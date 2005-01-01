Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi BÖLGESİNDE BİR DEĞER

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi, 1989’da başladığı 2005’te geliştirdiği yapılanmasını tamamladı. Altyapıda eksikliği bulunmayan Site’nin sadece arsa ve bina yatırımlarıyla büyüklüğü 1 milyar TL’ye ulaştı.

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar, “Geldiğimiz noktada üyelerimiz yaptığı yatırımın karşılığını tam olarak almıştır” dedi.Temelleri 1989 yılında atılan ve çalışmalara 2005 yılında başlanan Marmara Geri Dönüşümcüler Kooperatifi, devletten destek almadan sadece üyelerinin yarattığı kaynakla arsa ve bina yatırımı olarak 1 milyar TL değere ulaştı. 582 bin metrekare toplam alanında alt ve üst yapıda eksikliği bulunmayan Kooperatif’in 169 üyesi ve 198 işyeri bulunuyor. İstihdamda 4 bin 500 kişiye ulaşan Kooperatif, karma nitelikte faaliyet yürütüyor.

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi Başkanı Abdullah Yaşar, kurulduklarında ihtisas bir yapıda olduklarını belirterek, “Sektörün önündeki bürokratik sıkıntılar, gerekli destek ve teşvikin olmaması nedeniyle geri dönüşümcüler bölgemizde yüzde 40’a düştü. İmar değişikliğiyle bünyemizde makine imalatı ve çelik merkezlerinin oluşmasıyla karma nitelikte bir yapıya ulaştık. Ama bizim amacımız geri dönüşümcülerin ağırlıkta yer aldığı bir kooperatif olarak faaliyet yürütmektir. Özümüze dönmek istiyoruz” dedi.

Sektör emekleme döneminde

Geri dönüşümün düzenli endüstriye dönüştüğünde ekonomiye ciddi katkıları olduğunu hatırlatan Yaşar, “Geri dönüşüm cari açığı azaltır, çevreyi korur, enerji tasarrufu sağlar, karbon ayak izini küçültür. Kağıdın hammaddeden maliyeti 10 birimse geri dönüşümden elde edilen kağıt en fazla 2 birim maliyetle oluşur” diye konuştu. Geri dönüşüm sektörünün Türkiye’de emekleme döneminde olduğunu kaydeden Yaşar, şunları söyledi: “Hala ayağa kalkıp koşamadık. Bunun nedeni denetim sistemlerinin eksikliği, bürokratik engeller, sektöre bakış açısıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birleştikten sonra şehircilik çevrenin önüne geçti.”

OSB’lerde geri dönüşüm alanı kurulmalı

Şehrin içinde küçük sanayiler kurarak geri dönüşüm sektör temsilcilerine tahsis edilmesi gerektiğini savunan Yaşar, ayrıca OSB’lerin içine de geri dönüşüm için alanların oluşturulmasını istedi. Mevcut yönetmelik nedeniyle OSB’lerde geri dönüşüm yapılamadığını aktaran Yaşar, “Atığı uzaklaştırmak maliyet sağlar. Endüstriyel ve tehlikeli atıkları kaynağında ayrıştırmak en sağlıklı ve doğru olan yöntemdir. Ayrıca sanayi sitelerinde ilgili belediye çöp vergisi alıyor ve oluşan sanayi atıkları içinde konteynır bazında ücret ödeniyor. Bu rakam üretim maliyeti yüksek olan sanayicileri zor durumda bırakıyor. Ayrıca şunu unutmamak gerekiyor; üretimin yüzde 10 veya 20’si atık olarak ayrılır. Bu oranın yüksekliği nedeniyle özel çözüm sağlanabilir” diye konuşuyor.

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi’nin etrafında 17 tane OSB olduğunu kaydeden Yaşar, “Bu OSB’lerin içinde geri dönüşüm yok. Geri dönüşümü sadece su arıtma olarak görüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Çünkü buralardan ciddi atıklar çıkıyor. Geri dönüşüm tesisi demek ekonomiye yeniden kazandırmaktır. En az maliyetle hammaddeyi temin etmektir” bilgisini veriyor. Yaşar, geri dönüşüm ihtisas OSB’lerin kurulmasının sürecin doğru ve eksiksiz işlemesi adına artık zorunluluk haline geldiğini belirterek, “Ana sanayiye katkı sağlayarak ülke ekonomisine destek veren bir yapı olarak OSB’leşmeyi güçlü bir şekilde destekliyoruz” diyor.

Site kendi atığı için yatırım yapacak

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi’nin 357 bin 500 metrekare imar alanı bulunuyor. Planlı şekilde altyapıları tamamladıklarını anlatan Yaşar, bundan sonrası için önceliği üstyapıya verdiklerini duyuruyor. Üst yapı projeleri içinde; sosyal tesisler, idari bina gibi projeler yer alıyor.

Site içinde bin 650 metrekarelik bir alanları olduğunu açıklayan Yaşar, sitenin endüstriyel ve tehlikeli atıklar için atık tevzi ve toplama merkezi kurmak istediklerini anlatıyor: “Kooperatifte çıkan atakların Çevre Bakanlığı’nın mevzuatına uygun şekilde toplanması, ayrıştırılması ve ilgili birimlere gönderilmesine ilişkin çalışmalarımız var.”

Marmara Geri Dönüşümcüler Sanayi Sitesi olarak ortak sağlık birimi, güvenlik, itfaiye bölümünü oluşturduklarını dile getiren Yaşar, 2017 yılında 3 bin 350 metrekare alan üzerinde idari bina ve kültür tesisinin temellerini atıp inşaatına başlayacaklarını 2 yıl içinde tamamlayacaklarını ve yaklaşık 7 milyon TL yatırım yapacaklarını açıklıyor: “Bölgemize prestij kazandıracak bir yapı inşa edeceğiz. İçinde konferans salonu, ofis katları, banka şubeleriyle ticari üniteler de yeralacak. Mevzuat izin verirse sitenin yeşil alanı içerisinde 4 derslik bir kreş yapmayı planlıyoruz.”

Kalifiye eleman sıkıntısı var

Sanayi sitesinde faaliyet yürüten üyelerinin yer darlığı ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Abdullah Yaşar, aynı zamanda diğer bir sorunun da kalifiye eleman olduğunu paylaşıyor. Yaşar, şunları söylüyor: “Marmara Bölgesi’nin yoğun sanayi yapısı nedeniyle vasıflı veya vasıfsız insan bulmakta zorlanıyoruz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’ndeki hiç kimse kendini vasıfsız görmüyor. Eğitim sistemimizden kaynaklı olarak iş başvurusunda bulanan ister vasıflı ister vasıfsız herkes masa başı bir iş istiyor.”