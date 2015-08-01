Mars Logistics’ten iki yeni yatırım

Tüm lojistik faaliyetler içerisinde en büyük paylardan biri olan depo yönetimi; satış noktalarının planlanan zamanlarda beslenmesi, stok ve sipariş hazırlama doğruluk oranlarının yüksek tutulabilmesi, lojistik maliyetinin dolayısıyla da ürün maliyetinin düşürülmesi gibi pek çok avantajı beraberinde getiriyor.