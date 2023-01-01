Lojistik ve finans sektörüne özel çözümler BROTHER Türkiye’den

Japon Brother, pazarlama stratejisi kapsamında Türkiye’de farklılığa giderek tarayıcıların yoğun kullanıldığı lojistik ve finans sektörüne özel çözümler sunuyor.

Japon markası Brother, yüzyılı aşkın süredir tüketiciye baskı çözümleri hizmeti sunuyor. Türkiye pazarına ilk önce distribütör partner kanalıyla giriş yapan Brother, pazarın büyüklüğünü ve gelişimini dikkat çekici bularak kendi ofis yatırımını gerçekleştirmiş. Brother Türkiye Ürün & Kurumsal Planlama Müdür Yardımcısı Güçlü Akpınar, “Son dönemde markamızın pazar payını arttırmak ve son kullanıcılara ürünlerimizi tanıtmak için çok önemli adımlar attık. Brother’ın ürün yelpazesinde yazıcılar önemli bir yer tutuyor ama yazıcıların yanısıra, tarayıcılarımız, etiket yazıcılarımız var. Ve tabi bir de dikiş makinelerimiz var. Tüm ürünlerimiz kendi fabrikalarımızda üretiliyor. Üretimden, pazarlamaya ve satış sonrası desteğine kadar, tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya özen gösteren bir markayız” diyor.

Lojistik ve finans öncelikli sektör

Brother, son dönemlerde belirledikleri pazarlama stratejisi kapsamında farklılığa gidiyor. Firma, klasik bayi kanalına ve son kullanıcılara yönelik pazarlama faaliyetlerinin yanısıra kurumsal son kullanıcılar için belirlediği sektörler dahilinde projeler gerçekleştirme kararı aldı. Güçlü Akpınar, finans ve lojistik sektörlerinde tarayıcıların çok kullanıldığı sektörlerin başında geldiğini, bu nedenle bu iki sektöre büyük önem verdiklerinin altını çiziyor. Akpınar, şu bilgileri veriyor: “Özellikle gümrük büroları, lojistik hizmeti veren şirketler tarayıcılarımızı yoğun olarak kullanıyor. Beyannamelerin ve diğer evrakların taranması dikkat çekici yoğunlukta ve sıklıkta tarayıcı kullanımını tetikliyor. Özellikle e-devlet uygulamaları evrakların dijitalleştirilmesi ve e-imza kullanımının artması sayesinde tarayıcı satışlarımızda geçmişle karşılaştırdığımızda 2 kata yakın bir artış gözlemliyoruz.” Lojistik sektörünün yanısıra finans sektöründe de büyük bir potansiyel olduğunun altını çizen Güçlü, “Bankalar yasal zorunluluklar gereği kredi başvurularından müşteriye ait kimlik belgelerinin ve başvuruyu yapanların imzaladığı ıslak imzalı antlaşma metinlerinin saklanması ve gerektiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Bankalar şubelerinden sayısal hale gelen dökümanları sakladıkları büyük data merkezlerine aktarmaktadır. Sektörlere özel çözümlerimiz de bu satış artışını destekliyor” diye konuşuyor.

Lojistik ve finansa özelfiyat avantajı sağlanacak

Nisan ayında yeni bir web sitesi hayata geçirdiklerini ve bu site üzerinden, bayiler kanalıyla Brother marka ürün satın alan son kullanıcılara sürekli kampanyalar düzenlediklerine dikkat çeken Akpınar, şunları söylüyor: “Çok iyi geri dönüşler aldık. Ve Ekim ayında bir başka projeyi hayata geçiriyor olacağız. Açılacak yeni web sitemiz üzerinden öncelikle sarf malzeme satışı gerçekleştiriyor olacağız. Bunu yapmaktaki ilk amacımız ürünlerimizi satın alan kullanıcıların sarf malzeme bulmasını ve satın almasını kolaylaştırmak ve orijinal sarf malzeme kullanımını desteklemek. Bu web sitesi üzerinden ayrıca kurumsal son kullanıcılara yönelik planladığımız indirimli ürün satışlarını da gerçekleştireceğiz. Yani özetle satın alma departmanları çalışanları web sitemiz üzerinden kendilerine tanımlı özel indirim kodları ile girip belirli ürün gruplarında çok özel fırsatlarla ürün satın alabilecekler.”

Güçlü Akpınar, bunun dışında çok fonksiyonlu yazıcıların satışının da hızlandığını aktararak, “Özellikle kurumlarla yaptığımız projelerde yüksek adetlerde çok fonksiyonlu Brother yazıcı sağladık. Bu da bizi sektörlere özel çözümler ile entegre çalışabilir ürün testlerine yoğunlaşmamızı sağladı” diyor.