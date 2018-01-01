Microsoft ile 2018’de KOBİ’ler ‘bulut’ta

Lisans şirketi olmaktan bulut tabanlı hizmetlerin hepsinin üzerinde yürüdüğü bir platform şirketine dönüşen Microsoft, 2018 yılında KOBİ’leri ‘bulut’a taşıyacak.

Microsoft Türkiye Kurumsal İş Ortaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsü, lisans şirketi olmaktan, bulut tabanlı hizmetlerin hepsinin üzerinde yürüdüğü bir platform şirketine dönüşen Microsoft’un bu konuda ciddi bir yol aldığını söylüyor.

Türkiye’de KOBİ’lerin bilgi ve iletişim teknolojilerine (BT) büyük çapta sabit yatırım yapmak istemediğini belirten Tüzünsü, bu noktada alternatif çözümün bulut bilişimde olduğunu söylüyor: “Bulut bilişim çok hızlı büyüyor. Türkiye’deki KOBİ’ler dijital dönüşümü bulut bilişimle sağlayacak. KOBİ’lerin hiçbir donanım yatırımı yapmadan tek bir yerden tüm ihtiyacı olan BT hizmetlerini satın alabilmesini amaçlıyoruz. Bulut tabanlı hizmetler, KOBİ’lere elektrik, su faturası gibi ‘kullandığın kadar öde’ çözümünü sunuyor. KOBİ bütün BT hizmetleri için kullanıcı sayısı bazında aylık olarak ödeme yapacak. Ancak bu şekilde, Microsoft olarak biz, Türkiye’de KOBİ’leri BT tarafında yatırım yapmaya çekebiliriz diye düşünüyoruz. Biz KOBİ tarafında iki hedef belirledik; aylık ödeme sistemine dayanan esnek bir model ve basitleştirmek.”

Gün geçtikçe gelişen teknolojiyle bulut bilişim de evriliyor. Yeni trend; ‘Cloud solution provider (CSP)’ diğer adıyla ‘Bulut Çözümü Sağlayıcısı.’ Microsoft’un Türkiye’deki 3 büyük distribütörü; Arena, Armada ve Logosoft’un CSP olduğunu aktaran Tüzünsü, bu şirketlerin bulut hizmetlerini kurdukları bir portal üzerinden sunduklarını anlatıyor: “Bu portallerde KOBİ’lerin ihtiyacı olan Microsoft dahil yabancı ve yerli 250-350 arası çözüm mevcut. İş ortaklarımız Anadolu’daki KOBİ’lere giderek o portaller ile müşteriye özel aylık ödeyebileceği bir paket sunuyor. Örneğin; KOBİ’ye ‘Size bir CRM programı, Microsoft email hizmeti ve bir ön muhasebe programı verelim, bunun aylık toplam kişi başı maliyeti 45 TL. İlave personel aldığınız dönemde, ek bir ücretle 3 ay için 5 mail adresi daha alırız, sonra iptal ederiz’ diyor.”

Microsoft’un 2018 yılında en önemli planlarının başında CSP yapısını geliştirmek olduğunu belirten Tüzünsü, “2017 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye’de 3 ana distribütörümüzün 550 iş ortağı CSP ürünlerini KOBİ’lere sunuyor. Microsoft’un mali yılının başlangıcı olan Haziran ayı sonuna kadar iş ortağı sayısının 1000 olmasını bekliyoruz. CSP ile birlikte KOBİ’lerde müşteri sayımız katlanarak artmaya başladı. CSP öncesinde Microsoft Office ürünlerini kullanan 15-16 bin KOBİ ve 350 bin kullanıcı vardı. 2018 yılı Haziran ayına kadar CSP ile birlikte 77 bin kullanıcı, önümüzdeki 2 yıl içinde ise 200 bin kullanıcı sayısına ulaşmak istiyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızı da dünyanın gittiği yöne; bulut bilişim hizmetlerinin en iyi iletilme biçimi olan CSP’ye doğru büyük bir hızla dönüştürüyoruz.”

Microsoft’un KOBİ’lere sağladığı “verimlilik, güvenlik ve iş sürekliliği” özelliğiyle öne çıktığını belirten Tarık Tüzünsü, “Önümüzdeki dönemin en popüler ürünlerinden bir tanesi Microsoft 365 olacak. Windows 10, Office 365 ve EMS (Enterprise Mobility + Security) dediğimiz güvenlik ürünümüzü kapsıyor. Microsoft 365 Business modeli KOBİ’leri hedefliyor. E3 ve E5 adlı 2 farklı üst versiyonu da mevcut” diye konuşuyor.

HoloLens Avrupa’da yaygınlaşıyor: Tarık Tüzünsü, Microsoft’un yeni ürünü HoloLens’in çok ilgi çeken bir ürün olduğunu dile getiriyor: “Microsoft, Windows 10 ile çalışan artırılmış gerçeklik cihazı Hololens’in kullanılabilirliğini birçok Avrupa ülkesini kapsayacak şekilde genişletti. Artırılmış ve karma gerçeklik teknolojisini kullanarak çalışanların ve işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan HoloLens, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 29 ülkede kullanıma sunuluyor. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.”