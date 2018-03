Petrol Ofisi’nden filolara yenilikçi tasarruf:AUTOMATIC PLUS

Petrol Ofisi, teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilen AutoMatic Plus ile sektörde büyük bir inovasyona imza atıyor. AutoMatic Plus, filodaki her aracın detaylı bir biçimde 7/24 takip edilmesine imkan tanıyarak şirketlerin yakıt giderlerinde tasarruf etmesine olanak sağlıyor.

Petrol Ofisi, devrim niteliği taşıyan yeni ürünü AutoMatic Plus ile akaryakıt sektöründe yeni bir dönem başlatıyor. Sektöre kazandırdığı farklı hizmet ve ürünlerin yanısıra; kurumsal müşterileri için sunduğu yakıt yönetim sistemi AutoMatic ile 2003 yılından bu yana yaklaşık 650 bin araca akaryakıt alımlarında kolaylık sağlayan Petrol Ofisi, şimdi AutoMatic Plus ile akaryakıt yönetim ve araç takip sistemlerini birleştiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre, bu yıl Nisan ayında taşıt tanıma sistemi ile yapılan akaryakıt satışlarında AutoMatic sistemi ile lider olan Petrol Ofisi, AutoMatic Plus ile bu başarısını artırmayı hedefliyor. Akaryakıt sektörünün lideri Petrol Ofisi tarafından filo sahiplerinin kullanımına sunulan AutoMatic Plus, filodaki her aracın detaylı bir biçimde takip edilmesine imkan tanıyarak, şirketlerin yakıt alırken de kullanırken de kazanmasını sağlıyor.Türkiye’de ticari amaçlı kullanılan 8 milyon kadar aracın, yaklaşık 2 milyon adedinin AutoMatic ve benzeri Yakıt Yönetim Sistemlerini kullandığı verisiyle hareket eden Petrol Ofisi, teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilen AutoMatic Plus ile sektörün öncü markaları arasında yeralmaya devam ediyor. Petrol Ofisi, hali hazırda 450 bin dolayında araç tarafından kullanılan ve 2018 yılına kadar 1 milyon araca ulaşması beklenen takip sistemi pazarındaki potansiyeli de yenilikçi AutoMatic Plus ile doldurmayı hedefliyor. AutoMatic Plus’ı kullanan filo yöneticileri, araçların yakıt tüketimine, konumuna, kilometre bilgisine, araç servis tarihine, sigorta süresine, lastik değişim dönemine, ani durma ve ani kalkış gibi yanlış kullanıcı alışkanlıklarından hız ihlallerine kadar pek çok veriye tek ekran üzerinden, gerçek zamanlı olarak 7/24 kolaylıkla ulaşabiliyor.

AutoMatic Plus, şoförlerin harita üzerinden takip edilebilmesini sağlayarak, seyahat planı, zaman yönetimi, çalışan verimliliği ve kontrolü, bakım takibi gibi hizmetleriyle maliyetlerin en aza indirilerek, şirket giderlerinde tasarruf edilmesine önemli oranda yardımcı oluyor. Ayrıca araçların kullanımı esnasında ortaya çıkan tüm veriler toplanarak raporlanabiliyor. Bu raporlar doğrultusunda sürücüler daha verimli araç kullanmaları konusunda yönlendiriliyor. AutoMatic Plus’ın monte edildiği araçlar ile gerçekleştirilen test kullanımlarında, araç sürücülerinin çok daha dikkatli araç kullanarak yüzde 2.5 oranında tasarruf edebildiği gözlemleniyor.

Model ve markadan bağımsız olarak tüm araçlara kolaylıkla monte edilebilen ve rahatlıkla kullanılabilen AutoMatic Plus, hız limitinin aşılması gibi istenmeyen durumlarda filo yöneticilerinin bilgilendirilmesini de sağlıyor. AutoMatic Plus, filodaki sürücülerin araç kullanım alışkanlıklarını takip ederek raporlarken, trafik kurallarına uymaları ve trafikte geçirdiği her saniye çok daha güvenli olması için ortam yaratarak, “Sağlık, eğitim, çevre ve güvenlik” konusunda da avantaj sağlıyor. ‘Standart’ ve ‘Gelişmiş’ olmak üzere 2 ayrı paket olarak tercih edilebilen AutoMatic Plus, talep edilen her türlü ek sensör hizmetini karşılayabiliyor. Filo yöneticileri www.automaticplus.com.tr adresine girerek, kendisine ait kullanıcı kodu ve şifresi ile gerçek zamanlı olarak, filodaki araçların takibini yapabiliyor.