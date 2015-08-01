Mars Logistics’ten iki yeni yatırım
Tüm lojistik faaliyetler içerisinde en büyük paylardan biri olan depo yönetimi; satış noktalarının planlanan zamanlarda beslenmesi, stok ve sipariş hazırlama doğruluk oranlarının yüksek tutulabilmesi, lojistik maliyetinin dolayısıyla da ürün maliyetinin düşürülmesi gibi pek çok avantajı beraberinde getiriyor.
Lojistik sektöründeki liderliğini, yaygın hizmet ağı ile sürekli olarak güçlendiren Mars Logistics, 1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Orhanlı-Tuzla ve Kocaeli Şekerpınar’da hizmet vermeye başlayan iki yeni lojistik merkezi ile gelen talep fazlalığına yeterli alan yaratmayı ve organizasyonunu daha hızlı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mars Logistics; yeni depolama merkezleri ile toplam 32 bin 500 metrekarelik alanda modern yönetim sistemleri ile müşterilerine açık, kapalı, serbest ve antrepo gibi tüm depolama ve katmadeğerli hizmetleri sunacak.
Yangın güvenliği için spring sistemi, duman ve alev detektörleri, yangın ikaz sistemi, bağımsız sundurmalı otomatik rampalı açık yükleme alanları, çatıda otomatik açılabilir şeffaf havalandırma ve doğal ışık panelleri gibi günümüzün her türlü lojistik ihtiyacı gözetilerek yüksek teknoloji ile donatılan Orhanlı-Tuzla ve Kocaeli Şekerpınar Lojistik Merkezleri, çevreyolu ve otoban bağlantı noktalarına yakın konumda olmaları sebebiyle büyük ulaşım avantajı sağlıyor. Her iki lojistik merkezinde antrepo ve depo hizmetlerinin yanısıra Sipariş&Stok Takibi ve Yönetimi, Envanter Yönetimi, Tersine Lojistik Hizmetleri, Gümrük İşlemleri, Paketleme, 7/24 AVM Dağıtımı, Tüm Türkiye'ye Dağıtım Hizmeti, Barkodlama, Kalite Kontrol İşlemleri, Etiketleme vb. tüm katmadeğerli hizmetler sunuluyor. Tesislerdeki tüm iş makinelerini elektrikli olarak tercih eden Mars Logistics, böylelikle depolama alanlarında da çevre dostu olma ilkesini korumayı sürdürüyor.
Lojistik sektöründeki liderliğini, yaygın hizmet ağı ile sürekli olarak güçlendiren Mars Logistics, 1 Ağustos 2015 tarihi itibariyle Orhanlı-Tuzla ve Kocaeli Şekerpınar’da hizmet vermeye başlayan iki yeni lojistik merkezi ile gelen talep fazlalığına yeterli alan yaratmayı ve organizasyonunu daha hızlı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Mars Logistics; yeni depolama merkezleri ile toplam 32 bin 500 metrekarelik alanda modern yönetim sistemleri ile müşterilerine açık, kapalı, serbest ve antrepo gibi tüm depolama ve katmadeğerli hizmetleri sunacak.