Marmara Metal, lojistik sektörüne depolar kuruyor ve kiralıyor

İşlevsel lojistik mimarı: Temelleri 1994’te atılan İstanbul merkezli Marmara Metal, Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde demir-çelik döküm ve alüminyum endüstrilerine yönelik geniş bir zincirde malzeme ve hammadde sağlayan dünya lideri ticaret firmaları arasında yeralıyor. Marmara Metal, dünya çapındaki bağlantı kanallarını kullanarak, tedarik ettiği hammaddeleri öncelikle Çin, Bağımsız Devletler Topluluğu, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya, Amerika ve Avrupa ülkelerinden temin ediyor.

Marmara Metal Genel Müdür Yardımcısı Nihat Öner, pik demir, ferro alyajlar, kıymetli metaller, refrakter malzemeleri, demir dışı metaller, nadir elementler, aşılayıcılar, reka bürizörler, alüminyum master alyajlar, flakslar, döküm boyaları, filtreler, döküm potaları, gaz verme-alma ekipmanları, mika levhalar, döküm battaniyeleri, dökümhanelerde kullanılan teknik ölçüm cihazları, metalurjik kok, grafit elektrot, karbon verici, Shell kumu ve toplamda 500 adet ürün gamı, dünya devi 15’in üzerinde temsilci olduğu firmaya ait sektör için önem arz eden ürünlerle birlikte tüm döküm sektöründe kullanılan malzemeler üzerine uzmanlaşan Marmara Metal’in sadece Türkiye’de değil Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Avrupa’da da lider tedarikçi konumunda olduğunu söylüyor. Öner, ticaret faaliyetlerinin yanısıra Marmara Metal’in Türkiye’nin çeşitli yerlerinde krom cevheri, mangan cevheri, nikel cevheri, traverten ve bakır konsantresi madenlerine sahip olduğunu ve yabancı ortaklı yatırım firmalarıyla projeler geliştirdiklerini aktarıyor.

Nihat Öner, Marmara Metal’in sahip olduğu endüstriyel bölgelerdeki arazilerde depolar kurmak ve kiralamak suretiyle de çeşitli yatırımlarda bulunduğunu açıklıyor: “Merkez ofisi İstanbul’da olmak üzere, idari bina ve depoları ile 100.000m2 alanda hizmet veriyoruz. Bu depolar metalurji marketi görevi üstlenmekte ve kendisine ait 40 adet kamyonu ve 150 çalışanı ile müşterilerine zamanında teslimat hizmeti sunmaktadır. Ankara, Bursa, Konya ve İzmir’de de kendimize ait stok sahalarımız ve satış ofislerimiz mevcuttur.”

Bu yıl yeni yatırımlar ve artan müşteri talepleriyle büyümeye devam ettiklerini kaydeden Öner, “Marmara Metal, kendi sektöründe Türkiye FORTUNE 500 Listesi’nde lider konumda bulunan ve her sene bu listede sektöründe 1. sırada yeralan öncü bir firmadır” diyor. Metal sektörünün yanısıra 2013 ve 2014 yılları içerisinde 300.000 m2’yi bulan yeni depo yatırımlarının tamamlandığının ve uluslararası firmalara kiralandığının bilgisini veren Öner, önümüzdeki 10 yıl içerisindeki projelerinde gerçekleştirecekleri 1.500.000 m2 depo alanını ihtiva edecek arsaları da satın alarak yatırıma hazır olduklarını anlatıyor.

Nihat Öner, demir-çelik ve alüminyum sektörlerine ilişkin sağladıkları kaliteli hammadde tedarikine dair stratejileri doğrultusunda dünya lideri üretici firmaların nitelikli malzeme kaynağını Türk piyasasına sunmak adına yaptıkları anlaşmaların Marmara Metal’in, Türkiye’nin ve dünyanın sektöründe sayılı firmalarından biri olmasını sağladığını vurguluyor. Öner, ayrıca bir Çin devlet firması ile ortaklık kuracaklarını ve Türkiye’de yakın zamanda maden cevheri ve işlenmesi üzerine üretime başlayacaklarını açıklıyor. 2015 yılı ve takip eden yıllarda da Türkiye’nin gelişen ekonomisine paralel istikrarlı plan ve program belirleyerek, mevcut projeleri ve iş alanlarında müşteri memnuniyeti odaklı stratejilerle büyümeye devam edeceklerini ifade eden Öner, “Marmara Metal’in başarısının altında yatan tek ve en önemli gerçek, metal endüstrisindeki tüm müşterileriyle olan yıllara dayalı dostluklarıdır. Bununla beraber sektörle ilgili bir iyileştirmeyi ilk olarak müşterilerine duyuran, Türkiye’deki metal sektöründe her zaman yenilikleri yakından takip ederek sektöre çözümleri sunan ve uygulamasını sağlayan bir görev üstlenmiş durumdayız. 2015 yılına dair beklentiler ve planlar üzerinde görüşmelerle önümüzdeki yıllara dair yeni bağlantılarımızı ve tedarik stratejilerimizi buradan alacağımız bilgiler doğrultusunda belirleyip sektörün yurtiçi ve yurtdışında lider tedarikçisi olarak kalmaya devam etmeyi hedefliyoruz” diyor.