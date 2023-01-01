OMSAN-BOSCH işbirliği güçlenerek büyüyor

Lojistik sektörünün lider şirketi OMSAN'dan yeni bir hizmet.

Lojistik sektörünün lider şirketi OMSAN, müşterisi olan BOSCH’un ısıtma ve soğutma grubu ürünlerine ilave olarak, Türkiye’nin en büyük toplam SKU hacimlerinden birine sahip otomotiv yedek parça, el aletleri ve güvenlik ekipmanlarını kapsayan ürünleri için serbest depolama, gümrüklü depolama, elleçleme ve diğer katmadeğerli hizmetleri sunmaya başladı. Bu proje kapsamında, Hadımköy’de bulunan depoda Bosch ürünleri için kapsamlı depolama hizmeti sunmaya başlayan OMSAN, Ekim ayından itibaren ise aynı hizmeti İstanbul–Orhanlı’da yeralan 20 bin metrekarelik yeni deposundan sürdürecek. Proje, halihazırda 60 OMSAN çalışanı ile yürütülüyor.

OMSAN Lojistik Depolar ve Dağıtım Operasyonları Grup Müdürü Serkan Çelik, sunulan hizmet kalitesi, KPI’larda hedef değerlerin üzerinde sonuçların elde edilmesi ve taraflar arasında karşılıklı güvene dayalı ilişkinin de etkisiyle BOSCH-OMSAN işbirliğinin gittikçe güçlendiğini belirtti. Çelik, Türkiye’de en fazla yerleşik yatırım yapan uluslararası firmalardan biri olan BOSCH markasına hizmet vermekten ötürü mutlu olduklarını söyledi. Çelik, Orhanlı’da hizmet verecekleri yeni depolarında müşteriye özel, katmadeğerli bir hizmet sürecini başlatacaklarını sözlerine ekledi.