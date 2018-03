Mahallenizin sigortacısı:SİGORTA CİNİ

Sigorta dağıtım kanalına devrimsel bir konseptle giriş yapan Sigorta Cini, Türkiye’de mağazacılık anlayışıyla tüketicilere tercih hakkını vermek istiyor. Şimdiye kadar 5 şehirde 17 mağazaya ulaşan Sigorta Cini, sigorta bilincini artırarak her aileyi hayatın beklenmedik olaylarına karşı güvence altına almayı hedefliyor.

NN Group’un 170 yıllık tecrübesiyle kurulan perakende sigorta mağaza zinciri Sigorta Cini, 2 yılda “Her ailenin hayatın beklenmedik olaylarına karşı güvence altında olması gerektiği” inancıyla 5 şehirde 17 mağazaya ulaştı. Sektörde bir ilki gerçekleştirdiği stratejiyle yılsonunda 25 mağazaya ulaşmayı hedefleyen firma, halkı bilinçlendirerek sigortacılık sektöründe pastayı büyütecek. Sigorta Cini CEO’su Pieter-Bas Vos, “Tüm dünyadaki müşterilerimize verdiğimiz özenli hizmeti, Türkiye’deki tüm mağazalarımızda sunmayı garanti ediyoruz. Hayatta istenmeyen olaylar olduğunda herkes ikinci bir şansı hakeder. Biz, her ailenin hayatın beklenmedik olaylarına karşı korunmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz” diyor. 2013’ün Nisan ayından itibaren Türkiye’de faaliyet gösteren Sigorta Cini’de 98 kişi istihdam ediliyor. Bugüne kadar 17 bin 514 müşteri ve 28 bin 170 poliçeye ulaşan Sigorta Cini, sektörün en önemli 7 şirketinin ürünlerini müşterilerine sunuyor. Türkiye’deki gelinen aşamadan memnun olduklarını söyleyen Pieter-Bas Vos, “Türkiye’de henüz her ailenin koruması bulunmuyor. Hedefimizin henüz çok uzağındayız. Zira Türkiye’de her ailenin koruma altına alınması için sigorta alımını kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu nedenle mahalle arasına mağazalaşma çalışmalarına yoğunlaşıyoruz” diyor.



Mağaza sayısı artacak

Sigorta Cini’nin en önemli hedefi Türkiye genelinde mağazalaşarak daha fazla insana, sigorta ürünlerine ilişkin karşılaştırmalı en doğru hizmeti sunmak. Bu şekilde hizmet veren tek firma olduklarının altını çizen Pieter-Bas Vos, çalışanların eğitimine önem verdiklerini ve insanlara karşılaştırmalı bilgi sunacak nitelikte yetiştirdiklerini aktarıyor. Pieter-Bas Vos, mağazacılık stratejisinin temel nedeninin yüz yüze iletişimin gücü olduğuna inanıyor: “Etkili iletişim yüz yüze iletişimdir. Türk insanı yüz yüze görüşmenin önemine inanıyor. Bunun için insanların yaşadığı muhitlere yakın olmak ve göz alışkanlığı sağlamak istiyoruz. Mağazalarımız sadece sigorta ürünlerinin alındığı yer değildir. Aynı zamanda müşterilerimizin bilgi almak için uğrayacağı bir mekandır.”

Bugüne kadar yatırımını 19.9 milyon TL’ye çıkaran Sigorta Cini’nin, İstanbul’da 11, İzmir’de 3, Ankara, Tekirdağ ve Kocaeli’de birer mağaza olmak üzere toplam 17 mağazası bulunuyor. Pieter-Bas Vos, mağazaların kolay ulaşılabilir olmasına ve merkezi konumlarda yeralmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, “Mağazalarımızı bulundukları lokasyonlarda çekim merkezi haline getirmeyi ve ‘Mahallenizin Sigortacısı’ olmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.



Türkiye’de sigortacılık sektörünün geleceği parlak

Türkiye’yi genç nüfusu, büyüyen ekonomisi ve artan sigorta talepleri gibi nedenlerle tercih ettiklerini dile getiren Pieter-Bas Vos, “Ülkeler bir noktaya kadar ekonomilerini büyütüyor. Bu büyüme sonrasında ise vatandaşlar sahip olduklarını güvence altına alma ihtiyacı hissediyor. Bu henüz Türkiye’de başlamadı. Bunun başlayacağını düşünüyoruz. Halkın büyük oranda sigorta pazarına dahil olmaması nedeniyle Türkiye’yi tercih ettik” açıklamasını yapıyor. Türkiye pazarında yaşadıkları zorluğun kaynağını ise deneyimsizliğe bağlayan Pieter-Bas Vos, “İnsanlar sigorta konusunda fazlasıyla deneyimsiz. Başlarına bir şey geldiğinde neyle karşılaşacaklarını veya nasıl faydalanacaklarını bilmiyor. Bu alandaki boşluğu doldurmaya talibiz” diye konuşuyor.

Sektöre ilişkin de görüşünü sorduğumuz Pieter-Bas Vos, şu bilgileri veriyor: “Düzenleyici kuruluşlar sektörü profesyonelleştirmeye çalışıyor. Örneğin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu alandaki önemli bir çalışmaydı. Ayrıca şubelerle çalışan acentelere sermaye zorunluluğu getirilmesi önemli bir adımdır. Zorunlu sigortacılık alanında halen daha geliştirilecek noktalar var. Örneğin; Hollanda’da uygulanan 3. Şahıs mali sorumluluk sigortası ile kişi veya ailesi başka birine istemeden zarar verdiğinde 4 milyon TL’ye kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Hollandalıların yüzde 90’ı bu sigortayı tercih ediyor.” Pieter-Bas Vos, müşterilerinin en çok kasko ve trafik ürünlerini tercih ettiğini, ancak sundukları ürün dağılımının daha dengeli olduğunu aktarıyor.

7 şirketin ürünleri müşteriye kıyaslamalı sunuluyor

Sigorta Cini, sektörün en önemli 7 şirketinin ürünlerini, müşterilerine karşılaştırmalı olarak sunuyor. Karşılaştırmalı bilgilendirmede ise rakamsal bazdaki kıyastan ziyade nitelik önemli. Sigorta hakkında bilgi almak isteyen kişi tam olarak ne istediğini Sigorta Cini satış danışmanına soruyor. Danışmanlar ise tüm markaların ihtiyaca uygun çözümünü içerikleriyle müşteriye anlatıyor. Pieter-Bas Vos, sektörün en önemli sıkıntısının bilinç düzeyi olduğunu aktararak, “En önemli nokta şeffaflık. Ürünleri tüm artı ve eksileriyle müşterilerimize sunuyoruz. Böylelikle bilinçlenen müşteri ise kendisine en uygun ürünü satın alabiliyor. Şunu rahatlıkla söylemeliyim ki; çalıştığımız firmalardan memnunuz” açıklamasını yapıyor. Sigorta Cini şu anda; Axa Sigorta, Ergo, Groupama, HDI Sigorta, Mapfre Genel Sigorta, Aksigorta ve NN Hayat ve Emeklilik ile birlikte çalışarak müşterilere tüm elementer sigorta ürünlerinin yanısıra hem hayat sigortası ürünleri hem de emeklilik ürünlerini tek bir noktadan sunuyor.