yaratma, yatırımları hız kesmeden devam ettirme, ihracata yönelme ve alışverişi canlı tutarak ülke ekonomisine dinamizm katma sorumluluğu taşıdıklarını aktardı. Çiler, şunları söyledi: “Ülkemizin halkı; sadece tanklara karşı durmadılar, ekonomik refleks de gösterdi. Darbe girişimine karşı finans sektörü olarak son derece sağlam duruş sergilendi. Mali bünyelerimizin sağlamlığı ve bu sürecin iyi yönetilmesi neticesinde mevduat çıkışı yapılmadı ve olağandışı kredi talebi olmadı. Ayrıca 11 milyar doların üzerinde döviz satışının gerçekleşmesi, vatandaşlarımızın duyarlılığının boyutunu en güzel şekilde gösterdi. Tüm bunlar bize göstermektedir ki sadece tanklara karşı canları pahasına tepki gösterilmiş değil, güçlü bir ekonomik refleks de gösterilmiştir. Gerçekleşen bu olumsuz kalkışmaya rağmen tüm halkımız pozitif düşünmüş, pozitif davranmıştır.”

“Yasaları destekliyoruz”: Nail Çiler, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ekonomiye daha da ivme kazandıracak gelişmeleri hatırlatarak, “Gebze Ticaret Odası olarak bizim de üzerinde durduğumuz çek yasası, iflas erteleme, hususi pasaport gibi ticari hayata can suyu niteliğindeki düzenlemelerin yapılması ekonomimizde yakaladığımız dinamizmi daha da arttıracaktır” diye konuştu. Çiler, 15 bin 117 üyesi olan Gebze Ticaret Odası olarak belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerinin altını çizerek, şunları aktardı: “Türkiyemiz için işlerimizin başında olmaya, üyelerimizin ticari hayatını canlandıracak, çözüm önerisi olacak, bölgemizin kültürel ve ekonomik anlamda gelişimini hızlandıracak, ülkemizin her alanda küresel rekabet ortamındaki başarısını arttıracak ve sürekliliğini sağlayacak her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz.”

“Finans dünyası faizleri indirmeye devam etmeli”: Finans kuruluşlarının bu dönemde iş dünyasına daha fazla destek olması gerektiğinin altını çizen Çiler, taleplerini dile getirdi: “Faizler düşüyor gibi gözüküyor ama asıl bizlerin işini kolaylaştıracak olan politika faizleri yeterince düşüş göstermiyor. Beklentimiz faizlerin 0.60-65 bazında olmasıdır. O nedenle piyasadan beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Faizlerde beklenen indirim olursa sadece inşaat sektöründe değil tüm sektörlerde gözle görülür bir canlanma yaşanacaktır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim, bankaların bize göre anlamsız ve gereksiz olan masraflarının da azaltılması gerekiyor.”

Çiler, ayrıca inşaat sektörünün canlanması ve bunun kalıcı hale gelmesi için faizlerdeki indirimin yanısıra son olarak Hükümet’in 150 metrekarenin üzerindeki konutlara getirilen yüzde 10’luk faiz indirim süresinin 31 Mart 2017 yerine en azından 3 yıllık süre için uzatılmasını talep etti. Çiler, inşaat sektörünün canlanabilmesi için kentsel dönüşümlerin parsel bazında değil ‘’ada bazında’’ yapılmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti: “Ada bazında kentsel dönüşüme önem verilirse inşaat sektörü çok daha karlı olacaktır. Bu kentlerin ve deprem riski yüksek bölgelerden biri olan Gebzemiz’in daha da gelişebilmesi ve yaşanabilir hale gelmesi ancak kentsel dönüşümle mümkündür.”