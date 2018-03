IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner; “İşletmenizin geleceğini IFS ile tasarlayın”

Dünyada tüm iş ve ekonomi modelleri hayatımıza giren yeni teknoloji ve trendler ile yeniden tanımlanıyor. Dünya standartlarında varlık gösteren veya göstermek isteyen bir işletme için bu gelişim ve değişimleri takip etmek ise bir zorunluluk.

Türkiye’deki sanayi yapısına baktığımızda üretim yapan firmaların yüzde 99’unu KOBİ seviyesinde işletmelerin oluşturduğunu görüyoruz. Büyüme potansiyeli olan bu işletmeler, uluslararası alanda rekabet edebilir ve yenilikçi bir seviyeye ulaşmak için artık yeni üretim teknikleri, modelleri, iş süreçleri ve yönetim araçlarının desteğine ihtiyaç duyuyor.

IFS Türkiye Pazarlama Müdürü Öznur Tekiner, yatırım sürecindeki birçok şirkete kurulum, süreçlerinin yapılandırılması ve mevcut işletmelerin yeniden organize edilmesi noktasında dünyanın lider kurumsal iş yazılımı uygulamalarından IFS’in derin bir know-how hizmeti sunduğunu söylüyor. Tekiner, değişken piyasa şartlarına hızlı adapte olabilmek, yeniden yapılandırılan süreçlerin ERP (kurumsal kaynak planlama) sisteminde hızla yürürlüğe alınmasında da IFS’in yüksek esneklik gösterdiğini belirtiyor.

Öznur Tekiner, “Şirketin beyni ve kalbi olarak tanımlayabileceğimiz kurumsal iş yazılımları özellikle yeni işletmelerde henüz alışkanlıklar ve birikmiş yoğun veri yokken kurgulandığında daha hızlı ve kolay bir proje süresi alıyor. Özellikle kriz dönemlerinde rekabetin her zamankinden daha da büyük olduğu dönemlerde geleceğinizi planlayabilmeniz, mevcut durumu anlık kararlarla yönetebilmeniz için ERP sistemleri şirketin en önemli yol göstericisi oluyor” diye konuşuyor.

Öznur Tekiner, ERP’nin işletmelere sağladığı faydaları şu sözlerle özetliyor: “Öncelikle farklı iş modellerini tanımalarını sağlıyor ve rekabet için değişim ve global uyumun kapılarını açıyor. Müşteriyle olan ilişkileri güçlendiriyor. Esneklik ve hız kazandırıyor. Verimliliği ve motivasyonu arttırıyor. Teknoloji ya da bizim konumuzla ERP yatırımı neticesinde hızlanmış bir işletme, anlık ve doğru veriye ulaşma, simüle edebilme, maksimum kapasite kullanımı, kurumsal hafıza, kişiye bağımlılıktan kurtulma, güvenlik ve kolay raporlama, tam kontrol, tüm süreçlerin entegrasyonu ve yalın iş akışları olarak belirtebiliriz.

Biz IFS Türkiye olarak IFS Applications konusunda dünya da binlerce işletmeden edinilmiş bilgi ve tecrübeyi Türk şirketlerine taşıyor onları uluslararası arenada rekabet edebilir hızlı, verimli, çok rekabetçi şirketlere dönüştürüyoruz. Şirketler, ürünümüz IFS ile süreçlerini entegre edip kaynaklarını daha iyi kullanabilir oluyor. Daha da önemlisi KOBİ’lere seviye atlatıyoruz, onları dünya seviyesinde işletmeler haline getiriyoruz.”

Otomotiv, makina imalatı, inşaat, plastik, savunma sanayi gibi üretimin hemen her alanında IFS ERP sistemini kullanan ve her geçen gün büyüyen müşterileri bulunduğunu aktaran Tekiner, şunları ifade ediyor: “500’e yakın işletme ve 20.000’den fazla kullanıcı ile Türkiye’de en çok kurulumu yapılan 2. global ERP yazılımı haline geldik.”

Öznur Tekiner, bu süreçte öne çıkan ürünleri hakkında şu bilgileri paylaşıyor: “IFS Applications geniş fonksiyonalitesi, kullanım kolaylığı, mobilite altyapısı, esnek raporlama araçları, iş zekası ve bulut teknolojisi başta olmak üzere teknoloji, vizyon ve müşteri memnuniyetinin de değerlendirildiği Magic Quadrant ERP raporunda 3 yıldır üst üste ‘dünyanın lider iki ERP uygulamasından biri’ olarak gösterilmektedir. Dünyanın tanınmış bağımsız araştırma şirketi Gartner tarafından düzenli aralıklarla yayınlanan Magic Quadrant ERP raporları, ERP tedarikçileri için kritik bir öneme sahiptir ve ERP seçim sürecinde olan firmalar için de yol gösterici niteliktedir.”